Vì sao dùng thứ này khi gội đầu lại giúp tóc tơi bồng và giảm gãy rụng thấy rõ?

Nếu muốn mái tóc sạch thoáng, tơi bồng và hạn chế gãy rụng, nhiều người thường chỉ chú ý đến việc lựa chọn dầu gội, dầu xả hay kem ủ tóc. Thế nhưng có một món phụ kiện nhỏ lại thường bị bỏ qua trong quá trình gội đầu, đó chính là lược gội đầu. Với thiết kế gồm những đầu gai mềm bằng silicone hoặc nhựa dẻo, dụng cụ này không chỉ giúp tạo bọt và làm sạch da đầu mà còn hỗ trợ massage, mang đến cảm giác thư giãn trong lúc gội. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng lược gội đầu không phải "thuốc" trị rụng tóc. Việc sử dụng đúng cách chủ yếu giúp da đầu được làm sạch và chăm sóc nhẹ nhàng hơn, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho mái tóc khỏe mạnh.

1. Làm sạch da đầu sâu hơn

Khi gội đầu bằng tay không, nhiều người có xu hướng dùng đầu ngón tay xoa dầu gội trên tóc nhưng chưa chắc đã làm sạch đều toàn bộ da đầu. Lược gội đầu có những đầu gai mềm giúp đánh tơi bọt dầu gội và đưa sản phẩm tiếp cận nhiều khu vực quanh chân tóc. Các chuyển động massage nhẹ nhàng cũng có thể hỗ trợ lấy đi bụi bẩn, dầu thừa và những cặn sản phẩm còn bám trên da đầu. Khi da đầu được làm sạch tốt, tóc ở phần chân cũng có cảm giác nhẹ và tơi hơn, thay vì nhanh bết khiến cả mái tóc trông xẹp xuống. Đặc biệt, nếu bạn thường xuyên sử dụng sản phẩm tạo kiểu, dầu dưỡng hoặc dầu gội khô, việc làm sạch da đầu kỹ càng càng cần được chú ý. Tuy nhiên, "làm sạch sâu" không đồng nghĩa với việc phải chà mạnh; lược chỉ nên được di chuyển nhẹ nhàng để tránh gây tổn thương.

2. Massage da đầu, giúp thư giãn

Một trong những ưu điểm dễ nhận thấy nhất của lược gội đầu là cảm giác thư giãn khi sử dụng. Những đầu gai mềm tiếp xúc với da đầu và tạo lực massage nhẹ, giúp việc gội đầu trở thành một khoảng thời gian dễ chịu hơn sau một ngày làm việc. Thay vì dùng móng tay cào mạnh hoặc dùng đầu ngón tay ấn quá mạnh, bạn có thể sử dụng lược với những chuyển động tròn nhỏ, chậm rãi trên từng khu vực. Cách này vừa giúp dầu gội được phân bố đều vừa hạn chế thói quen chà xát mạnh. Tuy nhiên, massage da đầu không nên gây đau, rát hoặc khiến da đỏ lên. Nếu cảm thấy lược quá cứng hoặc các đầu gai gây khó chịu, bạn nên đổi sang thiết kế mềm hơn, phù hợp với tình trạng da đầu của mình.

3. Hỗ trợ tuần hoàn máu tại da đầu

Massage nhẹ nhàng có thể hỗ trợ tăng lưu thông máu tại vùng da được tác động. Khi sử dụng lược gội đầu đúng cách, các đầu gai mềm tạo một lực kích thích vừa phải lên da đầu, mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn. Da đầu cũng là vùng da có nhiều mạch máu, vì vậy việc massage nhẹ có thể hỗ trợ tuần hoàn tại chỗ. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng càng massage mạnh thì máu lưu thông càng tốt hay tóc sẽ mọc nhanh hơn. Việc tác động quá mạnh thậm chí có thể gây xước, kích ứng hoặc làm da đầu nhạy cảm hơn. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất khi dùng lược gội đầu là nhẹ tay, đều đặn và không gây đau.

