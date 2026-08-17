Lý Nhược Đồng chia sẻ bí quyết chải tóc: Đừng vì sợ rụng mà bỏ luôn chiếc lược, đây mới là cách chăm tóc khiến mái tóc ngày càng đẹp

Có một nghịch lý khá phổ biến trong chuyện chăm sóc tóc: Càng thấy tóc rụng, nhiều người càng không dám chải. Mỗi lần nhìn thấy vài sợi tóc nằm trên lược là lại hoảng, sau đó cố gắng hạn chế chải đầu, thậm chí có người còn ngại cả gội đầu vì sợ tóc rụng thêm. Nhưng trong một chia sẻ gần đây, Lý Nhược Đồng lại nhắc đến một thói quen rất đơn giản mà cô duy trì trong quá trình chăm sóc bản thân: Chải tóc.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc phải chải tóc thật nhiều hay dùng những món đồ đắt tiền, mà nằm ở cách mình lựa chọn chiếc lược và thực hiện động tác này như thế nào. Với những người đang quan tâm đến mái tóc suôn mượt, đây là một lời nhắc khá đáng giá: Đừng vội đổ lỗi cho chiếc lược chỉ vì bạn nhìn thấy tóc rụng trên đó.

Lý Nhược Đồng: Một chiếc lược tốt có thể khiến bạn thích chải tóc hơn

Trong video được chia sẻ, Lý Nhược Đồng dành sự chú ý khá nhiều cho chiếc lược và trải nghiệm khi chải tóc. Thay vì xem đây là một thao tác làm đẹp qua loa, cô coi việc chải đầu như một khoảng thời gian chăm sóc bản thân rất đơn giản nhưng có thể duy trì lâu dài. Một chiếc lược phù hợp không chỉ giúp tóc bớt rối mà còn tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da đầu, từ đó khiến việc chải tóc trở thành một thói quen mà bạn thực sự muốn làm mỗi ngày.

Điều này nghe có vẻ rất nhỏ, nhưng lại khá dễ hiểu. Một chiếc lược quá cứng, răng quá sắc hoặc không phù hợp với chất tóc có thể khiến mỗi lần chải tóc trở thành một cuộc "vật lộn", đặc biệt với những người có tóc dài, tóc dễ rối hoặc da đầu nhạy cảm. Ngược lại, khi chiếc lược có thiết kế dễ chịu, thao tác chải nhẹ nhàng hơn, người dùng cũng ít có xu hướng giật mạnh tóc để gỡ những phần bị rối. Và đôi khi, chính việc thay đổi công cụ quen thuộc này lại giúp chúng ta thay đổi cả cách chăm tóc hàng ngày.

Sợ tóc rụng nên không dám chải: Có khi bạn đang hiểu sai vấn đề

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là cứ thấy tóc rụng khi chải thì cho rằng chính việc chải tóc khiến tóc rụng. Thực tế, những sợi tóc bạn nhìn thấy trên lược có thể vốn đã ở cuối chu kỳ phát triển và đang rụng tự nhiên. Việc chải tóc đơn giản là khiến chúng rời khỏi mái tóc cùng lúc, vì vậy số lượng tóc nhìn thấy trên lược đôi khi tạo cảm giác "rụng quá nhiều".

Điều quan trọng hơn là đừng biến nỗi sợ ấy thành lý do để chải tóc thật mạnh hoặc ngược lại, hoàn toàn bỏ bê mái tóc. Nếu tóc đang rối, việc nhiều ngày không chải có thể khiến các nút rối kết lại với nhau, đến lúc gỡ ra lại càng dễ phải kéo mạnh, làm tóc gãy. Vì thế, thay vì hỏi "Có nên chải tóc không?", câu hỏi thực tế hơn là "Mình đang chải tóc đúng cách chưa?". Đây cũng là điểm đáng chú ý trong chia sẻ của Lý Nhược Đồng: Chăm tóc không nhất thiết phải phức tạp, nhưng những thao tác tưởng như đơn giản lại cần được thực hiện đủ nhẹ nhàng và đều đặn.

Đừng xem nhẹ chiếc lược bạn dùng mỗi ngày

Dầu gội, dầu xả, mặt nạ tóc hay serum thường được nhắc đến rất nhiều khi nói về chăm sóc tóc, trong khi chiếc lược lại là món đồ được sử dụng gần như hàng ngày nhưng ít khi được quan tâm đúng mức. Một chiếc lược tốt không có nghĩa là phải thật đắt tiền. Điều đáng quan tâm hơn là nó có phù hợp với tình trạng tóc và cảm giác của da đầu hay không.

