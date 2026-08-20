Sở hữu mái tóc dài mềm mại, óng mượt, cô nàng tóc mây Happi Phạm - beauty blogger chuyên chia sẻ các tips chăm sóc tóc, thường xuyên chia sẻ những bí quyết chăm tóc đơn giản nhưng rất thực tế. Kênh TikTok của cô hiện có tới 63,5 triệu lượt yêu thích, cho thấy sức hút của những nội dung chăm sóc tóc mà Happi Phạm chia sẻ.

Trong đó, một trong những điều được chị em quan tâm là cách chọn lược chải tóc. Bởi theo Happi Phạm, muốn có một mái tóc đẹp, mềm mại và hạn chế gãy rụng, đôi khi không cần bắt đầu từ những sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền mà phải bắt đầu từ… chiếc lược phù hợp.

Trong một routine chăm sóc tóc, có thể có nhiều loại lược khác nhau như lược tạo phồng, lược massage da đầu, lược gỡ rối tóc... Đặc biệt, với những chị em thường xuyên gặp tình trạng tóc rối, dễ đứt gãy, lược gỡ rối dùng trước khi gội đầu là món đồ rất đáng chú ý.

Thậm chí Happi Phạm còn đầu tư tới hơn 50 chiếc lược, để tìm ra chiếc lước gỡ rối giảm gãy rụng phù hợp nhất.





Chọn lược có phần răng mềm, có đầu tròn ở từng răng

Happi Phạm chia sẻ: "Trước khi mua lược, bạn hãy chạm vào phần răng lược xem nó có mềm hay không. Nếu răng lược cứng thì không mua. Răng lược phải có cái hạt tròn bao lại răng được để khi mình chải lên da đầu, da đầu của mình không bị trầy xước, hư tổn".

Theo cô, phần răng lược là yếu tố cần kiểm tra đầu tiên bởi khi chải, đặc biệt là lúc tóc đang rối, răng lược sẽ tiếp xúc trực tiếp với tóc và da đầu. Nếu răng quá cứng hoặc có cạnh sắc, việc chải tóc có thể tạo cảm giác khó chịu, thậm chí làm tăng lực kéo lên những sợi tóc đang yếu.

Những đầu răng được bo tròn không chỉ giúp thao tác chải tóc dễ chịu hơn mà còn hạn chế việc các đầu răng cọ trực tiếp vào da đầu. Đây là điểm đặc biệt đáng lưu ý với những người có da đầu nhạy cảm hoặc có thói quen chải sát chân tóc.

Tóc dễ gãy rụng nên chọn lược răng thưa, có hàng lối rõ ràng

Sau độ mềm và phần đầu răng, mật độ răng lược cũng là yếu tố quyết định chiếc lược đó có phù hợp với mái tóc của bạn hay không.

"Tiếp theo là đến độ thưa của răng lược, nếu răng khít nhau thì chiếc lược ấy chỉ hợp với ai có mái tóc chắc khỏe sẵn rồi. Với mái tóc dễ gãy rụng nên chọn lược có phần rang thưa và có hàng lối rõ ràng (sắp xếp răng thẳng hàng ngang và hàng dọc), khuôn lược theo đường vòng cung" - Happi Phạm chia sẻ.

Nếu răng lược theo đường tròn thì tóc rất dễ bị gãy rụng. Và chiếc lược ấy cũng rất dễ bám bụi và khó để làm sạch hoàn toàn.

Theo Happi Phạm không nên chọn lược gỡ rối có phần răng theo chiều tròn thế này.

Đừng quên vệ sinh lược thường xuyên

Một chiếc lược dù tốt đến đâu cũng cần được vệ sinh định kỳ. Happi Phạm khuyên chị em nên thường xuyên gỡ tóc, bụi bẩn và những cặn bám trên răng lược.

Nếu không được làm sạch, những chất bẩn này có thể tiếp xúc trở lại với da đầu mỗi lần chải tóc, khiến tóc và da đầu nhanh có cảm giác bết, không sạch; với người có da đầu nhiều dầu hoặc dễ gàu, việc giữ lược sạch càng đáng lưu ý.

"Lược cũng là đồ dùng cá nhân nên mọi người hạn chế mượn của người khác để dùng. Vì có thể người kia bị nắm da đầu, hoặc bị chấy thì có thể lây sang da đầu của mình. Lược cũng giống như bằng chải đánh răng và khăn tắm của mình vậy" - Happi Phạm chia sẻ.

Vì sao nên chải tóc gỡ rối trước khi gội đầu?

Tóc khi khô thường dễ kiểm soát hơn tóc ướt. Sau khi làm ướt, tóc có thể trở nên yếu và dễ bị kéo giãn hơn. Nếu mái tóc vốn đã nhiều nút rối mà lại được đưa thẳng vào quá trình gội, massage và xả nước, các phần tóc rối có thể tiếp tục quấn vào nhau, càng rối hơn, và dễ gãy rụng.

Chải tóc gỡ rối nhẹ nhàng trước khi gội giúp loại bỏ phần tóc rối và những nút thắt trước khi tóc tiếp xúc với nước. Nhờ đó, trong quá trình gội, tóc ít bị kéo giật hoặc phải dùng lực mạnh để gỡ rối. Đây cũng là lúc có thể dùng lược để loại bỏ phần tóc đã rụng nhưng còn mắc lại trên mái tóc, giúp việc gội đầu thuận tiện hơn.

Trình tự chải tóc sẽ là: Chải phần chân tóc trước - Thân tóc - Chân tóc sát da đầu, chải xuôi chiều xuống, mỗi lần chải nhẹ nhàng từ trên xuống dưới

Tất cả các cô nàng tóc đẹp thường dùng chung một kiểu lược gỡ rối

Bước chải tóc gỡ rối trước khi gội đầu nên có một chiếc lược phù hợp với đặc điểm mái tóc. Với tóc yếu, dễ rối và dễ gãy, ưu tiên lược răng mềm, đầu răng bo tròn, răng thưa, sắp xếp ngay ngắn và thân lược có độ cong ôm theo đầu.

Bởi chăm tóc đẹp đôi khi không nằm ở việc phải có thật nhiều sản phẩm, mà bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ. Chọn đúng chiếc lược, chải đúng cách và vệ sinh lược thường xuyên cũng có thể giúp giảm những tác động cơ học không cần thiết lên mái tóc.

Vậy nên, trước khi tìm kiếm một loại dầu gội hay dầu dưỡng mới, hãy thử nhìn lại chiếc lược mình đang dùng. Một mái tóc đẹp có thể bắt đầu ngay từ bước chọn lược chải đầu.