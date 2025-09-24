50 tuổi không cần “filter”: Chỉ nhờ phối đồ, một blogger Châu Á chinh phục hơn 750.000 fan

Dạo gần đây, mạng xã hội tràn ngập các video "get dressed with me" của Meredith Peck. Không ánh đèn studio, không chỉnh màu lòe loẹt, cô đứng trước gương mặc – thử – chỉnh, giải thích vì sao thêm chiếc cardigan này, bớt đi đôi giày kia.

50 tuổi, da vàng, vóc dáng đời thường, Meredith chọn cách thành thật với tuổi tác, nhưng không thỏa hiệp với gu. Từ những món "khó chiều" như váy lụa ren, in hoa cỡ lớn, màu rực… đến đồ cơ bản ai cũng có, cô đều biến thành bản phối có thái độ: Nữ tính nhưng không nhạt, cá tính mà vẫn tinh tế.

Điều khiến người ta mê nhất không phải tủ đồ khổng lồ, mà là 6 phương pháp phối đồ linh hoạt, giúp "gọi dậy" cả một tủ cũ và định hình phong cách riêng cho phụ nữ trung niên. Dưới đây đã tổng hợp đầy đủ, có mở rộng, để bạn ứng dụng ngay kể cả khi chỉ có một chiếc váy ren, vài chiếc áo len và một hộp trang sức nho nhỏ.

Vì sao Meredith đáng để học?

- Tuổi & bối cảnh: 50 tuổi, người Mỹ gốc Hàn, sống ở San Francisco.

- Sức ảnh hưởng: Hơn 750.000 người theo dõi trên Instagram, nổi tiếng nhờ video thử đồ mộc mạc.

- Tuyên ngôn phong cách: "Không bị sắc da hay tuổi tác giới hạn". Ưu ái màu đậm, in lớn, chất liệu bay bổng nhưng phối theo lối cool-girl trưởng thành (áo khoác trung tính, bốt da, blazer).

- Tủ đồ thật: Cô tái sử dụng đồ cơ bản, dựng capsule cùng tông để xoay vòng.

- Nghề & phụ kiện: Xuất thân sáng tạo thương hiệu, từng thiết kế trang sức; phối phụ kiện theo bộ công thức cố định, linh hoạt "vi chỉnh" theo từng set.

6 phương pháp phối đồ "MEREDITH-CORE"

1. Một món đồ quần áo dùng được nhiều lần: Tăng tỷ lệ sử dụng của từng món đồ

Lấy ví dụ như chiếc váy ren satin đang rất thịnh hành gần đây, cô ấy đã kết hợp nó với ba chiếc áo len cardigan để tạo nên một diện mạo khác biệt.

Bộ trang phục này nhấn mạnh hơn vào dáng chữ H: Kiểu dáng ống đứng giúp khoe da và dễ dàng tôn dáng hơn. Cô ấy xắn tay áo lên để lộ cánh tay và chọn áo cardigan cổ chữ V để tạo đường nét thon thả hơn. Màu xanh navy là một màu sắc phổ biến, tôn da. Meredith đã kết hợp nó với một chiếc váy màu kem nhạt, tạo nên vẻ ngoài xanh trắng tươi mới. Sau khi chuyển sang áo cardigan trắng, cô ấy thốt lên: "Một bộ trang phục toàn màu trắng tuyệt đẹp sẽ đồng hành cùng bạn qua mọi mùa".

Đồng thời, cô cũng hướng dẫn cách mặc để tôn vòng eo. Một điều rất thực tế về chiếc váy ren có phần eo chun này là bạn có thể "cuộn" váy lên từ phần eo để thay đổi độ dài của váy.

Chiếc váy này đến từ Mr. Larkin, và những chiếc áo len đến từ Goop (thương hiệu phong cách sống do Gwyneth Paltrow sáng lập). Cô ấy rất giỏi trong việc đánh thức những chiếc váy trông có vẻ không thực tế lắm, chẳng hạn như chiếc váy sặc sỡ này. Phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người có thể là kết hợp nó với những chiếc áo màu cơ bản như đen, trắng và xám. Cô đã thử sức với bộ trang phục đơn sắc, gợi cho mọi người nhớ đến cảnh thiên nhiên tươi đẹp như hồ nước và bầu trời.

