Trong muôn vàn mẫu chân váy, đây là 4 kiểu sang trọng nhất

Trong tủ đồ thời trang nữ, chân váy luôn giữ một vị trí đặc biệt. Không ồn ào như váy liền, cũng không quá cá tính như quần, chân váy mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa nét mềm mại và vẻ hiện đại. Chỉ cần chọn đúng kiểu, một chiếc chân váy có thể nâng tầm phong cách ngay lập tức, khiến tổng thể trang phục trở nên "đắt giá" hơn hẳn. Giữa vô vàn thiết kế, có những kiểu chân váy được xem là biểu tượng của sự sang chảnh, dù xu hướng có thay đổi thế nào vẫn luôn được ưu ái. Dưới đây là 4 kiểu chân váy như vậy:

Chân váy đen

Nhắc đến sự sang trọng, chân váy đen gần như là lựa chọn không thể thiếu. Màu đen vốn mang trong mình vẻ quyền lực, tối giản và cực kỳ tinh tế. Ưu điểm lớn nhất của chân váy đen là khả năng "cân" mọi phong cách: từ thanh lịch công sở cho đến quyến rũ khi đi tiệc tối.

Một chiếc chân váy đen dáng midi kết hợp cùng áo sơ mi lụa hoặc blazer sẽ tạo nên hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin. Trong khi đó, chân váy đen dáng ôm hay dáng chữ A lại giúp tôn dáng, tạo cảm giác gọn gàng và sắc sảo. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ riêng sắc đen đã đủ để tạo nên vẻ sang chảnh rất riêng, đúng kiểu "càng đơn giản càng đẹp" mà nhiều chị em hướng tới.

Chân váy ngắn suông

Chân váy ngắn suông là minh chứng rõ ràng cho việc sự sang chảnh không nhất thiết phải gắn liền với những thiết kế phức tạp. Với phom dáng thẳng, gọn gàng, kiểu chân váy này mang đến cảm giác trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét tinh tế cần có.

Điểm khiến chân váy ngắn suông trở nên "đắt giá" nằm ở khả năng tôn dáng khéo léo. Dáng váy suông giúp đôi chân trông thon dài hơn, đặc biệt khi kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn hoặc ankle boots. Chỉ cần phối cùng áo blouse đơn giản, áo len mỏng hay áo blazer dáng ngắn, bạn đã có ngay một set đồ mang hơi hướng tối giản, tự nhiên nhưng cực kỳ cuốn hút.

Chân váy trắng

Nếu chân váy đen đại diện cho sự quyền lực thì chân váy trắng lại là biểu tượng của nét sang trọng tinh khôi. Màu trắng luôn gắn liền với cảm giác sáng sủa, nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa. Ngược lại, khi được đặt đúng chỗ, chân váy trắng có thể khiến tổng thể trang phục trở nên nổi bật một cách rất tinh tế.

Chân váy trắng dáng midi hoặc maxi thường được yêu thích bởi vẻ bay bổng, nữ tính. Khi phối cùng áo tông màu trung tính như be, kem, xám nhạt hoặc pastel, set đồ sẽ mang đậm hơi thở thanh lịch, rất phù hợp cho những buổi gặp gỡ quan trọng hay dạo phố cuối tuần. Sự sang chảnh của chân váy trắng không nằm ở việc gây ấn tượng mạnh, mà ở cảm giác nhẹ nhàng, tỏa ra khí chất một cách tự nhiên.

Chân váy xếp ly to bản

Chân váy xếp ly to bản là kiểu thiết kế luôn khiến người ta liên tưởng đến những quý cô thanh lịch, có gu thẩm mỹ tinh tế. Khác với xếp ly nhỏ tạo cảm giác mềm mại, xếp ly to bản mang đến sự rõ ràng trong phom dáng, giúp chiếc váy trông đứng form và sang trọng hơn hẳn.

Kiểu chân váy này đặc biệt phù hợp với những ai yêu thích phong cách cổ điển pha chút hiện đại. Khi di chuyển, các nếp ly tạo hiệu ứng thị giác rất đẹp mắt. Chỉ cần kết hợp cùng áo len ôm, áo sơ mi hoặc áo dệt kim đơn sắc, chân váy xếp ly to bản đã đủ để trở thành điểm nhấn của toàn bộ trang phục. Đây là kiểu chân váy không cần chạy theo xu hướng nhưng lúc nào cũng giữ được vị thế riêng trong tủ đồ của chị em.

Ảnh: Instagram