Từ sàn tập đến đường phố: Dòng trang phục thể thao UNIQLO ngày càng thu hút giới trẻ

Với đối tượng này, 30 phút vận động mỗi ngày là hoạt động không thể thiếu. Để khuyến khích tinh thần thể thao của mỗi người, UNIQLO đã đầu tư nghiên cứu và giới thiệu loạt trang phục giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái trong suốt quá trình vận động.

Nếu bạn là tuýp người năng động, yêu thích việc vận động trong những hoạt động quen thuộc thường ngày, như đạp xe đến chỗ làm thay vì sử dụng xe máy hay các phương tiện giao thông công cộng; thích bắt đầu ngày mới với môn yoga; thích chạy bộ vào các thời điểm ưa thích trong ngày hay thường xuyên để cơ thể vận động bằng các công việc nhà liên tục thì lựa chọn không thể bỏ qua chính là dòng trang phục áo polo ngắn tay thấm hút và làm khô siêu nhanh DRY-EX, quần co giãn làm khô nhanh - Dry Stretch Sweat Pants, áo khoác bỏ túi gập lại thật nhỏ - Pocketable Parka, legging và bra thoáng khí - AIRism Legging and bra, Kando shorts…

Sự kết hợp hoàn hảo giữa những sản phẩm có khả năng thấm hút mồ hôi, khô ráo nhanh chóng, co giãn linh hoạt (DRY-EX), mềm mại khi tiếp xúc với da, giúp kiểm soát mùi hôi, luôn thoáng khí và mát mẻ (AIRism), đồng thời thêm tính năng chống UV với mức độ hiệu quả lên đến 90% cùng ưu thế gọn, nhẹ, dễ gấp thành túi mang theo bên mình (Pocketable Parka) giúp bạn dễ dàng vận động trong tư thế, tâm lý thoải mái nhất. Chưa kể, các sản phẩm của UNIQLO còn mang tính tiện dụng, sau khi trải nghiệm các hoạt động vận động, bạn vẫn có thể ngay lập tức sử dụng trang phục đó để tham gia các hoạt động sinh hoạt thường ngày: mua sắm, cà phê, dạo phố cùng bạn bè…

UNIQLO còn có sự lựa chọn cho cả gia đình để các thành viên có thể tập luyện cùng nhau thật vui cùng bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng.

Dòng sản phẩm SUW (Sport Utility Wear) của UNIQLO có nhiều lựa chọn cho người lớn và trẻ em để cả gia đình rèn luyện thể lực cùng nhau

Quần siêu co giãn Ultra stretch jogger giúp cơ thể thoải mái trong từng cử động

Còn nếu bạn là một fan của những bộ môn vận động thể thao có cường độ cao và duy trì tập luyện hàng ngày như tập gym hay dancesport thì chắc chắn trang phục phải đáp ứng tối đa yêu cầu thông thoáng và vừa vặn để từng cử động luôn thật thoải mái. UNIQLO mang đến gợi ý cực kỳ phù hợp với: DRY-EX T-shirt – áo phông kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ may mặc hiện đại và thời trang đa dụng thường ngày. Áo phông DRY EX cho phép bạn co giãn thoải mái theo ý thích và nhanh khô. Sản phẩm khác như Ultra stretch jogger - dòng quần được ưa thích nhất của thương hiệu này với tính năng co giãn siêu thoải mái, dáng gọn gàng ăn điểm khi mặc, nhẹ và thoáng cực kỳ, chắc chắn cũng sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua của những tín đồ thời trang yêu vận động.

Áo phông DRY-EX nhanh khô, cho phép bạn cử động thoải mái theo sở thích

Những khi trời trở lạnh, việc tập luyện có thể bị cản trở đôi chút thì UNIQLO với dòng trang phục áo khoác Ultra Light Down (ULD) sẽ giúp bạn duy trì hoạt động thể lực như mong muốn, vừa giữ cơ thể ấm áp vừa đảm bảo yếu tố thoải mái cho cơ thể khi vận động.



Những khi tiết trời se lạnh, áo khoác siêu nhẹ Ultra Light Down (ULD) sẽ là một lựa chọn phù hợp

Vận động không còn là nhu cầu mang tính lựa chọn, đó là hoạt động mang tính chất tiên quyết để giúp bạn tận hưởng một cuộc sống chất lượng hơn mỗi ngày. Hãy cùng vận động với các gợi ý trang phục từ UNIQLO, dành 30 phút mỗi ngày để cùng nâng chuẩn cuộc sống!