Nếu bạn có sẵn áo sơ mi kẻ sọc nhiều màu ở nhà, bạn cũng có thể thử ý tưởng phối màu táo bạo này. Những chiếc áo này đến từ thương hiệu cashmerefolie của Ý.

Nếu bạn có một màu sắc yêu thích, bạn cũng có thể thử xây dựng một "tủ quần áo con nhộng " như Meredith và mua những bộ trang phục cùng tông màu. Bạn không cần phải đau đầu suy nghĩ về việc phối màu và phối đồ trước khi ra ngoài vào buổi sáng.

Cô ấy đã mua một loạt sản phẩm cùng màu của thương hiệu Donni đến từ California, và hầu như mọi món đồ đều có thể kết hợp với nhau. Kiểu 1: Phối áo sơ mi kẻ sọc bên ngoài váy để tôn vòng eo ngay lập tức và tạo thành nhiều lớp (trái); Kiểu 2 : Phối áo sơ mi cùng tông bên ngoài váy để tạo nên vẻ ngoài giống như một bộ trang phục được phối hợp cẩn thận (phải).

Ưu điểm khi chọn cùng màu sắc và cùng một series: Không có sự khác biệt về màu sắc, phong cách thống nhất và bạn sẽ không bao giờ mắc sai lầm với bất kỳ sự kết hợp nào.

Kiểu 3: Áo sơ mi sọc + quần xanh đậm (trái); Kiểu 4: Áo sơ mi xanh đậm + quần dài (giữa); Kiểu 5: Áo sơ mi xanh đậm + quần sọc (phải).

2. Layer đồ cơ bản : 3 điểm phải lộ để bớt nhạt

Meredith thích layer áo thun/sơ mi kẻ bên trong:

- Ít nhất lộ 2 vị trí: cổ + tay hoặc gấu + tay để họa tiết nhấp nháy đúng chỗ.

- Xắn tay áo khoác lộ tay áo trong – set cơ bản lập tức có nhịp điệu.

- Chốt bằng phụ kiện nhỏ: Vòng tay mảnh, dây đỏ, lắc hạt – cổ tay trống làm look bị "hụt".

Meredith cũng thích phối đồ theo phong cách layer cơ bản. Đồ lót bên trong cô ấy chọn chủ yếu là họa tiết, chủ yếu là sọc. Điểm mấu chốt là ít nhất hai phần của lớp trong sẽ được lộ r chẳng hạn như đường viền cổ áo và tay áo, hoặc gấu áo và tay áo. Ưu điểm của việc này là họa tiết của lớp trong có thể được tối đa hóa để phá vỡ sự đơn điệu của kiểu dáng cơ bản trên toàn bộ cơ thể, và các họa tiết lộ ra cũng có thể tương phản với nhau.

Cô ấy đặc biệt thích xắn tay áo khoác lên để cố tình để lộ nhiều hơn phần tay áo bên trong. Cuối cùng, bạn có thể làm nổi bật trang phục của mình bằng trang sức. Ngay cả một sợi dây đỏ đơn giản hay một chiếc vòng tay mỏng manh cũng có thể khiến cổ tay trống trải của bạn thêm thanh tú.

3. Kết hợp chữ in lớn + đồ trơn : Thuần hóa "độ ồn" của họa tiết

Nếu bạn có một chiếc váy in chưa sử dụng, bạn có thể tham khảo ý tưởng của Meredith và "đánh thức" những món đồ in trong tủ đồ của mình. Đặc biệt là những chiếc váy in họa tiết, nếu không mặc đúng cách, chúng có thể dễ khiến bạn trông béo hoặc trông "cổ hủ", đòi hỏi rất nhiều kỹ năng phối đồ.

Nhưng Meredith rất thích những món đồ in họa tiết này và cô ấy mặc chúng rất đẹp.

Một trong những xu hướng mùa thu năm nay là kết hợp áo khoác ngoài màu trung tính với những món đồ nữ tính. Meredith gần đây đã thử kết hợp áo khoác công sở màu xám + chân váy maxi họa tiết, và ngay lập tức cô trông sành điệu và thời thượng hơn. Ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho áo khoác denim + chân váy in họa tiết.

