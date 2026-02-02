Mẹ TP HCM phát động “chiến dịch nấu cơm 15 phút mỗi sáng” cho con mang đi học, phản ứng của bé gái khiến mẹ ngỡ ngàng

Những ngày gần đây, thông tin về vụ thịt bẩn trong suất ăn bán trú tại TP.HCM khiến không ít phụ huynh giật mình. Đằng sau những khay cơm được chuẩn bị sẵn là nỗi lo lắng âm ỉ: con mình đang ăn gì, chất lượng ra sao, có an toàn hay không? Với nhiều người, nỗi lo ấy chỉ dừng lại ở bức xúc. Nhưng với chị Yến Nhi (sinh năm 1984, sống tại TP.HCM), mẹ của ba em bé Cà Rem (13 tuổi), May (7 tuổi) và Pie (3 tuổi), đây là thời điểm chị quyết định phải tự "giải cứu" con mình trước tiên.



Từ đầu năm học, chị Yến Nhi quyết định tự chuẩn bị bữa trưa mang theo cho con gái lớn Cà Rem. Ban đầu, chính chị cũng e ngại. Sáng sớm đã bận rộn, thêm chuyện nấu nướng tưởng chừng sẽ rất lỉnh kỉnh. Nhưng rồi thực tế lại khác hoàn toàn.

"Làm rồi mới thấy, chỉ cần 15 phút thôi – đúng bằng thời gian mình ngồi lướt vài cái video ngắn trên điện thoại", chị nói.

Gia đình nhỏ của chị Yến Nhi

Không cầu kỳ, không thực đơn phức tạp, bữa trưa của Cà Rem thường xoay quanh nguyên tắc rất "quốc dân": một món mặn, một món canh. Hôm nào bận quá, chị gói gọn trong một món canh cà chua trứng, món tủ của em bé.

Thịt được xào nhanh với tỏi trong vài phút, canh cải nấu từ thịt bằm cấp đông sẵn. Rau không cần sơ chế cầu kỳ, tranh thủ rửa và cắt trong lúc chờ nước sôi. Những món tốn thời gian như thịt kho, cá kho hay nui sốt kem được nấu từ tối hôm trước, sáng chỉ việc hâm nóng. Tủ đông cũng trở thành "trợ thủ đắc lực" với há cảo, sủi cảo, hấp 10 phút là có ngay bữa trưa gọn gàng, đủ chất.



Những bữa cơm tràn đầy tình yêu từ mẹ

Con gái chị Nhi rất mê cơm mẹ nấu

Bữa nào cũng đủ chất dinh dưỡng

Quan trọng nhất, theo chị Nhi, là một chiếc hộp giữ nhiệt đủ tốt. Cơm nhà vừa nấu xong đóng hộp ngay nên đến trưa vẫn nóng hổi, thậm chí còn nóng hơn suất ăn công nghiệp phải qua khâu vận chuyển và chia khay.

Là mẹ, chị Nhi từng chạnh lòng khi nghĩ con mình có thể thiệt thòi. Suất ăn bán trú 4 món nhìn hoành tráng hơn bữa cơm nhà đơn sơ. Chị sợ con cảm thấy lạc lõng, không giống bạn bè. Nhưng phản ứng của Cà Rem lại khiến chị bất ngờ.

"Con lại tự hào lắm, còn bảo con là người 'đặc biệt nhất' lớp", chị hạnh phúc chia sẻ.

Đồ ăn mẹ nấu vừa hợp khẩu vị vừa đủ chất dinh dưỡng

15 phút mỗi ngày nhưng giúp em bé nhà chị Nhi có được bữa cơm ngon miệng

Thậm chí, sau khi có thêm một bạn trong lớp mang cơm nhà theo, Cà Rem còn… hơi buồn vì không còn là người duy nhất "đặc biệt". Những hộp trái cây mẹ chuẩn bị thêm không chỉ để bổ sung dinh dưỡng mà còn để con chia sẻ cùng bạn bè, một niềm vui nhỏ trong giờ ăn trưa.

Mỗi sáng, nấu xong bữa trưa, chị Nhi lại mang hộp cơm ra ban công chụp vài tấm hình kỷ niệm. Đó không chỉ là thói quen vui vui, mà còn là cách chị ghi lại hành trình làm mẹ của mình.