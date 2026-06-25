Theo chân bố mẹ đi ăn cưới suốt 2 ngày liên tiếp tại đám cưới của Viên Vibi và Khánh Linh, cô bé Suli - con gái út của Tuấn Dương và Luice Nguyễn khiến dân mạng thích thú vì nết "ăn cưới" không mất lòng ai. Thậm chí, mẹ Lucie Nguyễn còn rằng sau 2 ngày "cày cỗ" chăm chỉ, Suli nhìn trộm vía có phần lớn hơn hẳn.

Trong khi nhiều em bé thường lạ chỗ, lạ người lạ, mải chơi hoặc kén ăn khi tham gia các bữa tiệc đông người, Suli lại hoàn toàn ngược lại. Cỗ cưới có gì là bé ăn được nấy, món nào cũng đón nhận đầy hào hứng. Nhìn cô bé ngồi ngoan ngoãn bên bàn tiệc, miệng lúc nào cũng trong trạng thái nhâm nhi đồ ăn, ai nấy đều phải bật cười vì quá đáng yêu.

Suli cứ thế tận hưởng bữa tiệc theo cách riêng của mình. Nhiều người xem clip còn nhận xét vui rằng đây chính là kiểu khách mời mà bất kỳ gia chủ nào cũng yêu thích: Ăn nhiệt tình, vui vẻ và không làm "mất lòng" bất kỳ món ăn nào.

Thực tế, với những ai theo dõi gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn từ lâu thì cảnh tượng này không hề bất ngờ. Bởi từ khi mới hơn 1 tuổi, Suli đã nổi tiếng là em bé sở hữu "nết ăn cả thế giới".

Điều thú vị là Suli không chỉ ăn ngon mà còn ăn rất chủ động. Mẹ Lucie từng cho biết con gái thích tự ăn, tự khám phá và ngày càng thể hiện tính cách độc lập. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn, cô bé luôn muốn tự mình trải nghiệm mọi thứ, kể cả trong chuyện ăn uống.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần xuất hiện, Suli đều mang đến cảm giác khỏe khoắn, bụ bẫm và tràn đầy năng lượng. Dân mạng còn hài hước gọi cô bé là "chiến thần ăn uống phiên bản nhí". Không phải kiểu ăn nhiều một cách vô tội vạ, mà là ăn với sự hào hứng, ngon miệng và tận hưởng thực sự. Đó cũng là điều khiến các bậc phụ huynh thích thú, bởi với trẻ nhỏ, việc ăn uống vui vẻ luôn là niềm mong ước của rất nhiều gia đình.

(Nguồn: Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân)

Sau hai ngày "chạy show ăn cưới", hình ảnh Suli chăm chú thưởng thức từng món ăn tiếp tục trở thành đề tài được cộng đồng mạng bàn luận. Nhiều mẹ bỉm không giấu nổi sự ngưỡng mộ, bởi ở độ tuổi của cô bé, việc hợp tác trong bữa ăn đã là điều đáng quý, còn ăn ngon và dễ thích nghi như Suli lại càng hiếm hơn.

Có thể nói, giữa rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Tuấn Dương - Lucie Nguyễn, "nết ăn" của Suli vẫn luôn là một thương hiệu riêng khó lẫn. Từ những bữa cơm thường ngày ở nhà cho đến các buổi tiệc đông người, cô bé đều giữ phong độ ổn định: món gì cũng thử, món gì cũng thấy ngon. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến mỗi lần Suli xuất hiện, dân tình lại được dịp xuýt xoa trước một em bé vừa đáng yêu, vừa có nết ăn khiến bao mẹ bỉm phải xin vía.