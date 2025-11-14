Hãng có mẫu váy Y Long mà ái nữ của HH Đỗ Mỹ Linh từng diện, thông báo "vỡ trận order" chỉ sau 3 phút: Các mẹ hụt hẫng, brand nói gì?

Váy Y Long của ái nữ HH Đỗ Mỹ Linh: Giá 1,1 triệu nhưng mua lại tới hơn 10 triệu... vì quá khan hiếm

Còn nhớ Tết năm ngoài (năm 2024) ái nữ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - bé Tuệ An (bé TiTi) xuất hiện với bộ váy đỏ điểm hoa văn nổi vật. Cô bé khi ấy mới 1 tuổi nhưng đã toát lên khí chất sang chảnh của một "ái nữ nghìn tỷ".

Có mẹ là hoa hậu có khác, bé Ti diện toàn mẫu váy ấn tượng, và mẫu nào cũng tạo nên cơn sốt. Mẫu váy đỏ này, sau khi được ái nữ của HH Đỗ Mỹ Linh diện Tết, ngay lập tức trở thành "mục tiêu" săn lùng của các bố mẹ. Được biết bộ váy này là Y Long của thương hiệu BÉ CÚP BÔNG có giá khoảng 1,1 triệu đồng, với họa tiết thêu hình rồng và đám mây cầu kỳ, chất liệu cao cấp và kiểu dáng đậm chất truyền thống nhưng vẫn hiện đại.

Tuy nhiên do độ hiếm và độ hot quá cao nên hiện nay giá trên thị trường có thể dao động từ 10 - 15 triệu đồng khi mua lại. Hiện tại trong nhiều group của các mẹ bỉm thì mọi người vẫn "săn lùng" mẫu váy này nên giá bán lại càng bị đội lên cao hơn.



"Vỡ trận" chỉ sau 2 phút mở order

Sang đến năm 2025, dù hơn 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng các mẹ đã bắt đầu sắm sửa váy áo cho các bé. Và mục tiêu săn lùng vẫn là brand có thiết kế váy Y Long "sốt sình sịch" mà con gái HH Đỗ Mỹ Linh từng mặc.

Thương hiệu này công bố mở đơn đặt hàng (order) cho bộ sưu tập Tết năm nay, nhưng bất ngờ lớn: Chỉ 2 phút sau khi mở đơn, hãng đã thông báo rằng những ai đặt trước 15 giờ 24 phút 59 giây ngày 11/11 thì còn hàng; sau thời hạn đó thì "đóng order " vì quá tải đơn đặt.

Thông báo của hãng cho thấy lượng đơn đặt hàng đã vượt xa dự kiến. Dự đoán rằng những mẫu thiết kế của thương hiệu này vốn đã hot lại càng thêm khan hiếm.

Phản hồi của thương hiệu khi "vỡ trận order"

Trên trang cá nhân, thương hiệu BÉ CÚP BÔNG chia sẻ: "Những ngày vừa qua BÉ CÚP BÔNG rất buồn và áp lực vì câu chuyện bị đẩy đi xa như vậy. BÉ CÚP BÔNG rất xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, dù lời xin lỗi và giải thích thế nào cũng khó chấp nhận, nhưng thật sự BÉ CÚP BÔNG không lường trước được sự tăng trưởng đột biến trong đơn hàng, dẫn đến những hỗn loạn không đáng có trong những ngày mở bán.

Vì không phải là mặt hàng thiết yếu, và những BST hè hay Quốc Khánh được giới thiệu trong năm nay chỉ dừng ở mức tăng trưởng nhẹ nên BÉ CÚP BÔNG đã không chuẩn bị tốt cho việc đặt hàng của BST Tết này, một lần nữa thành thật xin lỗi ba mẹ".

Thương hiệu cũng chia sẻ thêm, chỉ trong vòng 2 phút, lượng đơn hàng đã rất nhiều. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như để các bé có thể nhận được trước Tết, hãng chỉ nhận đơn hàng có tin nhắn/ bình luận trước 15:24:59 ngày 11/11/2025, của các account chưa từng có lịch sử giao dịch hủy đơn/ hoàn trả trên trang.

Các mẹ hụt hẫng ít nhiều...

Ngay sau thông báo này, đã có rất nhiều khách bình luận trên trang của hãng. Có người bày tỏ sự thông cảm, nhưng cũng có người hụt hẫng, bức xúc trước thông tin này.

- "Tại sao làm việc kiểu vậy nhãn hàng nhỉ? Hôm trước thì báo những người nhắn tin/ bình luận trước 16 giờ. khách chờ mòn mỏi. bây giờ lại đăng 1 kiểu khác. đồ dù đẹp đến mấy mà thay đổi như chong chóng thế này, với những khách hàng mới chưa mua lần nào như mình thì vừa mất công chờ đợi vừa thất vọng vì cách thay đổi của shop".

- "Thật sự là mình rất muốn mua được cho con bộ Phấn Lĩnh trong BST Tết'26 mà BCB còn không có thông báo chính thức về giờ lên bài, và chốt trong vòng đúng vài phút từ lúc đăng bài mà lại còn ngày giờ hành chính thì các mẹ công sở như mình đành chịu".

- "Mất công ngồi canh để đặt mà giờ thông báo như này".

Hay cũng có người bày tỏ sự cảm thông đối với đợt "vỡ trận" này của hãng. Số lượng đơn đặt quá nhiều nên có thể hãng sẽ không đảm bảo được tiến độ cũng như giao đồ đến người đặt đúng hẹn.

- "Mình cũng là khách hàng thường xuyên và là khách không đặt mua được trong đợt này. Dù là rất tiếc nhưng mình lại thấy tại shop không lường trước được hết nhanh như vậy. Để cho công bằng nên shop tính theo phút tin nhắn/bình luận chốt đơn để không phải nói thiên vị ai. Và chốt thì phải dò, phải cần có time chứ không biết để nói từ đầu. Chị em ta hoan hỉ đợi mua pass thôi vậy".

Hiện tại thông báo của hãng đã có tới hơn 800 lượt bình luận, và các mẹ vẫn đang rất quan tâm đến sự việc này.