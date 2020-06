Một tháng sau sinh thường, "người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai" xuất hiện với diện mạo bất ngờ trong tiệc đầy tháng con gái

Mới đây trên trang cá nhân, vợ chồng Minh Anh và Minh Khang đã chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc đầy tháng của con gái - bé Thiên An. Cặp đôi tổ chức cho con một bữa tiệc vui vẻ, ấm cúng cùng những người thân trong gia đình. Minh Anh xúc động viết: "Mừng đầy tháng con gái yêu. Tròn một tháng đầu đời, gia đình mình có nhau rồi con nhé. Ba mẹ chúc con gái tất cả, ra tháng khoẻ mạnh, mau lớn, ba mẹ thương bé Chuột nhiều!".



Gia đình nhỏ cũng có nhiều bức hình ngọt ngào, hạnh phúc. Điều khiến nhiều người chú ý chính là hình ảnh hiện tại của Minh Khang. Sau một tháng vượt cạn sinh con bằng phương pháp sinh thường, Minh Khang nhìn khá khoẻ mạnh, tươi tắn. Bà xã của anh cũng được khen xinh đẹp, quyến rũ hơn còn bé Thiên An thì vô cùng xinh xắn và bụ bẫm.

Bé Thiên An được bố mẹ tổ chức tiệc đầy tháng.

Rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Minh Anh, Minh Khang và chúc bé Thiên An ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn.

Minh Khang sinh con gái Thiên An vào ngày 16/5 vừa qua, em bé chào đời nặng 2,3kg. Cái tên của Thiên An được bố mẹ đặt với mong muốn bé sẽ được ông trời che chắn và luôn bình an. Ban đầu anh dự định sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai. Tuy nhiên, khi nhập viện chuẩn bị mổ thì Minh Khang có dấu hiệu chuyển dạ nên các bác sĩ quyết định để anh sinh thường.

Khi Minh Khang sinh con, gia đình và đặc biệt là Minh Anh chờ đợi bên ngoài rất lo lắng, hồi hộp thót tim. May mắn là cuối cùng mọi chuyện đã ổn thoải, "bố tròn con vuông".

Minh Khang khoẻ mạnh, vui vẻ, rạng rỡ sau sinh 1 tháng.

Cặp đôi rất hạnh phúc khi con gái chào đời.

Hiện tại, Minh Anh và Minh Khang cùng nhau chăm sóc em bé. Vì Minh Khang đã cắt hết tuyến sữa nên bé Thiên An được nuôi bằng sữa công thức hoàn toàn. Trộm vía bé Thiên An rất ngoan, ăn ngủ đúng cữ, cứ 2 tiếng là dậy ăn rồi uống sữa sau đó đi ngủ tiếp. Do con nhỏ quá nên hai vợ chồng nhiều khi cũng không dám ẵm bế nhiều.



Minh Khang rất yêu con, "người đàn ông Việt Nam đầu tiên mang thai" cho biết trước đây anh có thể đi show cả tháng mới về nhà một lần nhưng sau khi có con, hễ đi đâu là phải về nhà luôn. Minh Khang dự định khi con gái lớn sẽ luôn mang con đi kèm.

Được biết, sau khi vợ chồng Minh Khang sinh con, gia đình nội ngoại hai bên đều rất vui mừng. Ba mẹ của Minh Khang cũng chịu khó đi tham dự các buổi sinh hoạt cộng đồng ở địa phương. Nhờ đó mà ông bà nội của Thiên An hiểu rõ hơn về người chuyển giới là như thế nào và từ đó yêu thương các con hơn.