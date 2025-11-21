Chị gái Ngọc Trinh: Mẹ 3 con tuổi U50 body sexy nghẹt thở, các con hưởng trọn "gen đẹp" từ dì và mẹ

Dù ít xuất hiện trước công chúng hơn em gái nổi tiếng, nhưng mỗi khi xuất hiện, Ngọc Bích (sinh năm 1982) - chị gái của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, luôn khiến MXH chú ý. Không hổ danh là chị gái của "Nữ hoàng nội y", ở tuổi gần 50, với 3 lần sinh con, Ngọc Bích vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da mịn màng và phong thái sang chảnh.

Chị gái Ngọc Trinh - mẹ 3 con tuổi U50 sexy hết nấc, không hổ danh là chị của "nữ hoàng nội y"

Ngọc Bích lớn hơn em gái Ngọc Trinh khoảng 7 tuổi. Trước khi lui về làm kinh doanh và chăm sóc gia đình, cô từng thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu, DJ và hát ở một vài sân khấu nhỏ. Tính cách sôi nổi, ngoại hình nổi bật và phong thái gợi cảm khiến cô dễ dàng thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Dẫu vậy, Ngọc Bích nhanh chóng nhận ra mình phù hợp với kinh doanh và cuộc sống gia đình hơn, từ đó dần rút khỏi ánh đèn sân khấu.

Những năm gần đây, dù ít xuất hiện nhưng mỗi lần lộ diện bên cạnh em gái Ngọc Trinh, cô đều khiến dân mạng bàn tán bởi vóc dáng quyến rũ, gương mặt trẻ trung và phong cách sang trọng. Nhiều người cho rằng, sắc vóc của chị gái thậm chí không hề thua kém em gái nổi tiếng.

Cuộc sống rời xa showbiz, tập trung kinh doanh, chăm lo con cái, 3 đứa con hưởng trọn "gen" đẹp

Ngọc Bích kết hôn lần đầu cách đây nhiều năm với một ca sĩ trẻ. Cuộc hôn nhân này đem đến cho cô hai người con, một trai một gái. Tuy nhiên, hôn nhân không như kỳ vọng và cả hai quyết định ly hôn sau một thời gian chung sống (năm 2016). Việc trở thành mẹ đơn thân với hai con nhỏ khiến cuộc sống của cô vất vả hơn, đó cũng là thời gian cô ít xuất hiện trên MXH mà dành thời gian chăm sóc 2 con nhỏ.

Ngọc Trinh đồng hành khi chị gái sinh con

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Ngọc Bích gặp ca sĩ Tiêu Quang (kém cô 1 tuổi). Tình yêu của họ nhẹ nhàng, bền bỉ và phát triển theo thời gian với hơn 11 năm quen biết nhau rồi mới chính thức tìm hiểu. Cả hai tổ chức đám cưới vào cuối năm 2018, chính thức trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.





Điều khiến công chúng chú ý là Tiêu Quang không chỉ yêu thương Ngọc Bích mà còn rất gần gũi, chăm sóc hai con riêng của cô như con ruột. Sau khi kết hôn, Ngọc Bích chào đón con gái út vào cuối năm 2019, tên là Tiêu Phối Quân hay còn gọi là Sarah. Đây là lần mang thai thứ ba của cô, khi cô đã ở ngưỡng tuổi gần 40.

Sau khi sinh con, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng, thậm chí còn đẹp mặn mà hơn trước. Bé Sarah càng lớn càng đáng yêu, sở hữu nhiều đường nét giống mẹ và dì Ngọc Trinh, thường xuyên được khen là "mỹ nhân nhí tương lai". Hai con riêng của cô cũng không hề kém cạnh, và cũng được chồng hiện tại của cô - Tiêu Quang, yêu thương hết mực.

Điều khiến dân tình ngạc nhiên nhất ở Ngọc Bích là việc cô duy trì được vóc dáng gọn gàng sau 3 lần sinh nở. Cô tự tin trong những bộ đồ ôm sát, bikini và luôn toả ra năng lượng tươi trẻ. Thậm chí nhìn mẹ 3 con còn nóng bỏng, sang chảnh không thua gì em gái nổi tiếng.

Rời xa showbiz, Ngọc Bích tập trung chăm lo cho gia đình, cũng gặt hái thành công lớn trong kinh doanh. Khi buôn bán các mặt hàng mỹ phẩm, thời trang và thực phẩm, Ngọc Bích lại tỏ ra có duyên kinh doanh. Cô từng khoe mình sở hữu khối tài sản khủng với nhiều bất động sản, siêu xe, dát hàng hiệu xa xỉ... và đủ tiềm lực tài chính để hưởng thụ cuộc sống sang chảnh. Chị gái Ngọc Trinh từng tiết lộ, từ khi có thêm con, cô phải phấn đấu có thu nhập hơn 500 triệu đồng mỗi tháng mới đủ chi tiêu cho cá nhân và các con.

Vòng eo thắt đáy của chị gái Ngọc Trinh dù trải qua 3 lần sinh nở.



