Mùa lạnh dùng serum là chưa đủ, phải có thêm món này thì da mới mướt căng mọng nước được nhé các nàng

The Face Shop Pomegranate and Collagen Volume Lifting Emulsion (khoảng 600.000VNĐ) Em sữa dưỡng đến từ The Face Shop có chứa 10% chiết xuất collagen từ sinh vật biển và 1% chiết xuất từ quả lựu đỏ giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, tăng khả năng đàn hồi của da và cải thiện nếp nhăn, khiến làn da căng mịn mướt mát. Kết cấu dạng sữa dưỡng thẩm thấu nhanh, có khả năng dưỡng ẩm cao mà không gây bết dính khó chịu