Sau khi xem tất cả các kết hợp họa tiết trên Instagram của cô ấy, bạn sẽ thấy cô ấy rất giỏi trong việc sử dụng màu sắc phù hợp để giảm tỷ lệ họa tiết. Cô ấy sẽ trích xuất một màu có độ sáng thấp hoặc độ bão hòa thấp từ một vật phẩm in và phủ lên bản in, giúp giảm đáng kể "tác động" của bản in.

Khi mặc đồ màu trơn có thể khiến cô ấy trông đơn điệu, cô ấy cũng sẽ sử dụng vải kẻ caro/họa tiết để thêm nhiều lớp và điểm nhấn cho trang phục của mình.

4. Có một bộ phụ kiện cố định để thích ứng với mọi thay đổi

Công việc chính của cô thực sự là lập kế hoạch sáng tạo thương hiệu và cô cũng đã thiết kế dòng trang sức của riêng mình, nhưng cô cho biết dòng trang sức này chính là lối thoát sáng tạo của cô. Vì không thể xoay xở mọi việc sau khi sinh con nên cô phải dừng kinh doanh trang sức và tập trung nhiều hơn vào việc chăm sóc con gái và gia đình.

Mặc dù Meredith không còn thiết kế trang sức nữa, cô ấy vẫn đeo trang sức trong hầu hết mọi bộ trang phục. Bất cứ nơi nào hở da, cô ấy luôn đeo nhiều loại vòng cổ, vòng tay và nhẫn khác nhau. Phong cách xếp chồng của cô ấy cũng rất đa dạng, cô ấy có thể xếp chồng các hạt bạc, vàng và nhiều màu sắc lại với nhau.

Nhưng đừng để bị đánh lừa bởi việc cô ấy luôn chất đống đồ đạc. Cách phối đồ của cô ấy thực ra khá cố định. Sau khi phối đồ, cô ấy sẽ "điều chỉnh" dựa trên tổng thể trang phục.

Đây là điều mà người bình thường nên học hỏi. Bạn có thể từ từ xây dựng một bộ "bộ sưu tập trang sức" có thể kết hợp với nhau, sau đó đeo chúng theo nhiều cách khác nhau, để tối đa hóa độ mới mẻ và hiệu quả sử dụng.

Hạt kim loại bạc đặc biệt thân thiện với làn da vàng. Chúng sạch sẽ và gọn gàng, mang lại cho người đeo cảm giác tự do, bình tĩnh và điềm đạm. Meredith thường đeo vòng cổ và vòng tay kim loại cùng nhau như phụ kiện. Nó cũng rất linh hoạt và có thể kết hợp với bộ vest chỉnh tề hoặc một chiếc váy thanh lịch.

Nếu tính cả những món đồ phổ biến nhất, thì đó hẳn là chiếc "vòng cổ dây chữ M" này, xuất hiện trong gần 90% trang phục của Meredith. Nó đến từ thương hiệu Adina Reyter. Cô ấy đã chia sẻ trên Instagram rằng cô ấy thích đeo trang sức có chữ cái đầu tên và cung hoàng đạo của mình.

Một là điểm nhấn, hai là yếu tố hỗ trợ. Thông thường, chúng ta có thể chọn mặt dây chuyền, đá quý hoặc kiểu dáng được thiết kế đặc biệt làm điểm nhấn, sau đó kết hợp với các dây chuyền trơn đơn giản khác để làm nổi bật.

Với Meredith, điểm nhấn chính là chiếc vòng cổ chữ M nhưng phong cách xếp chồng của cô càng làm nó nổi bật hơn. Cô sẽ chọn những chiếc vòng cổ mặt dây chuyền có độ dài và độ dày khác nhau để tạo thành nhiều lớp.

Gần đây Meredith đã thử một bộ trâm cài trang sức, chúng cũng khá đẹp. Cô ấy cũng thích đeo chiếc vòng cổ hình chữ Y có hai mặt này, cũng từ thương hiệu Adina Reyter.

