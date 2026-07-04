Một mình chăm hai con sốt cao, Lucie Nguyễn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, khiến Tuấn Dương phải lập tức xin lỗi vợ

Những ngày qua, hot mom Lucie Nguyễn khiến nhiều người đồng cảm khi liên tục chia sẻ hành trình chăm sóc hai con nhỏ là Nami và Suli trong thời gian cả hai cùng bị sốt cao. Theo chia sẻ của cô, hai bé sốt gần 40 độ C, khiến cả gia đình không khỏi lo lắng.

Ban ngày, khi thuốc phát huy tác dụng và cơn sốt hạ xuống, Nami và Suli vẫn có thể vui chơi như bình thường. Thế nhưng cứ đến tối, hai bé lại sốt cao, mệt mỏi, quấy khóc và liên tục gọi ba.

Trong lúc hai con không khỏe, Lucie Nguyễn là người trực tiếp ở nhà chăm sóc các bé. Cô cho biết may mắn vẫn có bà ngoại hỗ trợ vào ban ngày nên phần nào đỡ vất vả. Trong khi đó, ba Tuấn Dương vẫn phải hoàn thành lịch trình công việc đã được sắp xếp từ trước, đặc biệt là các phiên livestream không thể hủy.

Chia sẻ với người theo dõi, Lucie từng tâm sự: "Đợt này chồng mình đi công tác tới 7 ngày. Các phiên live thì vẫn còn nhiều mà lại không hủy được, may mà ban ngày có bà ngoại hỗ trợ. Hai bé thì mệt xong cứ đòi ba, chắc bện hơi ba Dương quá. Còn chồng mình thì nói với mình là ít gọi điện về để cho vợ nhớ nhung hơn, rồi về gặp nhau sẽ mặn nồng hơn".

Qua những đoạn video được đăng tải, dù đang bị ốm nhưng khi hạ sốt, Nami và Suli vẫn hồn nhiên vui chơi khiến nhiều người cũng phần nào yên tâm. Điều khiến Lucie xót xa hơn cả là vào mỗi buổi tối, khi cơ thể mệt mỏi vì sốt, hai bé liên tục khóc và đòi gặp ba. Sau vài ngày được chăm sóc cẩn thận, tình trạng của hai con cũng dần cải thiện, cơn sốt giảm và sức khỏe đang hồi phục trở lại.

Bên cạnh việc cập nhật tình hình của các con, Lucie Nguyễn cũng gửi lời nhắn đến các gia đình có con nhỏ khi thời điểm hiện tại đang là giai đoạn nhiều trẻ mắc các bệnh sốt theo mùa. Cô mong các bậc phụ huynh chú ý theo dõi sức khỏe của con và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Mẹ Lucie Nguyễn chia sẻ bé Nami và Suli bị ốm đúng vào dịp ba Tuấn Dương đi công tác xa nhà

Tuy nhiên, mới đây, Lucie Nguyễn bất ngờ đăng tải story tiết lộ đoạn tin nhắn với Tuấn Dương, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trong story, cô chia sẻ dòng tâm sự đầy cảm xúc: "Điều vợ buồn không phải vì chồng đi chơi. Mấy ngày nay con sốt cao nhớ ba, cứ nghĩ trong đầu chồng bận việc nên không dám làm phiền. Đến khi biết chương trình quay đã kết thúc từ khi con còn bệnh, thật sự nghĩ mà thấy buồn".

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm bởi Lucie không nhắc đến chuyện chồng đi chơi với thái độ trách móc, mà điều khiến cô chạnh lòng là cảm giác đã cố gắng chịu đựng một mình vì nghĩ chồng vẫn đang bận công việc. Khi biết lịch quay đã kết thúc trong lúc các con vẫn còn bệnh, cô mới bộc lộ nỗi buồn của mình.

Trong đoạn tin nhắn được chia sẻ, Tuấn Dương cũng chủ động gửi lời xin lỗi đến vợ. Anh thừa nhận bản thân đã không có mặt ở nhà khi hai con ốm, để Lucie phải một mình xoay xở chăm sóc các bé. Tuấn Dương bày tỏ sự áy náy vì đã khiến vợ tủi thân và mong cô thông cảm cho mình.

Điều khiến nhiều người chú ý chính là cách Lucie Nguyễn lựa chọn đối diện với câu chuyện. Thay vì trách móc hay chỉ trích chồng trên mạng xã hội, cô chỉ nhẹ nhàng nói ra cảm xúc thật của mình để Tuấn Dương hiểu vì sao cô buồn.

Chính sự bình tĩnh, tinh tế trong cách chia sẻ được nhiều người nhận xét là khéo léo và văn minh, bởi mục đích không phải để đổ lỗi mà là giúp cả hai thấu hiểu nhau hơn sau những áp lực từ công việc và việc chăm con nhỏ.