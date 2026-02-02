Vừa 4 bộ Y Long, hotmom Bảo Ngọc lại đặt set đồ "siêu độc" cho con gái chụp ảnh Tết, nhưng phải nịnh mãi ái nữ mới chịu diện

Nhắc đến những hotmom chịu chi vì con, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Bảo Ngọc. Mới đây, cô tiếp tục khiến cộng đồng mẹ bỉm được phen "dậy sóng" khi mạnh tay đầu tư một lúc 4 set đồ của thương hiệu BÉ CUP BÔNG chỉ để bé Ting Ting chụp ảnh Tết. Tưởng chừng như vậy đã là đỉnh cao của sự đầu tư, thế nhưng với mẹ Bảo Ngọc, đó… vẫn chưa là gì.

Mới đây hotmom Bảo Ngọc đặt riêng một set đồ cosplay lấy cảm hứng từ "em xinh Phương Ly" trong màn trình diễn ca khúc "Hề" tại chương trình "Em Xinh Say Hi". Phiên bản nhí được mẹ ưu ái đặt tên vô cùng đáng yêu: "em xinh Phương Ting". Đây là set đồ được thiết kế độc quyền dành riêng cho bé Ting Ting để thực hiện bộ ảnh Tết năm nay.

Màn trình diễn của Phương Ly tại "Em Xinh Say Hi". (Nguồn: Vie Channel - MUSIC).

Tuy nhiên, câu chuyện phía sau bộ ảnh lại khiến dân mạng không khỏi bật cười. Trái ngược với sự hào hứng của mẹ, nhân vật chính Ting Ting lại… không hề hợp tác. Ngay khi nhận bộ đồ, bé một mực lắc đầu từ chối, không chịu thử, thậm chí còn dỗi mẹ ra mặt. Set đồ được đầu tư công phu là thế nhưng ban đầu lại bị "ngó lơ" hoàn toàn, thậm chí Ting Ting nói còn chưa sõi vậy mà nhất quyết bảo mẹ "ném đi" khi nhìn thấy bộ đồ này.

Khoảnh khắc hài hước đáng yêu của hai mẹ con hotmom Bảo Ngọc và bé Ting Ting.

Phải trải qua một quá trình nịnh nọt dài hơi, từ ngọt ngào dụ dỗ cho đến động viên đủ kiểu, mẹ Bảo Ngọc mới thuyết phục được cô công chúa nhỏ chịu diện bộ đồ. Và kết quả thì đúng là "đáng đồng tiền bát gạo": bé Ting Ting hóa thân thành "em xinh Phương Ting" cực yêu, hoàn thành bộ ảnh Tết khiến ai nhìn cũng phải tan chảy.

Hậu trường chụp ảnh của "em xinh Phương Ting" với set đồ độc nhất vô nhị.

Những khung hình hậu trường được chia sẻ đã khiến nhiều mẹ bỉm vừa xem vừa phì cười vì quá quen thuộc. Bảo Ngọc gần như phải huy động đủ mọi "chiêu thức" để thuyết phục bé Ting Ting chịu hợp tác chụp ảnh. Khi thì gọi tên, lúc lại bày trò, có khi còn phải nhẹ nhàng dỗ dành từng chút, chỉ mong con chịu đứng yên trước ống kính trong chốc lát.

Phía sau bộ ảnh Tết long lanh ấy lại là cả một hành trình đầy thử thách, câu chuyện muôn thuở của các bà mẹ bỉm sữa, xem xong chỉ biết gật gù đồng cảm: làm mẹ rồi mới thấy, nhà nào cũng giống nhà nào.

(Nguồn: @embe.tingting)