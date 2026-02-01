Ngoại lệ showbiz: Mỹ nhân U50 vẫn đẹp điên cuồng, tượng đài nhan sắc với làn da thuỷ tinh không ai lật đổ nổi
Nhan sắc và làn da của người đẹp này khiến netizen không thể không ghen tị.
Dù đã ngoài 45 tuổi, Song Hye Kyo vẫn được báo chí và dân tình ưu ái gọi là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc. Visual của nữ diễn viên không phải kiểu sắc sảo gây choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà là vẻ đẹp càng ngắm càng thấy cuốn. Làn da căng mịn, đều màu gần như không tì vết kết hợp với đường nét gương mặt mềm mại giúp cô luôn nổi bật kể cả khi đứng cạnh các mỹ nhân thế hệ sau.
Ở tuổi mà nhiều người bắt đầu lo lắng về dấu hiệu lão hóa, Song Hye Kyo vẫn giữ được khí chất dịu dàng, gương mặt gần như "đóng khung" theo thời gian, mỗi lần xuất hiện lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đẹp tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp, để duy trì làn da căng mướt mịn, nữ diễn viên cũng phải tuân thủ chu trình skincare một cách nghiêm túc. Những bước chăm sóc da mặt đã được người đẹp họ Song chia sẻ với Vouge Korea, dù đơn giản nhưng là cách cô vẫn giữ được vẻ đẹp bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.
"Chị đẹp không tuổi" nhấn mạnh 2 điều là tẩy trang thật kỹ và dưỡng ẩm đầy đủ trước khi ngủ. "Không có gì đặc biệt cả nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải tẩy trang thật kỹ. Tôi luôn đảm bảo dưỡng ẩm đầy đủ cho da bằng kem dưỡng ban đêm trước khi đi ngủ", cô nói.
Theo Song Hye Kyo, làm sạch là bước quan trọng nhất trong cả chu trình dưỡng da. Những ngày có trang điểm, cô luôn tẩy trang cẩn thận để tránh cặn mỹ phẩm tích tụ gây bít tắc lỗ chân lông - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mụn và da xỉn màu.
Bên cạnh làm sạch, dưỡng ẩm chính là "vũ khí" giúp Song Hye Kyo giữ làn da căng mịn theo năm tháng. Khi tuổi tác tăng lên, da dễ khô hơn do hàng rào bảo vệ suy yếu, vì vậy cô luôn thoa kem dưỡng ban đêm để khóa ẩm và phục hồi da trong lúc ngủ. Các chuyên gia da liễu cũng đồng tình rằng những thành phần như ceramide, hyaluronic acid hay niacinamide là lựa chọn lý tưởng để duy trì làn da khỏe mạnh lâu dài.
Không cần chiêu trò phức tạp, bí quyết của Song Hye Kyo nằm ở sự đều đặn và hiểu làn da của mình. Có lẽ chính triết lý "ít nhưng đúng" này đã giúp nữ diễn viên giữ vững phong độ nhan sắc suốt hơn 20 năm hoạt động trong showbiz. Khi làm sạch và dưỡng ẩm, bạn nên tìm chọn những sản phẩm lành tính, nhẹ nhàng, không gây bí da. Dưới đây là những sản phẩm bạn có thể tham khảo để thêm vào routine skincare của mình.
Làm sạch
Nơi mua: Soko Glam
Nơi mua: Beplain Vietnam
Nơi mua: Watsons
Dưỡng ẩm
Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE
Nơi mua: Laneige Official Store
Nơi mua: VN_Torriden Official Store