Bé gái 1 tuổi bị thỏ cắn đứt ngón tay khi cho ăn

Mới đây, Bệnh viện Nhân Tế Trịnh Châu (Trung Quốc) đã tiếp nhận một ca cấp cứu hi hữu: một trẻ nhỏ bị thỏ cắn đứt ngón tay trong lúc cho ăn. Tương tác tưởng chừng vô hại lại suýt gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo lời kể của mẹ bé, thời điểm xảy ra tai nạn, ông bà đang nấu ăn trong bếp. Bé Lạc Lạc (tên đã được thay đổi), 1 tuổi 7 tháng, ở Chu Khẩu, nhìn thấy con thỏ nuôi trong nhà nên nhặt một quả cà tím dưới đất để cho thỏ ăn. Khi bé đưa cả quả cà và ngón tay lại gần miệng thỏ, sự việc bất ngờ xảy ra.

“Nghe tiếng khóc, cả nhà chạy ra thì phát hiện phần đầu ngón trỏ của con, kèm móng tay, đã biến mất hoàn toàn”, người mẹ cho biết. Trong hoảng loạn, gia đình nghĩ rằng đoạn ngón tay đã bị thỏ nuốt vào bụng. Tuy nhiên, cuối cùng, họ phát hiện đoạn ngón tay nhỏ bằng hạt đậu nằm ở góc chuồng.

Gia đình nhanh chóng đưa bé cùng đoạn ngón tay đến bệnh viện địa phương, nhưng do không đủ điều kiện phẫu thuật, các bác sĩ khuyên nên chuyển lên Trịnh Châu. Nhờ kịp thời đến Bệnh viện Nhân Tế Trịnh Châu, bé đã giành được “thời gian vàng” điều trị.

Bệnh viện lập tức mở luồng ưu tiên, tiến hành phẫu thuật tái ghép ngón tay dưới gây mê cấp cứu. Ca mổ thành công, đoạn ngón tay được bảo toàn. Sau 16 ngày hậu phẫu, sức khỏe bé phục hồi tốt.

Bác sĩ cho biết, các ca bị động vật cắn thường gặp ở trẻ nhỏ. Riêng thỏ cắn, đa số xảy ra khi trẻ cho ăn vì thỏ khó phân biệt thức ăn và ngón tay, rất dễ cắn nhầm.

Vụ việc là lời cảnh báo: mọi loài vật đều có nguy cơ gây tổn thương, trẻ nhỏ cần được giám sát chặt chẽ và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với động vật.

