Mua hộp vitamin D3 cho con nhưng mở ra chỉ có 1/4 dù còn nguyên tem, mẹ trẻ hoang mang tưởng hàng giả nhưng lý do thật sự là như thế nào?

Ostelin Infant Vitamin D3 Drops có xuất xứ từ nước Úc là một trong những loại vitamin D được nhiều mẹ bỉm sữa ở Việt Nam tin tưởng lựa chọn sử dụng cho con. Đây là một sản phẩm được đặc chế để hỗ trợ bổ sung vitamin D3 cho trẻ từ sơ sinh đến 12 tuổi, với những công dụng nổi bật được kể đến như: Tăng khả năng hấp thụ canxi và phốt pho trong cơ thể giúp hệ xương của bé vững chắc, hệ thần kinh và miễn dịch khỏe mạnh. Phòng ngừa và điều trị thiếu hụt vitamin D ở nhóm trẻ có nguy cơ thiếu vitamin D cao, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Sản phẩm này được thiết kế dưới dạng nhỏ giọt, mỗi lần cho bé uống 1 giọt duy nhất nên việc sử dụng cũng khá đơn giản và thuận tiện.



Tuy nhiên có một vấn đề là không ít mẹ khi mua sản phẩm Ostelin Infant Vitamin D3 Drops về đã bất ngờ vì lượng dung dịch bên trong chỉ chiếm 1/4 lọ, mặc dù sản phẩm được mua mới hoàn toàn, nắp lọ vẫn còn nguyên niêm phong, không có dấu hiệu bị vỡ, hộp giấy khô ráo và còn hạn sử dụng.

Bên ngoài vỏ hộp có ghi rõ dung tích thực sự của lọ vitamin D3 này là 2,4ml, tương đương 80 giọt.

Điều này đã khiến các mẹ có chút hoang mang, lo lắng, không hiểu nguyên nhân do đâu, hay liệu mình có mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hay không?

Thế nhưng, câu trả lời là các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm vì lọ Ostelin Infant Vitamin D3 Drops có miêu tả như trên là hộp sản phẩm hoàn toàn bình thường, chính hãng và đảm bảo an toàn. Dung tích thật sự của lọ vitamin D3 này chỉ là 2,4ml dù nó được đóng trong lọ có thể tích 10ml.

Nếu để ý kỹ, các mẹ có thể thấy bên ngoài hộp bìa đựng của sản phẩm cũng có ghi dung tích là 2,4ml, tương đương với 80 giọt cho 80 lần uống. Bên trên lọ vitamin D3 này cũng có ghi dòng chữ: "Bottle approx 1/4 full" (Tạm dịch: "Dung dịch chỉ chứa 1/4 lọ"), kèm theo hình vẽ minh họa.

Trên vỏ lọ cũng ghi rất rõ dung tích bên trong chỉ chiếm 1/4 lọ. Sở dĩ nhà sản xuất làm như vậy là giúp phụ huynh dễ bảo quản, dễ sử dụng và đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Nguyên nhân khiến nhà sản xuất không làm lọ nhỏ, có sức chứa vừa với dung tích bên trong là do yếu tố an toàn và tiện lợi. Bởi nếu làm lọ nhỏ hơn, chỉ đựng vừa đúng dung tích thực sự là 2,4ml thì lọ vitamin D3 này sẽ rất nhỏ, khó sử sụng, khó bảo quản và giữ an toàn với trẻ nhỏ. Vì vậy, các loại vitamin D hoặc vitamin D3 dưới dạng nhỏ giọt thường chỉ chứa 1/4 lọ.

Khi mua hàng, các mẹ lưu ý tìm mua sản phẩm chính hãng, đảm bảo an toàn. Kiểm tra sản phẩm còn nguyên niêm phong, không vỡ, còn hạn sử dụng khi lần đầu mở hộp là có thể yên tâm dùng cho bé yêu. Tại Việt Nam, giá bán sản phảm này cũng có sự chênh lệch, dao động trong khoảng từ 170.000 - 235.000 đồng/lọ.

Ngoài sản phẩm Ostelin Infant Vitamin D3 Drops cho bé từ sơ sinh đến 12 tuổi nói trên. Ostelin còn có vitamin D3 được bào chế dạng nước: Ostelin Kids Vitamin D3 Liquid 20ml dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 12 tuổi

Một sản phẩm mới khác của Ostelin là: Ostelin Kids Milk Calcium & Vitamin D3 90ml, bổ sung cùng lúc vitamin D3 và Canxi, dùng được cho trẻ từ 7 tháng tuổi đến 13 tuổi.

Sản phẩm Ostelin Kids Vitamin D3 Liquid 20ml dạng nước dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 12 tuổi. Sản phẩm có giá dao động trong khoảng 135.000 - 200.000 đồng/lọ tùy nơi bán.