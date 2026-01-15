Cao Viên Viên chính là "cao thủ" diện đồ màu trung tính, phụ nữ U50 học theo là chuẩn

Cao Viên Viên đã bước sang tuổi 47, tuy nhiên có lẽ nhiều người sẽ không nhận ra điều này. Nữ diễn viên luôn gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo và tươi tắn, nhìn trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Bên cạnh cách chăm sóc làn da, chọn layout trang điểm, kiểu tóc, Cao Viên Viên còn áp dụng phong cách phù hợp để tôn lên nhan sắc "không tuổi".

Style của Cao Viên Viên không chỉ trẻ trung, thời thượng mà còn toát lên nét nữ tính, thanh lịch, không hề "lệch pha" với độ tuổi U50. Cao Viên Viên thường chọn các item màu trung tính để xây dựng phong cách. Vì vậy, nếu quý cô U50 muốn chinh phục thành công gam màu trung tính, hãy tham khảo những set đồ sau đây của Cao Viên Viên:

Áo khoác da là món thời trang cá tính, bụi bặm nhưng phụ nữ trung niên cũng có thể mặc đẹp với item này. Cao Viên Viên tạo nên bộ cánh dịu dàng, nữ tính bằng cách kết hợp áo khoác da cùng chân váy voan dài, bay bổng. Sự xuất hiện của đôi boots giúp nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho tổng thể. Chiếc túi xách màu đen giúp đảm bảo sự hài hòa cho cả outfit.

Chị em có thể ghim ngay bộ cánh trên cho mùa hè sắp tới. Chiếc áo gile phóng khoáng đã kết hợp ăn ý với quần suông vải thô đũi. Đôi sandal và chiếc túi xách màu trung tính đều là những mảnh ghép hợp lý. Chiếc áo xẻ tà mang lại hiệu quả tôn dáng, kéo chân dài hơn.

Màu nâu rất phù hợp với phụ nữ ở độ tuổi U50. Cao Viên Viên đã tạo nên một bộ cánh không hề cộng tuổi cho người mặc. Bí kíp của cô chính là chọn những item màu nâu có thiết kế tinh giản như áo thun dài tay, chân váy bất đối xứng bay bổng. Đôi giày ballet tạo điểm nhấn ngọt ngào cho bộ cánh. Sợi dây chuyền mảnh không hề là chi tiết thừa, vì giúp tăng độ long lanh cho tổng thể.

Combo áo và chân váy mang tông màu trắng không chỉ tươi trẻ mà còn đậm chất nữ tính. Trong khi đó, chiếc áo blazer dạ màu nâu lại mang đến nét trầm lắng, sang trọng cho tổng thể. Đôi giày ballet màu be và túi xách trắng cộng điểm tinh tế, và còn tăng thêm hiệu quả "hack" tuổi.

Trong những buổi dạo phố cuối tuần, muốn lên đồ thoải mái, chị em hãy tham khảo ý tưởng diện đồ gồm áo khoác da lộn, quần ống suông màu đen, giày màu nâu camel của Cao Viên Viên. Bộ cánh trên toát lên nét cá tính, phóng khoáng nhưng vẫn phù hợp với độ tuổi nhờ tông màu trầm làm chủ đạo. Đừng quên tô điểm chiếc khăn quàng để giữ ấm, item này cũng đóng vai trò là một món phụ kiện cho cả tổng thể.

Thêm một set đồ cá tính nhưng đứng dáng hơn từ áo khoác da. Cao Viên Viên đã chọn mẫu áo khoác dáng suông để tăng sự thanh lịch. Mẫu áo này kết hợp ăn ý với quần ống suông màu rêu, túi xách màu nâu, từ đó giúp người mặc có được vẻ ngoài sang mà vẫn trẻ trung. Chiếc mũ lưỡi trai càng tăng thêm hiệu quả hack tuổi.

Cao Viên Viên gợi ý cách diện quần jeans vô cùng sang chảnh cho phụ nữ U50. Cô ưu tiên quần jeans ống loe vì đây là mẫu quần phảng phất nét cổ điển, rất sang trọng nhưng vẫn trẻ hóa phong cách hiệu quả. Trong khi đó, chiếc áo cổ tròn lại mang tới nét yêu kiều, sang chảnh cho người diện. Muốn giữ nguyên vẻ đẹp cho outfit, giày cao gót và túi xách màu đen là những lựa chọn không thể hợp lý hơn.

Công thức trên hoàn hảo cho mùa xuân. Chiếc áo len mỏng toát lên nét nữ tính và phóng khoáng. Kết hợp mẫu áo cùng quần jeans cạp cao, người mặc đã tạo nên bộ cánh cuốn hút, phảng phất nét retro. Chiếc túi cói tạo điểm nhấn phóng khoáng và ngọt ngào cho bộ cánh.

Ảnh: Instagram @gaoyuanyuan_gyy