Muốn giữ vòng eo thon gọn sau tuổi 40, các chị em đừng bỏ qua động tác siết mỡ bụng đơn giản này

Bước sang tuổi 40, vóc dáng của phụ nữ thường bắt đầu có nhiều thay đổi. Vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ bắp suy giảm khiến cơ thể kém săn chắc. Chỉ cần ít vận động hoặc duy trì thói quen sinh hoạt thiếu khoa học, vùng bụng, eo và hông sẽ ngấn mỡ, kém thon gọn, khiến vóc dáng càng thêm đầy đặn.

Thế nhưng, tuổi tác không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một vóc dáng kém thon gọn, hay vẻ ngoài xuống sắc. Hayeon Song - một phụ nữ Hàn Quốc 44 tuổi, là hình ảnh truyền cảm hứng cho nhiều chị em khi vẫn duy trì việc tập luyện đều đặn ngay tại nhà.

Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy năng lượng và đặc biệt là vòng eo săn chắc, cân đối, khiến không ít phụ nữ trẻ cũng phải ngưỡng mộ. Điều đáng chú ý là Hayeon Song không nhất thiết phải tìm đến những bài tập quá phức tạp. Bí quyết nằm ở việc kiên trì thực hiện những động tác đơn giản nhưng tác động tốt vào nhóm cơ bụng, eo, hông và toàn thân.

Động tác tập ở nhà hỗ trợ eo thon bụng phẳng, vóc dáng thon gọn dành cho phụ nữ trung niên.

Động tác động tác mở các nhóm cơ

Một động tác đơn giản khác mà Hayeon Song có thể đưa vào chuỗi vận động tại nhà là khụy gối kết hợp vươn vai. Từ tư thế đứng, cô từ từ khụy nhẹ gối, đồng thời hạ trọng tâm cơ thể, sau đó đứng lên và đưa hai tay vươn cao, mở rộng lồng ngực. Chuyển động tưởng chừng đơn giản này giúp đánh thức nhiều nhóm cơ cùng lúc, từ chân, hông, bụng cho đến vai, lưng và vùng ngực.

Việc liên tục khụy gối rồi vươn dài cơ thể không chỉ giúp cơ bắp được làm nóng mà còn hỗ trợ tăng độ linh hoạt, cải thiện tư thế và tạo cảm giác cơ thể nhẹ nhàng, dẻo dai hơn. Với phụ nữ ngoài 40, đây cũng là một lựa chọn phù hợp để khởi động trước khi bước vào những bài tập có cường độ cao hơn.

Động tác vươn vai giãn cơ đùi

Một động tác nhẹ nhàng nhưng khá hiệu quả để làm nóng cơ thể là vươn vai kết hợp giãn cơ đùi. Động tác này tạo sự kéo giãn ở vùng đùi, hông và chân, đồng thời giúp mở rộng vai, ngực và phần thân trên.

Khi thực hiện, nên giữ chuyển động chậm rãi, không nhún hoặc ép cơ quá mức. Duy trì đều đặn sẽ giúp cơ thể linh hoạt hơn, đặc biệt phù hợp để khởi động trước buổi tập hoặc thư giãn sau khi vận động.

Động tác hạ gối, xoay người

Đây là động tác kết hợp giữa hạ gối và xoay thân, giúp cơ thể vận động linh hoạt thay vì chỉ tập trung vào một nhóm cơ. Khi thực hiện, nên giữ lưng tương đối thẳng, siết nhẹ vùng bụng và kiểm soát chuyển động thay vì xoay người quá mạnh. Động tác này giúp kích hoạt mông, đùi, hông và vùng cơ trung tâm, đồng thời tạo cảm giác cơ thể được vận động toàn diện hơn.

Động tác vươn người siết cơ bụng

Động tác này không chỉ đưa tay lên cao mà cần chủ động hóp nhẹ bụng, giữ lưng ổn định và kéo dài cơ thể trong suốt chuyển động. Bài tập giúp kích hoạt cơ bụng, vùng hông và cơ lưng, đồng thời mở rộng vai và ngực. Thực hiện chậm, đều và kết hợp nhịp thở sẽ giúp cơ thể linh hoạt hơn, tạo cảm giác phần eo được "đánh thức" và săn chắc hơn.

Động tác hạ trọng tâm, nâng gót chân

Động tác hạ trọng tâm kết hợp nâng gót chân giúp phần thân dưới được vận động đồng thời, đặc biệt là vùng đùi, mông và bắp chân.

Thực hiện chậm rãi, giữ lưng thẳng và đầu gối hướng cùng chiều với mũi chân để kiểm soát chuyển động tốt hơn. Việc kết hợp hai động tác giúp cơ thể duy trì thăng bằng, tăng cường sức mạnh phần thân dưới và tạo cảm giác chân, đùi và vùng hông săn chắc hơn.

Kiên trì để đẹp khỏe ở mọi độ tuổi

Tuổi tác không quyết định vóc dáng. Chỉ cần duy trì những bài tập đơn giản, kết hợp ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, phụ nữ ngoài 40 vẫn có thể sở hữu cơ thể săn chắc, cân đối và tràn đầy năng lượng.