Tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" với tâm thế học hỏi và chinh phục những thử thách mới, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không chỉ mang đến hình ảnh một "anh tài" chân thành, gần gũi mà còn khiến khán giả thích thú bởi những câu chuyện đời thường đầy ấm áp phía sau sân khấu. Mới đây, ông bố đơn thân khiến mạng xã hội bật cười khi chia sẻ rằng, dù mình là người đi thi nhưng "chiến lợi phẩm" cuối cùng lại thuộc về hai con.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng tải loạt hình ảnh những món quà mà các anh em trong chương trình gửi tặng cho hai nhóc tỳ ở nhà. Từ đồ chơi, quà lưu niệm đến những món quà nhỏ xinh đều được các "anh tài" chuẩn bị với nhiều tình cảm dành cho các bé.

Nam nhạc sĩ hài hước viết: "Mình tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhưng người hưởng lợi là 2 đứa nhỏ này! Xin cám ơn tình cảm của các anh em". Chia sẻ mộc mạc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Điều thú vị là dưới phần bình luận, không ít khán giả thi nhau "xin nhận ba". Những dòng bình luận như: "Ba ơi con cũng thích quà", "Ba nhận thêm con nuôi không?", "Con cũng ngoan lắm ba ơi" hay "Ba Chung còn thiếu con gái nè"... xuất hiện dày đặc. Sự dí dỏm của cộng đồng mạng càng khiến bài đăng trở nên viral, đồng thời cho thấy hình ảnh gần gũi, dễ mến của ông bố đơn thân kiêm nhạc sĩ triệu view này.

Không chỉ là một nhạc sĩ sở hữu hàng loạt bản hit, Nguyễn Văn Chung còn được nhiều người yêu mến bởi vai trò một ông bố đơn thân hết lòng vì con. Khi nhận lời tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", anh từng chia sẻ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với ca hát, vũ đạo và biểu diễn sân khấu.

Hai nhóc tỳ cũng chính là nguồn động lực lớn nhất để nam nhạc sĩ không ngừng cố gắng. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ việc đưa đón đi học, cùng vui chơi cho đến những bữa cơm giản dị. Chính sự gần gũi ấy giúp hình ảnh của Nguyễn Văn Chung trở nên khác biệt giữa showbiz nhiều hào nhoáng.

Điều đáng quý hơn cả là cách nam nhạc sĩ nuôi dạy con. Điều đáng quý hơn cả là cách anh nuôi dạy con. Trong một chia sẻ trước đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh không đặt áp lực thành công hay kiếm thật nhiều tiền lên các con.

"Mình chỉ muốn các con sống vui vẻ mỗi ngày là được, các con làm công việc gì cũng được, các con sống ở đâu cũng được, ở với mình cũng được, không ở với mình cũng được, ở với mình thì mình nuôi, không ở với mình thì cũng không cần lo cho mình.

Làm ra tiền nhiều thì tốt, không làm ra tiền nhiều thì mình cho. Miễn là sống có ích, sống bình yên, sống hạnh phúc là được. Cuộc đời mỗi người chỉ có vài chục năm, tuổi trẻ mỗi người chỉ có vài chục tháng, làm những gì mình mơ, ở những nơi mình muốn, không phải đó mới là ý nghĩa của cuộc đời sao!".

Quan điểm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận được nhiều sự đồng tình bởi thể hiện tư duy hiện đại của một người cha. Với anh, giá trị của một đứa trẻ không nằm ở thu nhập hay danh vọng, mà ở việc các con được sống hạnh phúc, có nhân cách tốt và biết tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

"Mình không muốn đặt lên vai con những kỳ vọng lớn lao và áp đặt của mình với vai trò cha mẹ, vì bản thân mình cũng có lựa chọn con đường Cha Mẹ hướng cho ngày ấy đâu! Chỉ là với công việc mình làm, mình tin rằng cũng có ích cho mọi người và xã hội là được, quan trọng là mình hạnh phúc mỗi ngày!

Mình muốn các con mình cũng được hạnh phúc như vậy! Con đường nào chả có sóng gió khó khăn, nhưng đi trên con đường mình chọn, ít ra mình không hối tiếc! Thành công thì chưa biết, chỉ biết mỗi ngày được sống thật với bản thân thì dù mệt mỏi vất vả đến đâu, cũng là 1 ngày thoả mãn!".

Có lẽ vì vậy mà giữa lịch trình bận rộn của một chương trình truyền hình đình đám, điều khiến một người cha hạnh phúc không phải là những món quà dành cho mình, mà chính là niềm vui của hai con khi nhận được tình cảm từ các đồng nghiệp. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để khắc họa chân dung một ông bố luôn đặt con cái ở vị trí ưu tiên hàng đầu - điều mà khán giả vẫn luôn yêu mến ở nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.