Mỹ nữ đóng cùng Song Hye Kyo trong siêu phẩm sắp chiếu: Nhan sắc như thiên thần, style xuất sắc

Seolhyun là nữ diễn viên nhận được sự chú ý khi cô thuộc dàn cast cực phẩm trong Slowly And Intensely – dự án truyền hình sắp lên sóng Netflix, có sự tham gia của Song Hye Kyo và Gong Yoo. Dù đứng cạnh hai ngôi sao lớn của màn ảnh Hàn, Seolhyun vẫn sở hữu sức hút riêng nhờ nhan sắc xinh đẹp, cùng tạo hình cổ điển vô cùng long lanh.

Seolhyun thuộc dàn diễn viên cực phẩm của phim Slowly And Intensely.

Vẻ đẹp của cô mang nét trong trẻo, dịu dàng, nhưng lại đi cùng vóc dáng cân đối, quyến rũ. Chính sự đối lập này khiến style đời thường của Seolhyun luôn thú vị: nữ tính nhưng không "bánh bèo", đơn giản mà vẫn cuốn hút.

Không chạy theo xu hướng quá nhanh, Seolhyun xây dựng tủ đồ xoay quanh những món cơ bản, dễ ứng dụng, có thể mặc quanh năm. Nhờ cách phối khéo léo, cô luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, hiện đại nhưng vẫn rất gần gũi. Dưới đây là 5 món thời trang làm nên phong cách đặc trưng của Seolhyun suốt bốn mùa.

Áo khoác dài

Áo khoác dài là "bảo bối" không thể thiếu trong style của Seolhyun, đặc biệt vào mùa đông - xuân. Cô thường chọn trench coat hoặc áo dạ dáng dài với phom gọn gàng, độ dài qua gối để tôn chiều cao và vóc dáng.

Điểm đáng chú ý là cách Seolhyun phối áo khoác trung tính với áo bên trong có màu sắc nổi bật như đỏ, xanh ánh neon rực rỡ. Nhờ vậy, tổng thể không bị trầm mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Khi xuống phố, cô thường hoàn thiện set đồ bằng túi xách màu trung tính làm chủ đạo, hay một chiếc mũ nồi yêu kiều, ngọt ngào.

Áo thun trắng

Áo thun trắng là món đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại xuất hiện với tần suất khá thường xuyên trong tủ đồ của Seolhyun. Cô yêu thích kiểu áo trơn, chất liệu mềm, dáng vừa vặn để dễ phối. Công thức quen thuộc nhất là áo thun trắng đi cùng quần jeans trắng, mang lại cảm giác tươi sáng, gọn gàng.

Ngoài ra, Seolhyun còn gợi ý combo áo cardigan khoác ngoài + áo thun trắng + quần denim đen. Cách phối này phù hợp cho những ngày thời tiết chuyển mùa, vừa thoải mái vừa giữ được nét nữ tính nhẹ nhàng.

Áo blazer

Blazer giúp Seolhyun biến hóa hình ảnh từ trẻ trung sang thanh lịch chỉ trong một bước. Cô không đóng khung bản thân trong blazer đen cổ điển mà linh hoạt giữa các gam màu pastel như be hay hồng nhạt. Với blazer đen, Seolhyun thường phối cùng áo trắng tươi sáng và quần sẫm màu để cân bằng sự nghiêm túc. Trong khi đó, blazer pastel lại được kết hợp với áo cổ bẻ và quần màu nâu đơn giản, tạo nên vẻ ngoài hiện đại, phù hợp cả đi làm lẫn dạo phố.

Chân váy

Chân váy là món đồ giúp Seolhyun thể hiện rõ nét sự nữ tính trong phong cách. Cô không giới hạn mình ở một kiểu dáng mà thay đổi linh hoạt giữa chân váy ngắn năng động và chân váy dài mềm mại.

Những mẫu chân váy denim, chân váy xếp ly hay chân váy hoa họa tiết to bản đều được cô khai thác triệt để. Seolhyun thường phối chân váy với áo khoác màu nâu để tạo cảm giác ấm áp, hoặc áo khoác da để tăng thêm nét cá tính. Cách mix này giúp outfit không bị quá "hiền", vẫn giữ được sự cuốn hút riêng.

Quần jeans

Quần jeans là nền tảng trong phong cách đời thường của Seolhyun. Cô ưu tiên các dáng jeans ống đứng hoặc ống suông nhẹ, màu xanh cơ bản hoặc đen. Vào những ngày se lạnh, quần jeans được phối cùng áo cardigan hoặc áo khoác da, mang lại vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn gọn gàng. Khi hè đến, Seolhyun chọn cách mix jeans với áo gile trắng hoặc áo thun đơn giản, tạo cảm giác thoải mái, dễ ứng dụng mà không kém phần thời trang.

Style của Seolhyun không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, cũng không phụ thuộc vào những món đồ "đắt đỏ". Chính sự nhất quán trong cách chọn đồ và khả năng phối hợp linh hoạt đã giúp cô luôn giữ được hình ảnh cuốn hút, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Ảnh: Instagram của nhân vật, sưu tầm