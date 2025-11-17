Top 5 thiết bị an toàn trên ô tô cho trẻ có giá thành chỉ từ 700k

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2026. Đồng thời, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Việc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m, áp dụng đối với mọi loại ô tô, không loại trừ xe nào.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều bố mẹ “đau đầu” chính là giá thành của các loại ghế ô tô hiện nay. Trên thị trường, một chiếc ghế đạt chuẩn an toàn có giá từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng, là khoản chi không hề nhỏ với nhiều gia đình, đặc biệt là những nhà có thu nhập trung bình hoặc đang nuôi hai – ba con nhỏ. Bố mẹ vừa lo chọn ghế phù hợp cân nặng, chiều cao của con, vừa cân nhắc yếu tố thương hiệu, độ an toàn, vừa phải tính toán khả năng tài chính. Chính vì vậy, dù ai cũng hiểu tầm quan trọng của việc dùng ghế an toàn, nhưng quyết định mua loại nào cho hợp túi tiền và đủ yên tâm lại là một bài toán khiến không ít gia đình băn khoăn.

Dưới đây là gợi ý 5 loại trang bị thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô và có giá thành dưới 5 triệu VNĐ để bố mẹ có thể tham khảo.

1. Animo Comfy ISOfix

Giá tham khảo: 700.000 VND

Ghế ngồi ô tô Animo Comfy Isofix là lựa chọn an toàn và tiện lợi dành cho trẻ lớn từ 6–12 tuổi, phù hợp với chiều cao 125–150cm. Sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, mang đến sự bảo vệ tối ưu và cảm giác thoải mái cho bé trong suốt hành trình.

Thông số và tính năng nổi bật

Độ tuổi & chiều cao sử dụng: Dành cho trẻ từ 6–12 tuổi, chiều cao 125–150cm.

Tiêu chuẩn an toàn: Đạt chuẩn quốc tế i-Size R129 và R44, vượt qua các bài kiểm tra va chạm nghiêm ngặt nhằm đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho trẻ.

Hệ thống lắp đặt: Trang bị ISOFIX, giúp cố định ghế trực tiếp vào khung xe nhanh chóng, chắc chắn và giảm thiểu tối đa sai sót khi lắp đặt.

Chất liệu:

Khung ghế bằng nhựa HDPE bền và chịu lực tốt.

Đệm ghế 100% polyester, đi kèm đệm đầu memory foam (cao su non) mềm mại, nâng đỡ tốt và tăng khả năng bảo vệ khi có va chạm.

Thiết kế thoải mái: Tựa đầu điều chỉnh nhiều mức, dễ dàng thay đổi theo sự phát triển của bé.

Vệ sinh – bảo quản: Vỏ bọc ghế có thể tháo rời và giặt được ở 30°C.

2. Chicco Gofit Plus ISOfix

Giá tham khảo: 2.200.000 VNĐ

Ghế ngồi ô tô Chicco GoFit Plus ISOFIX là ghế đệm nâng (booster seat) được thiết kế dành cho trẻ lớn, mang lại sự an toàn và thoải mái tối ưu nhờ hệ thống kết nối ISOFIX/LATCH chắc chắn.

Thông số kỹ thuật & đối tượng sử dụng

Thuộc tính Chi tiết Loại ghế Ghế đệm nâng (Booster seat) Độ tuổi sử dụng Từ 4 tuổi trở lên Cân nặng 18 – 50 kg Chiều cao 97 – 145 cm Tiêu chuẩn an toàn Đạt chuẩn FMVSS 213 của Mỹ

Tính năng nổi bật

Hệ thống ISOFIX/LATCH giúp ghế cố định chắc chắn vào xe, giảm rung lắc và nâng cao an toàn.

Đệm ngồi ErgoBoost® êm ái, mang lại cảm giác thoải mái khi bé ngồi lâu.

Vỏ ghế tháo rời dễ giặt, tiện vệ sinh.

Hai khay đựng cốc tích hợp giúp bé tiện lợi khi uống nước hoặc để đồ nhỏ.

Trọng lượng nhẹ và tay cầm giúp bố mẹ dễ dàng di chuyển ghế.

Kẹp và rãnh dẫn hướng định vị dây an toàn 3 điểm của ô tô, bảo vệ bé khi xe di chuyển.

Đánh giá

Ghế được đánh giá cao về an toàn, ổn định và tiện lợi nhờ hệ thống ISOFIX.

Đệm ngồi êm ái, mang lại cảm giác thoải mái cho bé.

Các tính năng như vỏ tháo giặt, khay đựng cốc và trọng lượng nhẹ rất được bố mẹ ưa chuộng.

3. Zaracos New Aroma

Giá tham khảo: 2.500.000 VNĐ

Ghế ngồi ô tô trẻ em Zaracos New Aroma là sản phẩm của thương hiệu Zaracos (Hoa Kỳ), được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn và thoải mái tối ưu cho bé trong mọi chuyến đi. Dòng sản phẩm này được cải tiến đáng kể về chất lượng và kiểu dáng so với các phiên bản trước, phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài của gia đình.

Thông số kỹ thuật nổi bật

Thương hiệu: Zaracos (USA)

Trọng lượng: 8,35 kg (phiên bản New Aroma 7196)

Độ tuổi sử dụng: 0 – 12 tuổi (tương ứng trọng lượng 0 – 36 kg)

Chế độ ngả lưng: 4 mức điều chỉnh, phù hợp từng giai đoạn phát triển của trẻ

Kết nối với xe: Sử dụng dây an toàn SeatBelt của ô tô, dễ dàng lắp đặt và tương thích với hầu hết các loại xe

Chất liệu: Đệm êm ái, thoáng khí, khả năng chống cháy, mang lại sự thoải mái ngay cả trong thời tiết nóng bức

An toàn: Khung ghế cao cấp, ôm trọn khung xương trẻ, giảm lực tác động khi va chạm, bảo vệ vùng đầu, cổ và cột sống; dây an toàn 5 điểm cố định chắc chắn bé

Màu sắc: Xám, nâu

Đánh giá

Tính linh hoạt: Ghế điều chỉnh 4 tư thế ngả lưng, sử dụng được từ sơ sinh đến 12 tuổi, giúp tiết kiệm chi phí mua nhiều ghế khác nhau.

