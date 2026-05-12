Trong số các "nhóc tỳ" của làng thể thao Việt Nam, Anna Vương Diễm - con gái của cặp đôi kiện tướng Dancesport Khánh Thi - Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, hành trình khôn lớn của cô bé còn là một câu chuyện đầy nghị lực.

Ít ai biết rằng, để có được một Anna năng động như hiện tại, gia đình Khánh Thi từng trải qua quãng thời gian đầy lo âu. Anna sinh non khi mới ở tuần thứ 32, chỉ nặng vỏn vẹn 1,9kg. Những ngày đầu đời, cô bé phải nằm trong lồng kính và nhận sự chăm sóc đặc biệt từ y tế.

Khánh Thi từng xúc động nhớ lại, việc nuôi nấng một em bé sinh thiếu tháng là hành trình không hề dễ dàng. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và tình yêu thương của bố mẹ, "em bé hạt tiêu" ngày nào giờ đã trưởng thành khỏe mạnh, trở thành một cô bé lớp 2 tự tin và mạnh mẽ.

Anna trong bộ ảnh mới đây cực đáng yêu

Cô bé thừa hưởng nét đẹp từ cả bố và mẹ

Anna Vương Diểm có biệt danh là "mợ chảnh"

Càng lớn, Anna càng bộc lộ nhiều nét đẹp thanh tú được thừa hưởng từ cả bố và mẹ. Cô bé sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Trong những bộ ảnh gần đây, Anna khiến khán giả bất ngờ bởi khả năng tạo dáng chuyên nghiệp và thần thái rất "sang". Cô bé được mẹ nhận xét là có "chất nghệ sĩ" từ trong máu, rất thích làm điệu và luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước ống kính nhưng không thích nhảy múa như bố mẹ.

Khác với vẻ ngoài đôi khi hơi "lạnh lùng" hay được mẹ trêu là "mợ chảnh", Anna ngoài đời là người sống rất tình cảm. Cô bé luôn biết quan tâm, lo lắng cho những người xung quanh và cực kỳ nghe lời ông bà, bố mẹ.

Tiểu như nhà Khánh Thi - Phan Hiển cực xinh yêu

Đặc biệt, tinh thần tự giác trong học tập của Anna là điều khiến Khánh Thi tự hào nhất. Nữ kiện tướng chia sẻ con gái rất chăm chỉ, thậm chí "thích học hơn thích nghỉ". Dù bận rộn với các hoạt động ngoại khóa, Anna vẫn ưu tiên hàng đầu cho việc tích lũy kiến thức tại trường. Dù là con nhà nòi nghệ thuật, Anna không bị bố mẹ ép buộc phải theo nghiệp Dancesport. Quan điểm của Khánh Thi và Phan Hiển là luôn tôn trọng cá tính riêng của con. Với họ, nhìn thấy Anna khỏe mạnh, vui vẻ và được phát triển đúng với sở thích cá nhân chính là món quà lớn nhất.