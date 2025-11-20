Tính từ tháng 10 âm lịch 2025: Các mẹ còn bao nhiêu thời gian để săn bé "Mã Tiểu Dã"?

“Mã Tiểu Dã” (Ma Xiao Ye) hiện là một trong những nhân vật hoạt hình gây “bão” trên mạng xã hội Trung Quốc như Douyin, Xiaohongshu và nhanh chóng lan sang nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Nhân vật được sáng tạo bởi họa sĩ Trung Quốc Hoàng Tam Thủy (Huang San Shui) – người nổi tiếng với phong cách vẽ đơn giản nhưng truyền tải cảm xúc mạnh.

Mã Tiểu Dã là một chú ngựa nhỏ bé, với tạo hình dễ thương nhưng luôn xuất hiện trong trạng thái “vừa chạy vừa khóc”. Chính sự mỏng manh, yếu đuối và đáng thương ấy lại chạm đúng cảm xúc của nhiều người, đặc biệt là Gen Z – thế hệ đang chịu nhiều áp lực từ học hành, công việc đến kỳ vọng xã hội.

Dù khóc, dù mệt, dù yếu đuối… nhưng Mã Tiểu Dã vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Hình tượng này gửi gắm một thông điệp tích cực, mang tính chữa lành: Ai cũng có những ngày muốn bật khóc, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, bạn vẫn đang tiến lên.

Những bức tranh và video ngắn về Mã Tiểu Dã được chia sẻ chóng mặt, trở thành biểu tượng cảm xúc – meme được yêu thích trên Internet. Nhiều người dùng nó để bày tỏ trạng thái mệt mỏi, áp lực nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày.

Mã Tiểu Dã không chỉ là một nhân vật hoạt hình, mà đã trở thành hình ảnh đại diện cho sự kiên trì trong mỏi mệt – một “liều thuốc tinh thần” nhỏ bé mà mạnh mẽ cho người trẻ.

Hội các mẹ mong con nói chung và các mẹ đang săn em bé Bính Ngọ nói riêng vô cùng yêu thích Mã Tiểu Dã, chính vì vậy thay vì nói rằng mình muốn sinh em bé vào năm Bính Ngọ 2026 thì các mẹ hay đùa rằng phải săn 1 bé Mã Tiểu Dã xinh ngoan yêu về nhà!

Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2025, hội mẹ muốn “săn bé Mã Tiểu Dã” bắt đầu rục rịch tính ngày, vì ai cũng biết: Bính Ngọ là một trong những tuổi được xem là thông minh, nhanh nhạy, bản lĩnh và có số thanh danh trong tử vi (thật giống với bạn nhỏ Tiểu Dã).

Nhưng muốn con ra đời đúng năm Bính Ngọ thì… phải tính ngày từ bây giờ.

Năm Bính Ngọ theo lịch âm bắt đầu:

➡ Mùng 1 Tết – tức ngày 17/02/2026 (Dương lịch)

và kết thúc vào:

➡ 05/02/2027 (Dương lịch)

Như vậy, các bé sinh từ 17/02/2026 – 05/02/2027 đều là những bé Mã Tiểu Dã đáng yêu.

Vậy mẹ cần thụ thai khi nào để sinh kịp đón bé Tiểu Dã?

Thai kỳ trung bình: 38–40 tuần

Vậy muốn sinh trong năm Bính Ngọ thì thời điểm dự kiến thụ thai sẽ rơi vào:

Từ tháng 5/2025 âm lịch đến hết khoảng 4/2026 âm lịch

(Tính theo lịch dương tương đương khoảng cuối tháng 6/2025 – cuối tháng 4/2026)

Tính từ tháng 10 âm lịch 2025, mẹ còn bao nhiêu thời gian?

Tháng 10 âm lịch 2025 → tương ứng với khoảng thời gian cuối tháng 11 – giữa tháng 12/2025 dương lịch.

Vậy tính từ thời điểm này, các mẹ:

Vẫn còn khoảng 5 tháng vàng để thụ thai và sinh em bé tuổi Bính Ngọ.

Cụ thể là: Tháng 10 – 11 – 12 âm lịch 2025, rồi tháng 1 – 2 – 3 – 4 âm lịch 2026 tuỳ theo sức khỏe và cơ địa

Nói cách khác: Chưa trễ đâu các mẹ ơi! Thậm chí đang ở giai đoạn đẹp nhất để săn bé Tiểu Dã về nhà.

Vì sao nhiều bố mẹ muốn sinh con năm Bính Ngọ?

Trong tử vi – phong thủy, Bính Ngọ được xem là:

- Thông minh, lanh lợi, giao tiếp tốt

- Tính cách can đảm, quyết đoán

- Có quý nhân phù trợ, hợp tuổi nhiều con giáp

- Năng lượng Hỏa mạnh → sáng dạ, nhanh, nổi bật

- Hợp làm lãnh đạo, sáng tạo, nghệ thuật, kinh doanh

Đặc biệt, người tuổi Ngọ thường được đánh giá là vừa tài giỏi, vừa may mắn, lại được lòng người khác.

Các mẹ muốn săn bé Ngựa nên chuẩn bị gì từ tháng 10 âm lịch này?

1. Ổn định sức khỏe & nội tiết

Điều hòa kinh nguyệt, ngủ đủ giấc, giảm stress.

2. Bắt đầu dùng vitamin tiền thai

Folic, DHA, kẽm, sắt theo chỉ định.

3. Nắm rõ "cửa sổ thụ thai" mỗi tháng

Căn ngày rụng trứng để tăng cơ hội đậu thai tự nhiên.

4. Đặt tinh thần thoải mái

Căng thẳng là một trong những lý do số 1 khiến khó đậu thai.

Kết

Đang ở tháng 10 âm 2025 – mẹ vẫn còn thời gian đẹp để đón bé Ngựa Bính Ngọ

➡️ Còn khoảng 4–5 tháng vàng để thụ thai

➡️ Cơ hội vẫn rộng mở, không phải cập rập

➡️ Đây là thời điểm lý tưởng để chuẩn bị cả tinh thần lẫn thể chất

Nếu mẹ mong sinh bé Mã Tiểu Dã – thời điểm này chính là lúc bắt đầu hành trình!