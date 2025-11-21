Mẹ TP.HCM và hành trình tạo ra hũ dinh dưỡng “quốc dân” nhìn đẹp đến không nỡ ăn khiến bé nào cũng mê

Hành trình 5 năm gieo dưỡng chất từ trái tim người mẹ

Cách đây 5 năm, khi con trai đầu lòng bước vào giai đoạn ăn dặm, chị Trần Thị Thanh Thủy (tên thường gọi là mẹ Bin, 34 tuổi, sống ở TP.HCM) - một bà mẹ đam mê tìm hiểu dinh dưỡng – bắt đầu dấn thân vào một hành trình mà chị chưa từng nghĩ sẽ đi xa đến vậy. Mỗi buổi tối sau khi con ngủ, chị lại cặm cụi ghi chép, đối chiếu kiến thức, thử nghiệm từng công thức ngay trong gian bếp nhỏ của gia đình.

Từ những mớ hạt dinh dưỡng thuần tự nhiên, từ củ quả, trái chín theo mùa, chị tạo nên một món ăn mới mẻ mà khi đó chưa ai gọi tên. Những "hũ nhỏ đầu tiên" ra đời đơn giản chỉ để con ăn ngon hơn, tiêu hóa tốt hơn. Nhưng hương vị chân thật ấy nhanh chóng lan tỏa. Những người mẹ xung quanh xin công thức, nhờ chị chế biến giúp. Và thế là một món ăn bình dị bỗng trở thành "làn sóng nhẹ" lan truyền từ trái tim sang trái tim.

Khi mạng xã hội dần xuất hiện phong trào làm hũ dinh dưỡng, chị Thủy vừa vui, vừa trăn trở. Vui vì thấy các mẹ ngày càng quan tâm tới dinh dưỡng cho con. Trăn trở vì chị hiểu rằng, để một hũ nhỏ thực sự trọn vẹn dưỡng chất, cần nhiều hơn việc trộn vài nguyên liệu – đó là sự chính xác trong tỉ lệ, độ chín, chất béo, tinh bột và đặc biệt là sự phù hợp với thể trạng từng bé.

Suốt 5 năm ấy, chị không ngừng nghiên cứu, ghi chép, điều chỉnh từng công thức theo từng giai đoạn phát triển của con: những ngày con biếng ăn, chậm tăng cân, hay khi con tự hào cầm muỗng và ăn ngon lành. "Chỉ cần thấy con ăn ngon, mình lại có thêm động lực để sáng tạo", chị Thủy tâm sự.

Và rồi chị nhận ra, hũ dinh dưỡng không đơn giản là món ăn. Đó là hành trình yêu thương mà người mẹ gửi gắm vào từng muỗng nhỏ cho con.

Gửi trao hành trình "ăn lành – sống khỏe" đến nhiều hơn những người mẹ khác

Không muốn những trải nghiệm quý giá chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình, mẹ Bin bắt đầu lưu giữ trọn vẹn công thức của mình: từ cách chọn hạt, cân bằng nhóm chất, đến bí quyết tạo nên hũ thơm – béo – dễ hấp thu. Mỗi nguyên liệu đều được chọn lọc tỉ mỉ: hạt dinh dưỡng hữu cơ, gạo rang, đậu cúc, yến mạch, trái sấy… Tất cả đều thật lành, thật an toàn cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

"Mình tin rằng khi mẹ hiểu đúng và chọn đúng, thì việc chuẩn bị một hũ dinh dưỡng cho con không còn là áp lực, mà trở thành niềm vui – một khoảnh khắc gắn kết đầy yêu thương", chị Thủy chia sẻ.

Chính niềm tin ấy đã nuôi dưỡng Bếp Mẹ Bin – nơi chị dành trọn tâm huyết để tạo nên những bữa ăn lành mạnh: hũ dinh dưỡng, sữa chua, cháo, cơm… và những thực đơn riêng cho bé biếng ăn, chậm lớn.

Hai dòng hũ dinh dưỡng – nhỏ bé nhưng giàu dưỡng chất

Hũ dinh dưỡng ngọt

Được tạo nên từ các loại hạt hữu cơ cao cấp như hạt phỉ, hạnh nhân, óc chó, điều, macca, bí xanh, mè đen…, kết hợp tinh bột lành (gạo, yến mạch, lúa mì bio) và rau củ, trái cây giàu chất xơ. Đạm động vật được bổ sung từ trứng, bơ, sữa, phô mai.

Kết hợp linh hoạt theo từng vị, hũ ngọt phù hợp cho bé từ 6 tháng, giúp tăng cân tốt, dễ tiêu hóa, giàu năng lượng mà vẫn tinh tế trong hương vị.

Hũ dinh dưỡng mặn (đạm)

Là sự hòa quyện giữa thịt, cá, tôm, cua… với hạt dinh dưỡng, rau củ, phô mai, bơ. Hũ mặn mang lại sự cân đối dưỡng chất, trọn vị, phù hợp với các bé muốn tăng cân hoặc cần bổ sung năng lượng bền vững.

Do hoàn toàn không dùng chất bảo quản, hũ dinh dưỡng nên được để ngăn mát trong 3–4 ngày hoặc cấp đông tối đa 2 tuần. Mẹ có thể cho con ăn trực tiếp sau khi nấu hoặc làm ấm lại để món thêm thơm – béo – hấp dẫn. Với những mẹ muốn tối ưu chi phí, chỉ cần trộn cùng cơm, mì, nui là đã có bữa ăn trọn dưỡng chất cho bé.