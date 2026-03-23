MỐI THÙ Ở CỮ: Mẹ chồng không hỗ trợ khi con dâu sinh nở, đến lúc muốn về sống chung thì bị từ chối

Một câu chuyện gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã thu hút sự chú ý của dư luận, xoay quanh mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu và câu chuyện trách nhiệm trong gia đình.

Theo đó, một người phụ nữ cho biết chồng cô ngỏ ý muốn đón mẹ lên sống chung lâu dài. Tuy nhiên, cô đã từ chối và đề xuất phương án khác là hỗ trợ thuê nhà gần đó để tiện chăm sóc , thay vì ở chung một nhà.

Nhiều luồng ý kiến trái chiều

Sau khi câu chuyện được đăng tải, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau.

Một số ý kiến cho rằng, trong giai đoạn mang thai, sinh con và ở cữ – thời điểm người phụ nữ cần sự hỗ trợ nhất – nếu mẹ chồng không giúp đỡ thì việc con dâu giữ khoảng cách về sau là điều dễ hiểu.

Cũng có quan điểm cho rằng việc chăm sóc cha mẹ hai bên không phải là nghĩa vụ bắt buộc của con dâu hay con rể , mà phụ thuộc vào điều kiện và sự tự nguyện của mỗi gia đình.

Ngoài ra, có ý kiến thực tế hơn khi cho rằng các gia đình hiện đại nên cân nhắc việc thuê người chăm sóc sau sinh, nhằm tránh những mâu thuẫn phát sinh từ kỳ vọng và “ơn nghĩa” giữa các thế hệ.

Góc nhìn từ người trong cuộc

Điểm đáng chú ý là người vợ trong câu chuyện không phản đối việc chồng báo hiếu, mà chỉ không đồng ý sống chung lâu dài . Cô vẫn chấp nhận để mẹ chồng đến thăm trong thời gian ngắn, hoặc hỗ trợ chồng chăm sóc mẹ theo cách phù hợp hơn.

Theo nhiều chuyên gia tâm lý gia đình, giai đoạn sau sinh là thời điểm nhạy cảm, khi người phụ nữ vừa trải qua biến đổi lớn về thể chất và tinh thần. Nếu không nhận được sự hỗ trợ kịp thời, cảm giác tổn thương có thể kéo dài và ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này.

Thực tế cho thấy, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu không chỉ dựa trên trách nhiệm, mà còn cần được xây dựng từ sự quan tâm và chia sẻ lẫn nhau.

Khi có sự hỗ trợ, đồng hành → dễ tạo sự gắn kết. Khi thiếu sự thấu hiểu → dễ phát sinh khoảng cách

Do đó, việc duy trì một mối quan hệ hài hòa đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía, thay vì sự hy sinh đơn phương.

Xu hướng gia đình hiện đại

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, nhiều gia đình trẻ có xu hướng:

Sống riêng để đảm bảo không gian riêng tư

Linh hoạt trong việc chăm sóc cha mẹ hai bên

Tìm kiếm các giải pháp trung hòa như thuê nhà gần hoặc hỗ trợ tài chính

Những cách làm này được xem là phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại, đồng thời hạn chế xung đột giữa các thế hệ.

Kết luận

Câu chuyện trên không chỉ phản ánh một tình huống cụ thể, mà còn cho thấy những thay đổi trong quan niệm về gia đình và trách nhiệm giữa các thế hệ.

Việc lựa chọn sống chung hay sống riêng, chăm sóc cha mẹ như thế nào, cần dựa trên sự thỏa thuận, tôn trọng và điều kiện thực tế của từng gia đình.

Trong mọi trường hợp, sự thấu hiểu và chia sẻ vẫn là yếu tố then chốt để giữ gìn sự gắn kết lâu dài trong gia đình.

Nguồn: Sohu