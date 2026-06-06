Khánh Thi và Phan Hiển từ lâu đã là cặp đôi vàng của làng Dancesport Việt Nam. Không chỉ gặt hái vô số hào quang trên sàn đấu quốc tế, họ còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc với những nhóc tỳ đáng yêu. Trong số đó, cô con gái thứ hai - bé Anna (tên thật là Vương Diễm) luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh Anna tập luyện vũ điệu Samba đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, khiến dân tình vừa trầm trồ vừa không khỏi tiếc nuối trước một quyết định của cô bé.

Trong đoạn clip, Anna diện trang phục tập luyện gọn gàng nhưng khí chất phát ra lại chẳng khác gì một vũ công chuyên nghiệp trên sàn đấu lớn. Thể hiện điệu Samba - một trong những vũ điệu đòi hỏi kỹ thuật hông phức tạp và tốc độ chuyển chân cực nhanh, cô bé khiến người xem không thể rời mắt với từng bước sải chân, nhịp nhấn nhá, cho đến những cú lắc hông của Anna thuần thục, dứt khoát và tràn đầy năng lượng. Rõ ràng, dòng máu nghệ thuật của hai kiện tướng dancesport hàng đầu đang chảy mạnh mẽ trong cô bé.

Ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển nhảy Samba cực cuốn

Tuy nhiên, điều khiến khán giả thực sự bị "thôi miên" lại chính là thần thái được mệnh danh là "mợ chảnh" của Anna. Không còn là cô bé rụt rè ngày nào, Anna trên sàn tập sở hữu ánh mắt sắc sảo, bờ môi kiêu kỳ và những cú hất cằm đầy tự tin. Biểu cảm "lúc lạnh lùng, lúc rạng rỡ" của nhóc tỳ nhà Khánh Thi biến chuyển mượt mà theo từng nốt nhạc, nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi tạo cho Anna sức hút rất riêng, chuẩn "con nhà nòi". Ai nấy đều tin rằng, nếu theo đuổi con đường chuyên nghiệp, Anna chắc chắn sẽ là một mỹ nhân làm bùng nổ các sàn đấu dancesport trong tương lai.

Ấy vậy mà, trái ngược với kỳ vọng của số đông, "mợ chảnh" nhà Phan Hiển lại không mặn mà với việc nối nghiệp gia đình. Khánh Thi từng chia sẻ, với Anna, cô bé chỉ xem việc nhảy múa như một hoạt động giải trí, một cách để rèn luyện sức khỏe chứ không có ý định dấn thân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp đầy áp lực như bố mẹ.

Quyết định này của cô bé "mợ chảnh" để lại không ít sự tiếc nuối cho người hâm mộ dancesport. Dẫu vậy, cách giáo dục tôn trọng cá tính và lựa chọn của con cái từ phía vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển lại nhận được cơn mưa lời khen. Dù tương lai Anna có trở thành một VĐV dancesport hay lựa chọn một ngã rẽ hoàn toàn khác, thì sự tự tin, thần thái cuốn hút được rèn luyện từ sàn nhảy chắc chắn vẫn sẽ là bệ phóng giúp cô bé tỏa sáng theo cách riêng của mình.