Sự thoải mái: Đệm và vải bọc mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt, tạo cảm giác dễ chịu cho bé suốt hành trình.

Dễ sử dụng: Thiết kế thuận tiện lắp đặt, tháo rời và vệ sinh nhanh chóng.

Độ an toàn cao: Khung chắc chắn kết hợp dây đai 5 điểm giúp bảo vệ tối đa bé trong trường hợp va chạm.

Tóm lại, Zaracos New Aroma 7196 là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn một chiếc ghế an toàn, thoải mái và sử dụng lâu dài, phù hợp cho trẻ từ sơ sinh đến 12 tuổi, đồng thời giúp bố mẹ tiết kiệm chi phí mua sắm ghế ô tô cho con.

4. Joie Steadi R129

Giá tham khảo: 3.200.000 VNĐ

Ghế ngồi ô tô trẻ em Joie Steadi R129 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ bé từ sơ sinh đến khoảng 4 tuổi, đạt tiêu chuẩn an toàn ECE R129/03 mới nhất của châu Âu, đảm bảo sự an toàn tối ưu và tiện lợi cho cả bé lẫn bố mẹ.

Tính năng & thông số kỹ thuật chính

Độ tuổi sử dụng: Dành cho trẻ từ sơ sinh đến khoảng 4 tuổi, chiều cao từ 40 cm – 105 cm.

Tư thế lắp đặt:

Quay ghế về phía sau: 40–105 cm

Quay ghế về phía trước: 76–105 cm

An toàn:

Đạt tiêu chuẩn ECE R129/03

Đệm đầu Tri-Protect™ và mút hoạt tính Intelli-Fit™ bảo vệ chấn động hai bên

Hệ thống khóa kép kết hợp dây đai an toàn 5 điểm đảm bảo bé được cố định chắc chắn

Thoải mái & tiện lợi:

Ghế có 4 vị trí ngả lưng, dễ điều chỉnh để bé nằm hoặc ngồi thoải mái

Hệ thống Grow Together™ cho phép điều chỉnh đồng thời đệm đầu và dây an toàn theo sự phát triển của trẻ

Đệm ghế chất liệu cao cấp, có thể tháo rời và giặt sạch dễ dàng

Thông số kỹ thuật

Kích thước: D50.7 x R43.6 x C60–66 cm

Trọng lượng: 7.71 kg

Thương hiệu: Anh Quốc, sản xuất tại Trung Quốc

Đánh giá

Ghế được đánh giá cao về độ an toàn và sự thoải mái, đặc biệt nhờ khả năng bảo vệ chấn động hai bên.

Thiết kế gọn nhẹ, chất liệu vải cao cấp, dễ tháo giặt.

Hệ thống Grow Together™ giúp điều chỉnh ghế theo sự phát triển của bé, tiết kiệm chi phí thay ghế nhiều lần.

Đây là lựa chọn an toàn, gọn nhẹ và hợp ngân sách cho trẻ từ sơ sinh đến 4 tuổi.

5. SEEC Max i-Size Junior

Giá tham khảo: 4.500.000

Ghế ngồi ô tô SEEC Max i-Size Junior là dòng ghế nâng (booster seat) được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn châu Âu UN R129/03 (i-Size), mang đến sự bảo vệ tối ưu và cảm giác thoải mái cho trẻ trong mọi chuyến đi bằng ô tô.

Đặc điểm nổi bật

Tiêu chuẩn an toàn i-Size (UN R129/03):

Ghế tuân thủ tiêu chuẩn i-Size mới nhất, cung cấp bảo vệ toàn diện vùng đầu, cổ và thân trẻ khi xảy ra va chạm.

Phạm vi sử dụng:

Phù hợp cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi, hoặc có trọng lượng từ 15 – 36 kg, tùy phiên bản và đệm lót đi kèm.

Lắp đặt dễ dàng:

Sử dụng hệ thống ISOFIX để cố định chắc chắn vào khung xe, kết hợp với dây an toàn của xe (belt type) để giữ bé ổn định.

Thoải mái & linh hoạt:

Tựa đầu điều chỉnh độ cao linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ.

Đệm ghế êm ái, chất liệu cao cấp và thoáng khí, giúp bé luôn dễ chịu, đặc biệt trong những chuyến đi dài.

Thiết kế sang trọng, hiện đại.

Bảo vệ tác động bên (SIP - Side Impact Protection):

Tính năng SIP giảm thiểu lực tác động từ hai bên, nâng cao mức độ an toàn cho trẻ.

Lưu ý khi sử dụng

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt để đảm bảo ghế được cố định đúng cách, vì khoảng 80% ghế ô tô bị lắp sai, gây nguy hiểm cho bé.

Dây an toàn của xe phải nằm đúng vị trí trên xương chậu, không để dây nằm trên bụng và vừa vặn, không quá lỏng hoặc quá chặt.

Tuyệt đối không lắp ghế quay ngược ở vị trí có túi khí phía trước.

Ghế SEEC Max i-Size Junior là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn ghế nâng an toàn, tiện dụng, linh hoạt và sang trọng, đồng hành cùng trẻ từ 3–12 tuổi trong mọi chuyến đi.