5. Đánh thức dopamine : Chơi màu rực mà không "lố"

Có một thời gian, "trang điểm dopamine" đặc biệt phổ biến. Bạn còn giữ những món đồ sặc sỡ không dùng đến trong tủ quần áo không? Bạn có định vứt chúng đi không?

Nếu bạn muốn loại bỏ chúng, hãy tham khảo những bộ trang phục đầy màu sắc của Meredith. Biết đâu chúng có thể mang đến cho bạn nguồn cảm hứng phối màu mới.

Meredith cũng có một bộ sưu tập những món đồ đầy màu sắc trong tủ quần áo của mình, xuất phát từ tình yêu chân thành của cô. Chỉ riêng việc mặc những món đồ nhiều màu sắc, đặc biệt là những màu có độ bão hòa cao như đỏ tươi, xanh hoàng gia và vàng tươi, đã là "nhân vật chính" thực sự và có tác động thị giác rất lớn.

Nếu không khéo léo, bạn rất dễ thất bại. Sử dụng màu sắc rực rỡ kết hợp với màu trung tính là một lựa chọn an toàn, giống như khoảng trắng trong tranh, có thể làm nổi bật "nhân vật chính".

Meredith yêu màu và cô dạy màu rất dễ hiểu:

- Quy tắc 20/80 khi mới thử: 20% màu rực + 80% trung tính (khăn, giày, túi).

- Trắng + bất kỳ màu rực = sạch và "giải độc mắt".

Những màu sắc có độ bão hòa cao cũng thích hợp để "làm sáng" những bộ trang phục màu trung tính thường ngày. Bạn có thể bắt đầu với một khu vực nhỏ, chẳng hạn như 20% màu sắc + 80% màu trung tính. Món đồ đơn lẻ này có thể là một chiếc "khăn choàng" hoặc một đôi giày.

Khi bạn thành thạo hơn về màu sắc, bạn có thể từ từ thử thêm các vùng lớn với nhiều vật phẩm nhiều màu sắc. Nếu bạn muốn thử thách với những "màu sắc tương phản", Meredith cũng đã phối rất nhiều cách kết hợp tuyệt vời mà bạn có thể tham khảo.

Màu vàng + xanh lá cây là sự kết hợp giữa thiên nhiên và sức sống, giống như sự kết hợp giữa ánh nắng và lá cây của thiên nhiên, tràn đầy hơi thở sôi động của mùa xuân và mùa hè, tươi sáng và vui tươi. Màu xanh lam + xanh lục không rực rỡ như màu vàng lục và có thể khiến mọi người nghĩ đến đại dương, hồ và rừng. Màu xanh lá cây đậm + xanh lam đậm trông trưởng thành và cổ điển phù hợp hơn với mùa thu đông.

Sự tương phản giữa màu xanh lam nhạt và xanh lá cây trông tươi mới hơn nhiều và phù hợp hơn cho mùa xuân và mùa hè.

Xanh navy + vàng , sử dụng màu vàng tươi có thể "làm mới" màu xanh navy đang rất được ưa chuộng trong năm nay.

6. DIY: Tự làm thủ công, thêm chi tiết nhỏ vào trang phục của bạn

Nếu phong cách cô ấy chọn khá cơ bản, Meredith sẽ tự tay làm để thêm một số điểm nhấn thông minh cho trang phục của mình. Hầu hết mọi người đều thắt dây áo quanh cổ và cổ tay, nhưng cô ấy lại thắt nó ở một bên cổ áo theo một cách độc đáo. Đây chẳng phải là trang phục bất đối xứng phổ biến nhất năm nay sao?

Ngay cả một chiếc váy cơ bản cũng có thể được biến hóa thành một thứ gì đó đặc biệt! Thật đơn giản: Tìm một dải ruy băng đẹp ở nhà, luồn nó qua lỗ khuy áo đầu tiên, thắt nút lại, thế là xong!

Khi bạn thắt nơ trên chiếc áo sơ mi thường ngày, nó sẽ trở thành một cách phối đồ mới. Sự khéo léo nhỏ này có thể tăng đáng kể khả năng sử dụng của một món đồ. Khi mặc vest, việc thêm một chi tiết "cà vạt" thú vị cũng có thể phá vỡ sự nhàm chán.