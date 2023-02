7 chiêu ăn cơm trắng không sợ tăng cân cho nàng công sở

Cơm gạo trắng là món ăn quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Với thành phần giàu tinh bột, có vị ngọt tự nhiên, cơm gạo trắng tạo cảm giác no nhưng cũng rất dễ gây tăng cân, tích mỡ. Để có thể vừa ăn cơm trắng vừa tránh tăng cân thì bạn rất nên ghi nhớ những bí kíp sau.



Bạn hoàn toàn có thể ăn cơm trắng mà không sợ tăng cân nếu biết cách cân đối hợp lý

1. Nấu cơm độn

Thay vì chỉ ăn cơm trắng, bạn có thể nấu gạo trắng độn với nhiều loại hạt, củ khác như lạc, ngô, khoai, sắn, đậu… Việc này sẽ giúp bạn giảm bớt lượng tinh bột trong cơm và thay thế chúng bằng nguồn tinh bột phức và chất xơ trong các loại củ, hạt. Nhờ đó, bạn sẽ tiêu thụ ít cơm hơn, tạo cảm giác no lâu, tránh ăn quá nhiều cơm gạo trắng. Các loại củ và hạt còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể, giúp bạn tăng cường tốc độ chuyển hóa thức ăn, giảm cân tốt hơn.

2. Nhai chậm

Khi bạn nhai kỹ cơm trắng sẽ giúp nghiền cơm nhỏ hơn, trộn đều tinh bột với enzyme trong nước bọt, từ đó giúp cơm được tiêu hóa một cách hiệu quả. Việc nhai chậm và kỹ cũng giúp bạn biết rõ khi nào mình đã ăn no, kiềm chế ăn thêm khi đã lửng bụng. Việc này cũng tiêu tốn của bạn nhiều năng lượng cho việc nhai, từ đó giúp giảm cân một cách tự nhiên và hiệu quả. Bạn nên tập hình thành thói quen nhai 30 đến 40 lần trước khi nuốt.

Bạn nên cân đối khẩu phần cơm trắng với các loại rau củ để tránh ăn quá nhiều cơm

3. Ăn rau trước khi ăn cơm

Rau có chứa nhiều vitamin và chất xơ, tốt cho sức khỏe và tạo cảm giác nhanh no, hạn chế ăn quá nhiều. Trước khi ăn cơm, bạn nên ăn một chút rau xanh, ưu tiên cho những loại rau sống hoặc chế biến theo phương pháp hấp, luộc. Việc này sẽ giúp bạn bổ sung rau cho cơ thể, tạo cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều cơm trắng.

4. Cân đối bữa ăn với 1/2 khẩu phần là rau củ

Rau củ có chứa hàm lượng nước cao, ít chất béo và giàu các chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin, khoáng chất nên có tác dụng tăng cảm giác no, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động, chống táo bón. Chỉ cần cố gắng phân chia bữa ăn với 1/2 là rau củ là bạn đã đủ cung cấp nhiều loại chất dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời tránh tiêu thụ quá nhiều cơm trắng gây tăng cân, tích mỡ.

Bữa ăn với cơm trắng và rau củ sẽ cung cấp đủ vitamin, chất xơ cho cơ thể

5. Uống 1 cốc nước trước khi ăn

Vào thời điểm chuẩn bị cho bữa ăn, bạn nên lưu ý uống 1 cốc nước lọc. Một cốc nước vào lúc này sẽ khiến dạ dày được kích thích, tạo cảm giác no, giúp bạn tiêu thụ ít thức ăn hơn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

6. Tránh ăn cơm chiên

Cơm gạo trắng vốn đã dễ gây tăng cân, do đó, bạn nên tránh chế biến cơm theo lối chiên nhiều dầu mỡ. Cơm chiên sẽ càng khiến cơ thể tích lũy nhiều dầu mỡ, gây tăng cân, béo bụng, không tốt cho vóc dáng.

Ăn với bát hoặc đĩa nhỏ sẽ hạn chế ăn quá nhiều

7. Ăn với đĩa nhỏ

Với cùng là 1 lượng thức ăn như nhau, nhưng khi đặt trên 1 chiếc đĩa nhỏ sẽ tạo cảm giác đầy đặn và khiến bạn hạn chế ăn thêm, ngược lại nếu lượng thức ăn đó được đặt trên đĩa to sẽ có cảm giác chúng trông ít hơn, khiến bạn có xu hướng lấy nhiều thức ăn hơn. Bên cạnh đó, đồ ăn được bày ra đĩa sẽ tạo cảm giác "vơi" do đã bị dàn đều, còn đồ ăn được đặt trong bát sẽ tạo cảm giác đầy đặn hơn. Do đó, khi bày biện thức ăn, bạn nên chọn ăn cơm trắng với các loại đĩa hoặc bát nhỏ để giúp giảm cân 1 cách tự nhiên, tránh ăn quá nhiều.