Ba Tuấn Dương bất lực cảm thán trước mái tóc tự cắt của ái nữ

Hai thế lực nhí "chí chóe" tranh giành gấu vải

Thử thách của mẹ Lucie lần này gọi tên chị cả Nami với nhiệm vụ tập chăm em khi mẹ vắng nhà. Do hai thế lực nhí đều còn quá nhỏ tuổi, bố Tuấn Dương bắt buộc phải sắm vai trợ lý, cùng con gái lớn xoay xở qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười trước khi mẹ về "kiểm tra" kết quả.

Sát cánh cùng ba Dương, Nami đã có một buổi sáng làm việc "hết công suất": tự phối quần áo cho em Suli, kiên trì đút em ăn sáng trong 30 phút và trổ tài buộc tóc "quả hành" độc lạ. Nhìn tác phẩm này, cộng thêm mái tóc nham nhở tự tay cắt trước đó của Nami , ba Tuấn Dương chỉ biết bất lực cảm thán: "Con đúng là một cô bé nổi loạn đấy".

Thế nhưng, xem nhà Tuấn Dương thì khán giả mới thấy nuôi con nhỏ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Sự "bất ổn" thực sự bắt đầu khi Nami phải chia sẻ chiếc chun buộc tóc hình bạn gấu yêu thích với em gái Suli.

Với tâm lý giữ đồ của trẻ nhỏ, cô bé dứt khoát từ chối. Ba Tuấn Dương liền kiên nhẫn dỗ dành: "Hai chị em phải biết yêu thương nhau. Cho đi là còn mãi" . Chỉ bằng một câu nói đơn giản như vậy, Nami đã vui vẻ nhường đồ cho em.

Dù vậy nhưng ngay sau đó, một "trận chiến" khác lại nổ ra khi hai chị em lao vào tranh giành 3 bạn Gấu Hybear của Hygiene khiến mẹ Lucie vừa về đến nhà đã phải ra tay "tịch thu" để lập lại hòa bình.Tuy có phần bất lực trong những phút cuối, cách dạy con thấu hiểu, nhẹ nhàng của ba Tuấn Dương vẫn ghi điểm tuyệt đối.

Khép lại tập mới, "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" không chỉ mang đến những tràng cười sảng khoái mà còn để lại những khoảng lặng vô cùng đắt giá về sự thấu hiểu và trưởng thành của các thành viên dưới một mái nhà. Liệu các gia đình sẽ còn phải đối mặt với những thử thách cam go nào phía trước?

Đón xem "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026" vào Thứ 5 hàng tuần (21h00 trên kênh HTV7, 21h30 trên kênh YouTube; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6./.

Trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Hygiene - Thương hiệu chăm sóc vải hàng đầu Thái Lan đã đồng hành cùng với "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân 2026".