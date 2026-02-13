Phan Hiển hé lộ tính cách thật của "mợ chảnh" Anna: Giống Khánh Thi nhất ở điểm này, bảo sao cưng như trứng mỏng!

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng dance sport Phan Hiển đã thu hút sự chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đời thường đầy ấm áp bên con gái Anna. Qua lời kể của ông bố bỉm sữa, người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước chân dung một "nàng thơ" nhí không chỉ xinh đẹp mà còn cực kỳ hiểu chuyện.

Phan Hiển không ngần ngại khẳng định Anna chính là thành viên có tính cách giống mẹ nhất trong gia đình. Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã bộc lộ sự tinh tế, nhẹ nhàng và vô cùng sâu sắc. Những nét tính cách này khiến Anna trở nên điềm đạm và có chiều sâu tâm hồn đáng ngưỡng mộ.

Đặc biệt, ông xã Khánh Thi còn tiết lộ một chi tiết đầy xúc động: Anna rất biết điều và luôn chủ động giúp đỡ người khác. Điểm này được anh ví von là "giống hệt bà cố", cho thấy sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp của gia đình trong cách giáo dục con cái.

Phan Hiển cưng con gái Anna vô cùng (Ảnh: FBNV)

Loạt tin nhắn "đốn tim": Khi công chúa nhỏ bám bố không rời

Không chỉ gây ấn tượng bởi sự chín chắn, Anna ngoài đời vẫn là một cô bé cực kỳ tình cảm và quấn quýt bên bố mẹ. Phan Hiển đã "khoe" khéo những dòng tin nhắn ngọt ngào mà con gái gửi cho mình, khiến dân tình phải "quắn quéo" vì quá đáng yêu:

Anna thường xuyên nhắn tin hỏi han "Con gọi ba được không?" hay giục giã "Ba ba ơi ba gọi cho con đi" để được trò chuyện cùng bố. Những câu nói chân thành như "Con nhớ ba mẹ quá" cho thấy sợi dây liên kết tình cảm vô cùng khăng khít giữa cô bé và gia đình. Dù bận rộn với công việc, Phan Hiển vẫn luôn dành thời gian để video call cùng con, đáp lại tình yêu thương to lớn từ "cô công chúa tình cảm nhất nhà". Phan Hiển tự hào chia sẻ: "Cô công chúa của tôi tình cảm thật sự".

Phan Hiển tự hào khoe về con gái (Ảnh: CMH)

Có thể thấy, giữa tổ ấm nhỏ của cặp đôi kiện tướng, Anna chính là "trạm sạc năng lượng" ngọt ngào nhất.