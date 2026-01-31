Cả showbiz chỉ có 1 mỹ nhân “thân nữ nhi, khí chất quân tử”: Gây sốt khi lăng xê local brand Việt trước thế giới

Trần Đô Linh (sinh năm 1993) là một trong những nữ diễn viên được yêu mến của màn ảnh Hoa Ngữ. Cô được netizen xứ Trung mệnh danh là "cổ nhân trời chọn" nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng khí chất thanh cao, đặc biệt nổi bật trong những tạo hình cổ trang. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, vóc dáng cao ráo và lối diễn xuất ổn định, Trần Đô Linh luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Không chỉ trên phim, phong cách ăn vận đời thường hay những lần xuất hiện tại sự kiện của nữ diễn viên cũng thường xuyên nhận về nhiều lời khen nhờ sự tinh tế và thanh lịch.

Và, giữa xu hướng các thiết kế đến từ thương hiệu Việt ngày càng được giới sao quốc tế chú ý, Trần Đô Linh mới đây tiếp tục gia nhập "hội mê đồ Việt". Tham gia ghi hình cho gala Trăm Hoa Đón Xuân, nữ diễn viên xuất hiện cùng mẫu đầm yếm cách điệu, nổi bật với phom dáng mềm mại, khéo tôn nhan sắc kiều diễm cùng thân hình mình hạc sương mai.

Trần Đô Linh khoe nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng mảnh mai khi diện thiết kế đến từ thương hiệu Việt

Thiết kế mà Trần Đô Linh lựa chọn là mẫu Halter Neck Dress đến từ thương hiệu Đing Đang. Chiếc đầm gây ấn tượng với tông hồng ngọt ngào, cổ yếm mềm mại giúp tôn lên phần vai và cổ thanh thoát. Phần thân trên được xử lý với sắc hồng đậm hơn, kết hợp hoa văn tinh tế tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng. Trong khi đó, phần thân váy mang dáng phồng có độ đứng vừa phải, chân váy được tạo hình bằng những nếp gấp lớn, giúp tổng thể trở nên bồng bềnh, nữ tính nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu, thanh lịch.

Trên website của thương hiệu, thiết kế Halter Neck Dress có giá hơn 12,3 triệu đồng.

Nơi mua: Đing Đang

Không chỉ riêng Trần Đô Linh, những thiết kế đầm yếm từ lâu đã là lựa chọn được nhiều chị em yêu thích. Phom dáng yếm truyền thống khi kết hợp cùng tư duy thiết kế hiện đại mang đến tổng thể nữ tính, thanh lịch và duyên dáng. Đây là kiểu trang phục rất phù hợp để diện khi chụp ảnh Tết hay du xuân đầu năm, tạo cảm giác nhẹ nhàng, chỉn chu mà vẫn nổi bật.

Với những ai yêu thích phong cách này, ngoài mẫu váy ấn tượng của Đing Đang, chị em hoàn toàn có thể tham khảo thêm nhiều thiết kế tương tự, với mức giá mềm hơn nhưng vẫn đảm bảo độ xinh sang khi diện lên.

Gợi ý mua sắm



