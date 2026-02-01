Du lịch cùng con nhỏ chưa bao giờ là chuyện “xách vali lên và đi”, nhất là với các gia đình có em bé. Chỉ cần quên một món đồ quen thuộc, chuyến đi trong mơ cũng có thể nhanh chóng biến thành hành trình căng thẳng. Chính vì vậy, “Checklist vàng cho bố mẹ: Những món đồ nhất định phải mang khi cho bé đi du lịch xa” như một cẩm nang bỏ túi, giúp bố mẹ chuẩn bị đầy đủ mà không rơi vào cảnh mang thừa – thiếu lặt vặt.

Đặc biệt, danh sách được xây dựng theo tư duy thực tế của các gia đình có con nhỏ: ưu tiên sự gọn nhẹ, an toàn và linh hoạt cho từng độ tuổi, từng loại hình di chuyển.

Với checklist này, bố mẹ có thể yên tâm hơn khi lên đường, giảm bớt áp lực chuẩn bị, để chuyến đi không chỉ là đổi gió mà thực sự trở thành khoảng thời gian nghỉ ngơi, gắn kết và lưu giữ những kỷ niệm đẹp bên con.

Dưới đây chính là những món đồ nhất định phải mang khi cho bé đi du lịch xa:

1. Thùng 10 gói khăn ướt LAMY 100 tờ không chất tẩy trắng không cồn không paraben

Khăn ướt LAMY 100 tờ được thiết kế an toàn cho làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, không chất tẩy trắng – không cồn – không paraben. Chất khăn mềm mại, ẩm vừa đủ, làm sạch dịu nhẹ mà không gây kích ứng, phù hợp dùng cho bé mỗi ngày và tiện mang theo khi ra ngoài.

2. Áo dài tết cho bé trai áo dài cách tân màu đỏ kèm quần 1 đến 7 tuổi tổng hợp nhiều mẫu BERNIE

3. Set áo dài cách tân áo dài yếm tơ hồ điệp bé gái màu hồng tím mặc tết 1 đến 7 tuổi BERNIE T0924B15

4. Combo 2 Tã/bỉm quần Bobby 3mm Mega Jumbo Gạo non Giảm nhiệt XL84

Tã/Bỉm quần Bobby 3mm Mega Jumbo Gạo Non nổi bật với lõi thấm mỏng chỉ 3mm, thấm hút nhanh, khóa chặt chất lỏng hiệu quả suốt nhiều giờ. Chất liệu mềm mại từ gạo non, êm dịu cho da bé, giúp bé luôn khô thoáng, thoải mái vận động cả ngày.

5. Sữa bột Enfagrow A+ NeuroPro 4 2.2kg với DHA giúp phát triển não bộ cho trẻ từ 2-6 tuổi

Sữa bột Enfagrow A+ NeuroPro 4 là dòng sữa công thức dành cho trẻ từ 2–6 tuổi, được phát triển nhằm hỗ trợ não bộ, miễn dịch và tăng trưởng toàn diện trong giai đoạn vàng. Sản phẩm nổi bật với DHA, MFGM và Choline – bộ ba dưỡng chất quan trọng giúp phát triển trí não và khả năng ghi nhớ. Bên cạnh đó, Enfagrow A+ NeuroPro 4 còn bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ và lợi khuẩn, giúp bé tiêu hóa khỏe, hấp thu tốt và tăng cường sức đề kháng. Công thức khoa học, hương vị dễ uống, phù hợp cho bé năng động, ham học hỏi mỗi ngày.