Ái nữ nhà Ngô Thanh Vân ăn dặm mà mỗi ngày một “mốt” xinh gây sốt, màn xuất hiện gần đây quá là đốn tim các cô các dì

Bé Gạo bước vào giai đoạn ăn dặm với những bữa ăn đầy màu sắc và dinh dưỡng, và người trực tiếp vào bếp chuẩn bị từng món ngon cho bé không ai khác chính là "bố bỉm" Huy Trần. Mỗi ngày, căn bếp nhỏ lại rộn ràng với những công thức mới, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa được trình bày đẹp mắt khiến hội bố mẹ bỉm sữa không khỏi thích thú và học hỏi theo.

Điều đặc biệt là không chỉ có đồ ăn dặm của bé Gạo khiến mọi người quan tâm, mà phong cách thời trang của cô bé trong mỗi bữa ăn cũng "chiếm spotlight" không kém. Mỗi ngày, cộng đồng mạng lại được dịp xuýt xoa khi bé diện một bộ đồ khác nhau, xinh xắn và đáng yêu hết nấc. Khi thì là băng đô đính hoa dịu dàng, khi lại là set đồ vàng xinh yêu vô cùng.

Điểm nhấn không thể thiếu chính là những chiếc băng đô được thay đổi liên tục, phối hợp tinh tế với từng bộ trang phục. Có hôm là băng đô hoa nổi bật, hôm khác lại nhẹ nhàng với ren mềm mại, tất cả đều tôn lên vẻ đáng yêu trong veo của bé Gạo.

Nhưng "chấn động" nhất phải kể đến chiếc băng đô đặc biệt đi kèm với một búi tóc nhỏ xinh trên đầu. Hình ảnh bé Gạo với chiếc băng đô này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "tan chảy" vì quá đỗi dễ thương. Nhiều người còn đùa rằng, chỉ cần ngồi xem bố nấu ăn thôi mà bé cũng phải "lên đồ" thật chỉn chu như đi dự sự kiện.

Chiếc băng đô chấn động cả cõi mạng của bé Gạo.

Không chỉ là những bữa ăn dặm đơn thuần, hành trình của bố Huy và bé Gạo còn mang đến nguồn cảm hứng lớn cho các gia đình trẻ: vừa chăm con khéo léo, vừa tận hưởng từng khoảnh khắc đáng yêu trong hành trình trưởng thành của bé. Mỗi ngày một món ăn mới, mỗi ngày một phong cách mới - tất cả đã tạo nên một "series" vừa ấm áp vừa đầy màu sắc khiến ai theo dõi cũng không thể rời mắt.



