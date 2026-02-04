Nàng blogger mặc trang phục màu trung tính mỗi ngày, nhưng set nào cũng đẹp miễn chê

Giữa muôn vàn xu hướng màu sắc rực rỡ, không ít người vẫn trung thành với bảng màu trung tính quen thuộc như trắng, be, nâu, xám hay đen. Tưởng chừng đơn điệu và an toàn, thế nhưng dưới bàn tay phối đồ khéo léo của nàng blogger sở hữu tài khoản Instagram @tyudung_, những gam màu "không tuổi" ấy lại trở nên cuốn hút, sang trọng và có sức sống riêng.

Không cần quá nhiều họa tiết hay phụ kiện cầu kỳ, cô nàng ghi điểm nhờ những công thức phối đồ tối giản nhưng hiệu quả, dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày. Dưới đây là 4 công thức phối đồ màu trung tính được nàng blogger này thường xuyên diện, vừa thanh lịch lại vừa "đẹp mê".

Áo khoác lửng và quần ống suông

Một trong những công thức được nàng blogger ưu ái chính là sự kết hợp giữa áo khoác lửng và quần ống suông. Áo khoác lửng với độ dài trên hông giúp tạo hiệu ứng cân đối cho vóc dáng, đặc biệt phù hợp với những ai muốn "ăn gian" chiều cao. Khi kết hợp cùng quần ống suông, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, thanh thoát và hiện đại.

Cô nàng thường lựa chọn áo khoác lửng mang gam màu trung tính như be, kem hoặc nâu, phối cùng quần ống suông màu trắng, hoặc jeans xanh. Điểm cộng của công thức này nằm ở phom dáng hơn là màu sắc. Chỉ cần chọn chất liệu đứng dáng và đường cắt may gọn gàng, set đồ đã đủ toát lên vẻ chỉn chu và thời thượng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần diện mạo thanh lịch để đi làm, gặp gỡ đối tác hay dạo phố cuối tuần.

Áo len màu trung tính và chân váy suông

Công thức tiếp theo mang đậm nét nữ tính nhưng vẫn giữ được tinh thần tối giản: áo len màu trung tính kết hợp cùng chân váy suông. Những chiếc áo len mỏng, dáng vừa người với tông màu như xám hay đen giúp tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn, đặc biệt phù hợp với tiết trời se lạnh.

Nàng blogger thường xuyên ưu tiên chân váy suông có độ dài chạm mắt cá chân, từ đó tăng thêm vẻ nữ tính, thướt tha. Chân váy trơn, ít chi tiết giúp cân bằng lại chất liệu mềm mại của áo len, đồng thời giữ cho set đồ không bị rối mắt. Chỉ cần thêm một đôi boots cổ thấp hoặc giày bệt đơn giản, tổng thể đã đủ tinh tế để xuống phố hay hẹn hò cà phê.

Áo len màu trung tính và quần jeans

Vẫn là áo len màu trung tính quen thuộc, nhưng khi kết hợp cùng quần jeans, phong cách lại chuyển sang hướng trẻ trung và năng động hơn. Đây có thể xem là công thức phổ biến mà hầu như ai cũng có thể áp dụng, nhưng điểm khác biệt nằm ở cách lựa chọn màu sắc và phom dáng.

Nàng blogger thường chọn quần jeans dáng suông hoặc dáng thẳng, màu xanh nhạt hoặc xanh đậm cổ điển, phối cùng áo len trơn màu trắng hoặc xám. Set đồ tuy đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa nhờ sự cân bằng giữa chất liệu mềm của áo len và nét khỏe khoắn của jeans. Công thức này đặc biệt phù hợp cho những ngày bận rộn, khi bạn muốn một outfit thoải mái nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Áo trench coat và đồ màu trung tính

Không thể không nhắc đến áo trench coat – món đồ "đinh" trong tủ đồ của những tín đồ yêu phong cách thanh lịch. Khi kết hợp trench coat với các trang phục mang gam màu trung tính, nàng blogger tạo nên hình ảnh vừa cổ điển, vừa hiện đại.

Bên trong áo trench coat, cô nàng thường diện các set đồ đơn giản như áo thun trơn và quần suông, hoặc sơ mi và quần short, tất cả đều xoay quanh bảng màu trung tính. Trench coat màu trắng ngà hoặc nâu nhạt đóng vai trò như điểm nhấn, giúp tổng thể trở nên có chiều sâu hơn. Không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ với một chiếc túi đơn giản và đôi giày basic, outfit đã đủ mang lại cảm giác sang trọng và thời thượng, đúng chất "effortless chic" mà nhiều người theo đuổi.

Ảnh: Instagram @tyudung_