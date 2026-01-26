Những món đồ hữu dụng cho bé đi chơi cùng gia đình Tết này, giá lại đang tốt

Càng gần Tết, mẹ càng quay cuồng trong hàng trăm việc không tên: dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa, lo biếu Tết nội ngoại, chưa kể lịch tất niên dày đặc. Đến khi chuẩn bị cho bé đi du xuân, nhiều mẹ mới giật mình nhận ra thiếu cái này, quên cái kia, để rồi mỗi chuyến ra ngoài đều thành một “cuộc chiến” nhỏ. Chính vì vậy, lập checklist đồ mua sắm hữu dụng cho bé ngay từ bây giờ là cách đơn giản nhất để mẹ nhàn hơn mà con vẫn đủ đầy.

Dưới đây là những món đồ hữu dụng cho bé đi chơi cùng gia đình dịp xuân Bính Ngọ, mà giá thì lại đang cực kỳ tốt nè mẹ ơi!

1. Bộ 4 chai Sữa Tắm Gội Trẻ Em Lactacyd Baby Extra Milky Làm Sạch Dịu Nhẹ và Dưỡng Ẩm Vượt Trội 500ml/chai

Sữa tắm gội trẻ em Lactacyd Baby Extra Milky là sản phẩm dịu nhẹ dành cho làn da non nớt của bé, đặc biệt phù hợp với làn da khô, dễ mất ẩm. Công thức chứa chiết xuất sữa tự nhiên giúp làm sạch nhẹ nhàng, đồng thời bổ sung độ ẩm, cho da bé luôn mềm mịn sau khi tắm. Sản phẩm duy trì độ pH sinh lý phù hợp với da trẻ nhỏ, không gây cay mắt, hạn chế kích ứng và có thể dùng hằng ngày cho cả tắm và gội. Lactacyd Baby Extra Milky giúp mẹ yên tâm chăm sóc bé với cảm giác da sạch thoáng, êm dịu và dễ chịu suốt cả ngày.

2. Combo 2 Gói Tã/bỉm quần HUGGIES SKINCARE MEGA JUMBO size XL84+4 miếng

Tã/bỉm quần HUGGIES Skin Care Mega Jumbo được thiết kế để chăm sóc làn da nhạy cảm của bé với bề mặt siêu mềm mại, thấm hút nhanh và phân tán đều chất lỏng, giúp da bé luôn khô thoáng. Bỉm có đai lưng co giãn linh hoạt, ôm vừa vặn cơ thể, cho bé thoải mái vận động cả ngày dài. Công nghệ khóa ẩm hiệu quả giúp hạn chế hăm bí, phù hợp cho bé sử dụng cả ban ngày lẫn ban đêm. Phiên bản Mega Jumbo tiết kiệm, tiện lợi cho gia đình có nhu cầu dùng thường xuyên.

3. KIUMO | Xe đẩy hai chiều, nhẹ, gấp gọn cho bé 0-3 tuổi

KIUMO | Xe đẩy hai chiều cho bé 0–3 tuổi sở hữu thiết kế nhẹ, chắc chắn, dễ gấp gọn, thuận tiện mang theo khi đi dạo hay du lịch. Xe cho phép đẩy hai chiều linh hoạt, giúp bé luôn cảm thấy an tâm khi nhìn thấy bố mẹ. Lưng ghế điều chỉnh phù hợp nhiều tư thế nằm – ngồi, kết hợp đai an toàn và bánh xe êm, mang lại trải nghiệm thoải mái và an toàn cho bé trong suốt những năm đầu đời.

4. Máy massage ngực Momcozy làm ấm 2 trong 1

Máy massage ngực Momcozy làm ấm 2 trong 1 kết hợp massage rung nhẹ và chức năng làm ấm, hỗ trợ mẹ giảm căng tức, thông tia sữa và thư giãn bầu ngực hiệu quả. Thiết kế không dây, nhỏ gọn, nhiều chế độ tùy chỉnh, dễ sử dụng mọi lúc – đặc biệt phù hợp cho mẹ sau sinh hoặc đang cho con bú, giúp chăm sóc ngực nhẹ nhàng và tiện lợi ngay tại nhà.

5. Combo 2 Tã/Bỉm quần cao cấp Moony Blue M52/L44/XL38/XXL26

Tã/Bỉm quần cao cấp Moony Blue là dòng bỉm cao cấp đến từ Nhật Bản, nổi bật với chất liệu siêu mềm mịn, thân thiện với làn da nhạy cảm của bé. Bỉm có khả năng thấm hút nhanh, khóa chặt chất lỏng, giúp da bé luôn khô thoáng suốt nhiều giờ. Thiết kế ôm vừa vặn, co giãn linh hoạt, cho bé thoải mái vận động mà không lo hằn hay tràn. Moony Blue đặc biệt phù hợp với các bé có làn da dễ kích ứng, giúp mẹ yên tâm chăm sóc bé mỗi ngày.