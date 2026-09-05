Cụ bà 71 tuổi chia sẻ 3 động tác vươn vai trước khi ngủ giúp gương mặt thon gọn, trẻ hơn so với tuổi

Khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên và lớn tuổi, làn da thường dần mất đi độ đàn hồi, gương mặt dễ xuất hiện tình trạng chảy xệ, kém săn chắc và các nếp nhăn cũng rõ hơn. Thế nhưng, cụ bà Hàn Quốc 71 tuổi này (kênh Instagram @donna.active71) vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn nhờ duy trì những thói quen chăm sóc bản thân đơn giản mỗi ngày.

Trước khi đi ngủ, bà dành vài phút thực hiện 3 động tác vươn vai tác động trực tiếp vào cơ vai, cơ mặt, hỗ trợ cải thiện độ săn chắc, giúp phụ nữ trẻ lâu hơn so với tuổi. Bà cho rằng điều quan trọng nhất là thực hiện nhẹ nhàng, đều đặn mỗi ngày để giúp khuôn mặt thư giãn, trông săn chắc và tươi tắn hơn.

Chuẩn bị tư thế:

- Nằm ngửa, phần vai đặt ở mép giường, hạ nhẹ phần cổ và đầu xuống.

- Giữ nguyên tư thế nằm như vậy và bắt đầu thực hiện các động tác vươn vai.

Động tác 1: Khoanh tay vươn vai (15 - 20 lần)

Đầu tiên, bà thực hiện động tác khoanh tay trước ngực, sau đó từ từ đưa hai tay vươn lên qua đầu rồi hạ xuống trở lại trước ngực.

Thực hiện động tác nhịp nhàng, chậm rãi khoảng 15-20 lần, kết hợp hít thở đều. Đây là động tác đơn giản giúp cơ thể được thư giãn, đặc biệt phù hợp để thực hiện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ.

Động tác này không chỉ giúp vận động và làm săn chắc vùng vai, cánh tay mà còn tác động nhẹ đến phần cổ và thân trên. Khi thực hiện đều đặn, đúng tư thế, động tác giúp cơ thể linh hoạt hơn, hỗ trợ tư thế thẳng và tạo cảm giác vùng vai - cổ gọn gàng, thanh thoát.

Từ đó, tổng thể khuôn mặt cũng trông cân đối, săn chắc và nhỏ gọn hơn.

Động tác 2: Vươn vai lần lượt hai tay (15 - 20 lần)

Sau khi khoanh tay vươn vai, bà chuyển sang động tác vươn vai lần lượt từng bên. Giữ người thẳng, đưa tay phải vươn lên cao, kéo dài cơ thể và giữ trong giây lát, sau đó hạ xuống và đổi sang tay trái. Thực hiện luân phiên 15-20 lần, kết hợp hít thở đều và giữ động tác nhẹ nhàng.

Động tác này giúp thả lỏng vùng vai, cổ và cánh tay, hỗ trợ cải thiện tư thế. Khi vùng cổ - vai được thư giãn và tư thế được giữ thẳng, đường nét từ cổ lên khuôn mặt cũng dần trở nên thanh thoát, gọn gàng hơn.

Đặc biệt động tác này còn hỗ trợ giúp phái đẹp trẻ lâu hơn so với tuổi thật.

Động tác 3: Đan tay vươn vai (15- 20 lần)

Với động tác này, bà đan hai bàn tay vào nhau, đưa tay lên phía trước rồi từ từ vươn cao qua đầu, đồng thời kéo dài cơ thể và mở vùng vai. Giữ trong giây lát, sau đó hạ tay xuống và lặp lại 15-20 lần với nhịp độ chậm, nhẹ nhàng, kết hợp hít thở đều.

Động tác này giúp kéo giãn và thư giãn vùng vai, cổ, lưng trên, hỗ trợ cải thiện tư thế. Khi thực hiện đều đặn, cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng. Nhất là với những người bị so vai hay gù lưng, động tác này giúp cải thiện tình trạng này, hỗ trợ giảm đau nhức cổ vai gáy, nâng cơ mặt cải thiện tình trạng mặt chảy xệ - vấn đề rất nhiều người gặp phải khi bước vào tuổi trung niên.