Nếu tóc thường xuyên rối, bạn có thể ưu tiên loại lược có thiết kế giúp gỡ rối nhẹ nhàng thay vì cố kéo mạnh từng mảng tóc. Với người thích cảm giác massage da đầu, một chiếc lược có phần răng mềm, đầu được bo tròn và khoảng cách phù hợp có thể tạo cảm giác dễ chịu hơn khi sử dụng. Quan trọng nhất vẫn là thao tác. Đừng vì muốn chải thật nhanh mà kéo từ chân tóc xuống ngọn bằng một lực mạnh. Khi tóc đang rối, hãy xử lý phần ngọn trước, gỡ từng đoạn rồi mới chải dần lên phía trên. Cách này mất thêm một chút thời gian nhưng thường nhẹ nhàng hơn cho mái tóc.

Chải đầu cũng có thể trở thành một khoảng nghỉ trong ngày

Có một điểm khá thú vị trong cách Lý Nhược Đồng nói về chiếc lược: Chải đầu không nhất thiết chỉ phục vụ mục đích làm tóc đẹp hơn. Nó còn có thể trở thành một thói quen giúp bạn dành vài phút cho chính mình. Sau một ngày làm việc, thay vì vừa xem điện thoại vừa làm mọi thứ thật nhanh, bạn có thể ngồi xuống, chải tóc từ tốn và chú ý đến cảm giác của da đầu.

Những động tác nhẹ nhàng như vậy không thể biến mái tóc yếu thành tóc khỏe chỉ sau vài ngày, càng không phải "bí quyết thần kỳ" chống rụng tóc. Nhưng việc duy trì một chu trình chăm sóc ổn định lại có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc hôm nay mua một loạt sản phẩm đắt tiền rồi vài tuần sau bỏ quên. Mái tóc cũng giống nhiều thói quen chăm sóc cơ thể khác, kết quả thường đến từ sự đều đặn.





Muốn tóc đẹp, đừng chỉ chăm phần ngọn

Mái tóc suôn mượt mà chúng ta nhìn thấy cuối cùng là kết quả của nhiều yếu tố: Tình trạng sợi tóc, cách tạo kiểu, nhiệt độ khi sấy hoặc uốn, hóa chất sử dụng, thói quen gội đầu và cả cách chải tóc hàng ngày. Vì vậy, một chiếc lược không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng nó có thể giúp bạn giảm bớt những tác động không cần thiết lên mái tóc.

Bên cạnh việc chải nhẹ, hãy tránh chải quá mạnh khi tóc còn ướt vì lúc này tóc dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn. Nếu tóc rất dễ rối, có thể dùng dầu xả hoặc sản phẩm hỗ trợ gỡ rối phù hợp thay vì cố dùng lực để kéo. Đồng thời, đừng quên vệ sinh chiếc lược thường xuyên. Một chiếc lược được sử dụng mỗi ngày cũng có thể tích tụ tóc, dầu và bụi bẩn, vì vậy làm sạch công cụ chăm tóc cũng là một phần của việc chăm sóc tóc.

Và nếu tình trạng rụng tóc kéo dài, tóc thưa rõ rệt hoặc xuất hiện những vùng rụng bất thường, đừng chỉ tìm cách đổi lược hay đổi dầu gội. Khi đó, điều cần thiết là tìm nguyên nhân thay vì cố che giấu vấn đề bằng các mẹo chăm sóc tại nhà.

Sau cùng, điều đáng học từ chia sẻ của Lý Nhược Đồng có lẽ không phải một "công thức" để sở hữu mái tóc hoàn hảo, mà là cách biến một việc rất bình thường thành một thói quen chăm sóc bản thân. Bạn không cần dành cả tiếng đồng hồ cho mái tóc mỗi ngày. Một chiếc lược phù hợp, vài phút chải tóc nhẹ nhàng và một chút kiên nhẫn đã là bước khởi đầu đủ đơn giản để duy trì lâu dài. Và đôi khi, mái tóc đẹp hơn không bắt đầu từ một sản phẩm mới, mà bắt đầu từ việc chúng ta thôi đối xử quá mạnh tay với chính mái tóc của mình.