Ngoại lệ showbiz: Mỹ nhân U50 vẫn đẹp điên cuồng, tượng đài nhan sắc với làn da thuỷ tinh không ai lật đổ nổi

Dù đã ngoài 45 tuổi, Song Hye Kyo vẫn được báo chí và dân tình ưu ái gọi là "quốc bảo nhan sắc" của Hàn Quốc. Visual của nữ diễn viên không phải kiểu sắc sảo gây choáng ngợp ngay từ ánh nhìn đầu tiên mà là vẻ đẹp càng ngắm càng thấy cuốn. Làn da căng mịn, đều màu gần như không tì vết kết hợp với đường nét gương mặt mềm mại giúp cô luôn nổi bật kể cả khi đứng cạnh các mỹ nhân thế hệ sau.

Ở tuổi mà nhiều người bắt đầu lo lắng về dấu hiệu lão hóa, Song Hye Kyo vẫn giữ được khí chất dịu dàng, gương mặt gần như "đóng khung" theo thời gian, mỗi lần xuất hiện lại trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đẹp tự nhiên nhưng không phải tự nhiên mà đẹp, để duy trì làn da căng mướt mịn, nữ diễn viên cũng phải tuân thủ chu trình skincare một cách nghiêm túc. Những bước chăm sóc da mặt đã được người đẹp họ Song chia sẻ với Vouge Korea, dù đơn giản nhưng là cách cô vẫn giữ được vẻ đẹp bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.





"Chị đẹp không tuổi" nhấn mạnh 2 điều là tẩy trang thật kỹ và dưỡng ẩm đầy đủ trước khi ngủ. "Không có gì đặc biệt cả nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải tẩy trang thật kỹ. Tôi luôn đảm bảo dưỡng ẩm đầy đủ cho da bằng kem dưỡng ban đêm trước khi đi ngủ", cô nói.

Theo Song Hye Kyo, làm sạch là bước quan trọng nhất trong cả chu trình dưỡng da. Những ngày có trang điểm, cô luôn tẩy trang cẩn thận để tránh cặn mỹ phẩm tích tụ gây bít tắc lỗ chân lông - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mụn và da xỉn màu.

Bí quyết để da đẹp, dễ thở của Song Hye Kyo là làm sạch thật kĩ

Bên cạnh làm sạch, dưỡng ẩm chính là "vũ khí" giúp Song Hye Kyo giữ làn da căng mịn theo năm tháng. Khi tuổi tác tăng lên, da dễ khô hơn do hàng rào bảo vệ suy yếu, vì vậy cô luôn thoa kem dưỡng ban đêm để khóa ẩm và phục hồi da trong lúc ngủ. Các chuyên gia da liễu cũng đồng tình rằng những thành phần như ceramide, hyaluronic acid hay niacinamide là lựa chọn lý tưởng để duy trì làn da khỏe mạnh lâu dài.

Nữ diễn viên cũng tập trung dưỡng ẩm để da căng mướt và trẻ lâu

Không cần chiêu trò phức tạp, bí quyết của Song Hye Kyo nằm ở sự đều đặn và hiểu làn da của mình. Có lẽ chính triết lý "ít nhưng đúng" này đã giúp nữ diễn viên giữ vững phong độ nhan sắc suốt hơn 20 năm hoạt động trong showbiz. Khi làm sạch và dưỡng ẩm, bạn nên tìm chọn những sản phẩm lành tính, nhẹ nhàng, không gây bí da. Dưới đây là những sản phẩm bạn có thể tham khảo để thêm vào routine skincare của mình.

Làm sạch

Nếu muốn làm sạch sâu sau khi trang điểm thì bạn nên dùng dầu tẩy trang. HaruHaru Wonder Black Rice Moisture Cleansing Oil được đánh giá là dầu tẩy trang toàn diện nhất, có kết cấu dầu nhẹ, không mùi, dễ nhũ hóa, làm sạch hiệu quả lớp makeup và kem chống nắng. Công thức của em này giàu dầu cám gạo đen, jojoba, macadamia và hướng dương giúp da sau rửa vẫn mềm ẩm, dễ chịu, phù hợp cho mọi loại da.

Nơi mua: Soko Glam

Nếu da bạn quá nhạy cảm hoặc dễ kích ứng thì có thể dùng em Beplain Mung Bean Cleansing Oil này. Đây là lựa chọn lý tưởng nhờ chiết xuất đậu xanh, kết cấu siêu nhẹ và gần như không có cảm giác dầu khi massage. Công thức không hương liệu, ít gây cay mắt, giúp làm sạch êm dịu mà vẫn hiệu quả.

Nơi mua: Beplain Vietnam

Với những ngày không makeup thì bạn chỉ cần dùng nước tẩy trang nhẹ nhàng là đủ. Bioderma Sensibio H2O được xem là "chân ái" của nhiều BTV làm đẹp và sao quốc tế nhờ khả năng làm sạch hiệu quả mà vẫn cực kỳ dịu nhẹ. Em này lgiúp oại bỏ lớp trang điểm gọn gàng, không để lại cảm giác nhờn dính để da được sạch thoáng. Công thức lành tính, phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm và da mụn.

Nơi mua: Watsons

Dưỡng ẩm

AESTURA ATOBARRIER365 Cream là kem dưỡng luôn ở vị trí top đầu Olive Young, được coi là "cứu tinh" phục hồi hàng rào da được lòng giới da liễu Hàn Quốc. Công thức của em mô phỏng lipid tự nhiên của da với ceramide, cholesterol và acid béo giúp củng cố lớp màng ẩm đang suy yếu do treatment hay kích ứng. Ngoài ra còn có panthenol làm dịu nhanh, phytosphingosine hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh da, giữ da khỏe bền lâu.

Nơi mua: AESTURA VN OFFICIAL STORE

Laneige Water Bank Blue Hyaluronic Cream được xem là "con cưng" trong làng cấp ẩm chuẩn Hàn. Công nghệ Blue Hyaluronic độc quyền giúp phân tử HA thẩm thấu sâu hơn, mang lại hiệu quả dưỡng ẩm bền bỉ thay vì chỉ ẩm bề mặt. Em này phù hợp với da thường đến da khô, giúp da căng mọng, mượt mà và luôn giữ được vẻ tươi tắn đúng

Nơi mua: Laneige Official Store