Gần đây, chủ đề “phụ nữ thay đổi ngoại hình rõ rệt sau khi mang thai và sinh con gái” bất ngờ leo top tìm kiếm, khiến chuyện nhan sắc khi mang thai lại trở thành mối quan tâm của nhiều mẹ bầu.

Không ít người nhận ra rằng làn da của mình thay đổi thất thường: lúc thì mịn màng, rạng rỡ, lúc lại sần sùi, nổi mụn, sạm nám. Thậm chí, có người còn bị người lớn đem ra “đoán giới tính thai nhi”, khiến mẹ vừa lo lắng vừa hoang mang.

Thực tế, những thay đổi này không liên quan gì đến việc mang thai bé trai hay bé gái, mà chủ yếu là do hormone.

6 thay đổi ngoại hình phổ biến nhất khi mang thai

Trong thai kỳ, hormone như estrogen, progesterone, androgen… thay đổi mạnh, cùng với chuyển hóa, cân nặng và giấc ngủ biến động, khiến hầu như mẹ nào cũng có sự thay đổi ngoại hình ở mức độ khác nhau.

1. Da đẹp lên… hoặc xấu đi rõ rệt

Một số mẹ da trở nên mịn màng, sáng bóng nhờ estrogen tăng cao. Ngược lại, có người đổ dầu nhiều, lỗ chân lông to, nổi mụn liên tục do androgen tăng

Điều này hoàn toàn do cơ địa, không liên quan giới tính thai nhi.

2. Tăng sắc tố – nám, sạm da

Xuất hiện nám ở gò má, trán Vùng nách, cổ, quầng vú, đường bụng giữa… sậm màu hơn

Đây là do hormone kích thích tế bào sắc tố hoạt động mạnh, và là thay đổi rất phổ biến.

3. Mặt phù, tròn hơn

Do tăng thể tích máu và giữ nước, nhiều mẹ:

Mặt sưng nhẹ, mắt bọng Gương mặt tròn hơn, kém thon gọn

Đây là phù sinh lý bình thường trong thai kỳ.

4. Lông tóc thay đổi

Tóc có thể dày và mọc nhanh hơn Lông tơ ở mặt, tay… rõ hơn, thậm chí hơi rậm

5. Rạn da, da chùng

Do da bị kéo giãn nhanh ở:

Bụng, đùi, mông, ngực

Xuất hiện các vết rạn đỏ/tím, sau này nhạt dần. Nguyên nhân là đứt gãy sợi collagen.

6. Khí sắc thay đổi

Thiếu ngủ, nghén, thiếu máu → mệt mỏi, xanh xao Ngược lại, nếu sức khỏe tốt → hồng hào, tươi tắn

Đính chính: “Mang con gái thì đẹp, con trai thì xấu”?

Những quan niệm như:

“Chua trai, cay gái” hay “Đẹp là sinh con gái, xấu là sinh con trai” là hoàn toàn không có cơ sở khoa học.

Cơ thể mẹ khi mang thai nào cũng sản sinh các hormone tương tự nhau, chỉ khác ở mức độ phản ứng của từng người.

Việc “đoán trúng” giới tính chỉ đơn giản là xác suất 50%.

Quan trọng nhất: Bao lâu sau sinh thì hồi phục?

Tin vui là: đa số thay đổi chỉ mang tính tạm thời.

1. Mụn, dầu, lỗ chân lông

→ Sau sinh 1–3 tháng: hormone ổn định, da dần trở lại bình thường

2. Nám, sạm

→ 3–6 tháng bắt đầu mờ rõ

→ Sau 6–12 tháng cải thiện đáng kể (nếu chăm sóc tốt)

3. Phù mặt

→ 1–2 tuần sau sinh: hết phù, gương mặt gọn lại nhanh

4. Lông, tóc

→ 3–6 tháng: trở về trạng thái bình thường

5. Rạn da

→ Chuyển từ đỏ/tím sang trắng bạc, không mất hẳn nhưng sẽ mờ đi đáng kể

Gợi ý giúp mẹ bầu giữ phong độ nhan sắc

Chống nắng nhẹ nhàng để hạn chế nám

Chăm sóc da đơn giản: dưỡng ẩm – làm dịu

Kiểm soát cân nặng tăng đều

Ngủ đủ, uống đủ nước, ăn nhạt – giảm đường

Quan trọng nhất: chấp nhận sự thay đổi của cơ thể

Lời kết

Mang thai không phải là “xấu đi”, mà là cơ thể đang nỗ lực nuôi dưỡng một sinh linh mới.

Những nốt mụn, vết nám hay sự phù nề chỉ là tạm thời. Khi em bé chào đời, chúng cũng sẽ dần biến mất.

Còn vẻ đẹp của người mẹ – sự dịu dàng và hy sinh – thì chỉ có tăng lên theo thời gian.

Bạn đã trải qua những thay đổi nào trong thai kỳ? Có giống những điều trên không?

Nguồn: Sohu