Hóa ra “mợ chảnh” nhà Khánh Thi Phan Hiển lại hiểu chuyện nhất nhà, sinh non bé xíu, 8 tuổi khí chất tiểu thư

Gia đình của Khánh Thi và Phan Hiển vốn luôn được xem là "tổ ấm vàng" của làng dancesport Việt với 3 người con visual cực phẩm, đáng yêu hết nấc. Nhưng giữa ba nhóc tỳ mỗi người một cá tính, cô con gái thứ hai - bé Anna (Vương Diễm) - mới là nhân vật khiến netizen bất ngờ nhất vì độ tinh tế và hiểu chuyện.

Ít ai biết rằng khi ngày ấy Khánh Thi sinh non, Anna mới chào đời chỉ nặng chưa tới 2kg có phần nhỏ bé. Thời điểm ấy, Khánh Thi và Phan Hiển đã vô cùng lo lắng, chăm chút từng chút một để con phát triển khỏe mạnh. Vậy mà thoắt cái, cô bé giờ đã 8 tuổi, cao ráo, xinh xắn, diện váy công chúa là "auto chiếm spotlight".

Nhưng điều khiến dân tình yêu mến Anna không chỉ là ngoại hình. Trong một chia sẻ gần đây, Phan Hiển nhận xét con gái thứ hai là người giống mẹ Khánh Thi nhất nhà.

"Bạn nhỏ có tính cách giống mẹ Nguyễn Khánh Thi nhất nhà… rất tinh tế, nhẹ nhàng, sâu sắc, rất biết điều và hiểu chuyện. Đặc biệt luôn giúp đỡ người khác, khúc này giống hệt bà cố luôn".

Không chỉ vậy, Anna còn là "cầu nối hoà bình" trong gia đình. Nếu như anh cả Kubi và em út Lisa thỉnh thoảng vẫn có những màn "đấu khẩu" chí chóe đúng kiểu anh em nhỏ tuổi, thì Anna lại thường biết nhường nhịn cả anh trai lẫn em gái. Khi Kubi và Lisa cãi nhau, cô bé nhiều lúc lặng lẽ đứng ra xoa dịu hoặc chủ động nhường phần mình để mọi chuyện êm đẹp.

Từ nhỏ Khánh Thi đã đặt cho con gái thứ hai biệt danh "mợ chảnh" vì khí chất lạnh lùng, ít thích nói cười của Anna. Nhưng thực tế cô bé lại là người hiểu chuyện nhất nhà. Nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng luôn quan sát và quan tâm tới mọi người xung quanh - đúng kiểu tính cách sâu sắc mà bố Hiển từng miêu tả.

Điều thú vị là dù sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là kiện tướng dancesport, Anna hiện tại lại không quá mặn mà với việc nối nghiệp. Cô bé thích nhảy múa, nhưng đơn giản là vì vui và vì thích, chứ chưa từng thể hiện áp lực hay tham vọng thi đấu như bố mẹ.

Từ một em bé sinh non bé xíu được cả nhà nâng niu, Anna giờ đây lớn lên thành một "công chúa nhỏ" vừa xinh đẹp vừa tinh tế. Và giữa những tiếng cười - cả những màn cãi nhau trẻ con của Kubi và Lisa - cô bé dường như luôn là mảnh ghép dịu dàng nhất trong gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển



