Nếu chỉ nhìn vào những bức ảnh live chụp bằng camera thường, ít ai tin rằng tôi đã sắp bước sang tuổi 40. Tôi uống collagen peptide đều đặn được 7 năm, và đến giờ, khi ngắm mình trong gương, tôi thấy kết quả thật đáng giá: làn da vẫn căng, vùng má chưa bị chảy xệ, nếp nhăn rãnh cười hay vùng mũi/ má không rõ rệt. Ngay cả khi để mặt mộc, tôi vẫn đủ tự tin vì da săn chắc và sáng trong hơn so với nhiều người cùng tuổi.

Những năm đầu, tôi chọn một thương hiệu collagen từ Nhật. Sau đó, tôi chuyển sang loại mới và gắn bó suốt 3 năm. Hiệu quả mà tôi cảm nhận rõ nhất là: sau những đêm thức khuya, da không hề lộ vẻ mệt mỏi. Đặc biệt, mùa thu đông chuyển mùa cũng ít bị bong tróc hay ửng đỏ. Cảm giác da ổn định, ít "làm mình làm mẩy" hơn hẳn.

Hai năm gần đây, tôi chọn Amerrition collagen peptide. Lý do rất đơn giản: tôi nhận ra collagen trong cơ thể đang mất đi nhanh hơn tốc độ tôi bổ sung. Dù vẫn đều đặn uống collagen, gương mặt bắt đầu có dấu hiệu chảy xuống. Tôi nghĩ đã đến lúc cần một sản phẩm có hàm lượng cao và công thức mạnh mẽ hơn.

Amerrition khiến tôi ấn tượng bởi mỗi chai nhỏ 30ml nhưng chứa tới 12.000mg collagen cá và 600mg collagen tripeptide – dạng "song peptide" giúp đưa collagen nhanh vào lớp trung bì, lấp đầy khoảng trống. Không chỉ vậy, sản phẩm còn có thành phần AG độc quyền, hạn chế collagen bị "ăn mòn" bởi quá trình đường hóa – thủ phạm khiến lão hóa tăng tốc. Điểm cộng lớn khác là 0 đường – 0 calo – 0 hormone, uống vào buổi tối trước khi ngủ cũng không hề thấy nặng bụng. Hương vị dễ chịu, không tanh, uống một hơi là xong.

Làn da thay đổi như thế nào?

+ Sau hơn một năm gắn bó, tôi nhìn thấy những thay đổi rất rõ:

+ Nếp nhăn rãnh cười mờ đi trông thấy.

+ Các nếp nhăn nhỏ quanh mắt gần như biến mất.

+ Khi cười, gò má được nâng đỡ, khuôn mặt không còn chảy xệ.

Da nền sáng và trong hơn, mặt mộc vẫn đủ tự tin. Mỗi lần trang điểm, lớp nền bám mịn, tươi tắn cả ngày, không bị xỉn vàng.

Tips từ trải nghiệm cá nhân

+ Ưu tiên collagen peptide hoặc tripeptide từ cá vì khả năng thẩm thấu nhanh.

+ Kết hợp bổ sung collagen với thành phần chống đường hóa để bảo vệ da lâu dài.

+ Ngủ sớm và hạn chế thức khuya, vì thiếu ngủ khiến collagen "bốc hơi" nhanh hơn.

+ Uống đều đặn hằng ngày, không ngắt quãng, để thấy hiệu quả rõ rệt.

Khi bước vào tuổi ngoài 30, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào mỹ phẩm. Collagen cần được "vừa bảo vệ, vừa bổ sung". Vừa ngăn không cho mất đi, vừa đưa sâu vào lớp trung bì để nuôi dưỡng nền da. Nếu chỉ chăm chăm dùng kem dưỡng đắt tiền mà không giữ được nền collagen, hiệu quả chống lão hóa cũng chẳng đi đến đâu.

Với tôi, uống collagen không phải chuyện một sớm một chiều, mà là thói quen dài hạn. Nhìn lại hành trình 7 năm qua, tôi biết mình đã chọn đúng – và điều đó giúp tôi đủ tự tin khi sắp bước sang tuổi 40.