4. Hỗ trợ giảm gãy rụng nhờ cách gội nhẹ nhàng hơn

Lược gội đầu có thể hỗ trợ hạn chế một phần tình trạng tóc bị kéo, giật hoặc tổn thương do thao tác gội đầu không đúng cách. Khi tóc được làm sạch và da đầu được massage nhẹ nhàng, bạn cũng dễ kiểm soát lực tác động hơn so với việc dùng móng tay cào mạnh. Một da đầu sạch thoáng là điều kiện tốt để duy trì môi trường khỏe mạnh cho nang tóc. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa rụng tóc từ chân và gãy tóc do thân tóc yếu. Lược gội đầu không thể giải quyết những nguyên nhân gây rụng tóc liên quan đến nội tiết, di truyền, bệnh lý hoặc thiếu hụt dinh dưỡng. Nếu tóc rụng nhiều bất thường, kéo dài hoặc xuất hiện vùng tóc thưa rõ rệt, bạn nên tìm nguyên nhân thay vì chỉ dựa vào dụng cụ massage.





5. Hạn chế tổn thương da đầu do móng tay

Đây có lẽ là lý do nhiều người nên thử sử dụng lược gội đầu. Khi gội, không ít người có thói quen dùng móng tay cào da đầu vì cho rằng như vậy sẽ sạch hơn. Thực tế, móng tay có thể tạo ra những vết xước nhỏ, đặc biệt khi da đầu đang nhạy cảm hoặc có mụn. Việc cào mạnh cũng dễ khiến da đầu bị kích ứng và khó chịu. Thay vào đó, lược gội đầu với đầu gai mềm có thể giúp bạn thay thế thao tác cào bằng massage. Khi sử dụng, hãy đặt lược lên da đầu, di chuyển chậm theo từng vùng và tránh kéo mạnh phần tóc bên dưới. Nếu có tóc dài hoặc dễ rối, càng cần thao tác nhẹ nhàng để hạn chế tóc bị kéo căng.

Dùng lược gội đầu thế nào để tóc không bị kéo rụng?

Để tận dụng lợi ích của lược gội đầu, trước tiên hãy làm ướt tóc hoàn toàn rồi lấy một lượng dầu gội vừa đủ. Bạn có thể tạo bọt trước trên lòng bàn tay hoặc dụng cụ tạo bọt, sau đó thoa lên da đầu. Tiếp theo, dùng lược massage nhẹ từng khu vực trong khoảng thời gian vừa phải, tập trung vào da đầu thay vì chải kéo toàn bộ chiều dài tóc. Không nên dùng lược gội đầu như một chiếc lược thông thường để chải tóc rối, đặc biệt khi tóc đang ướt vì lúc này sợi tóc dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn.

Sau khi sử dụng, hãy rửa sạch lược, để nơi khô thoáng và vệ sinh định kỳ để tránh tích tụ dầu thừa, cặn dầu gội hoặc bụi bẩn. Nếu da đầu đang có vết thương, viêm, mụn đau hoặc kích ứng, bạn cũng nên tạm ngưng massage cho đến khi tình trạng ổn định.

Dưới đây là 1 số mẫu lược gội đầu bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: mịn màng

Nơi mua: Vacosi

Nơi mua: Bare Soul

Nơi mua: Dipolar

Nơi mua: bebechic

Một chiếc lược gội đầu chỉ là dụng cụ hỗ trợ, nhưng nếu dùng đúng cách, nó có thể giúp việc gội đầu trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Muốn tóc tơi bồng và hạn chế gãy rụng, hãy kết hợp nhiều thói quen tốt như lựa chọn sản phẩm phù hợp, không gội quá mạnh, hạn chế nhiệt và hóa chất, không chải tóc khi còn quá ướt và duy trì chế độ ăn uống cân bằng. Quan trọng nhất, đừng kỳ vọng một chiếc lược có thể giải quyết mọi vấn đề về rụng tóc. Khi da đầu khỏe và được chăm sóc đúng cách, mái tóc mới có nền tảng tốt để trở nên mềm mượt, nhẹ và bồng bềnh hơn.