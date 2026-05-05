Hai bánh bèo nhà "mom Dương" nghịch đủ trò, nhưng cứ nhìn xe đạp thì rén ngang: Lý do có liên quan đến ba Dương

Câu chuyện về hai chị em Nami và Suli - con của Tuấn Dương và Lucie Nguyễn, là một lát cắt rất đời thường nhưng lại khiến ai xem cũng phải bật cười. Hai bé vốn nghịch ngợm, đáng yêu, kiểu "bánh bèo nhà Mom Dương" nhưng không hề yên tĩnh, lúc nào cũng có trò riêng của mình. Thế nhưng cũng giống nhiều đứa trẻ khác, chỉ một trải nghiệm không vui thôi cũng đủ khiến các bé nhớ rất lâu.

Chuyện bắt đầu từ lúc ba Dương tập cho hai chị em đi xe đạp 4 bánh. Anh chuẩn bị khá cẩn thận, từ chiếc xe có bánh phụ cho đến mũ bảo hiểm cho cả hai bé. Nami đạp xe, còn Suli ngồi phía sau. Ban đầu nhìn rất ổn, nhưng ngay lần đầu "chạy xe" lại xảy ra một cú té khiến cả hai chị em bị một phen "sang chấn". Với người lớn thì đó chỉ là chuyện nhỏ khi tập xe, nhưng với trẻ con, cảm giác té ngã lần đầu lại dễ khiến các bé bị sợ.

Sau lần đó, chỉ cần nhắc đến xe đạp là hai chị em đã có phần dè chừng. Ba Dương cũng phải thừa nhận vui rằng Nami "nhớ dai lắm". Điều này thể hiện khá rõ khi gia đình tham gia chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân". Trong một phân cảnh ba Dương tiếp tục dạy hai con đạp xe, phản ứng của các bé khiến ai xem cũng thấy vừa buồn cười vừa thương.

Suli dù nói chưa sõi nhưng vẫn dõng dạc nói "sợ" khi nhìn thấy chiếc xe mà ba Dương chuẩn bị cho. Nami nhớ rất rõ chuyện té xe ngày trước nên đã nói thẳng: "Xe này đạp té như hôm bữa. Hôm bữa ba đẩy Su Mi té". Nghe con nói vậy, ba Dương chỉ biết cười trừ. Dù anh đã ngồi phía sau giữ xe để tạo cảm giác an toàn, Nami vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm.

Ngay cả khi đã biết đạp xe, nhìn Nami vẫn thấy rõ sự căng thẳng. Cô bé đi chậm, giữ thăng bằng rất kỹ, khác hẳn sự vô tư thường ngày. Ngay cả khi cô bé đã biết đạp xe, biểu cảm vẫn lộ rõ sự căng thẳng, từng động tác đều chậm và dò xét chứ không vô tư đạp xe như lần đầu.

Câu chuyện nhỏ của hai chị em Nami và Suli vì thế lại mang đến một góc nhìn rất gần gũi về cách trẻ em trải nghiệm thế giới. Người lớn thường nghĩ rằng trẻ con mau quên, nhưng thực tế, các bé lại ghi nhớ rất sâu những cảm xúc mạnh, đặc biệt là những lần đầu tiên.

Một cú té xe có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng cảm giác sợ hãi lại ở lại lâu hơn nhiều. Và để vượt qua điều đó, điều quan trọng không chỉ là tiếp tục tập luyện, mà còn là sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng và thấu hiểu từ người lớn.

Nguồn: Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân