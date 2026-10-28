Mẹ mang thai lần thứ 5 suýt mất mạng vì băng huyết trong lần sinh mổ thứ 4

Sự ra đời của phương pháp sinh mổ quả thực đã cứu được rất nhiều trẻ em và các bà mẹ, nhưng phẫu thuật sinh mổ cũng thực sự gây tổn thương cho cơ thể người mẹ. Bác sĩ khuyên các mẹ sau khi sinh mổ nên đợi ít nhất 2–3 năm mới mang thai con tiếp theo, đồng thời khuyến nghị tốt nhất không nên sinh mổ quá ba lần để bảo đảm an toàn hơn.

Nhiều người mẹ cho rằng bác sĩ đang nói quá.

Trên mạng cũng có không ít phụ nữ sinh mổ nhiều lần mà vẫn khỏe mạnh. Chẳng hạn, Tưởng Lệ Sa sinh mổ bốn lần trong năm năm, đến nay vẫn tràn đầy năng lượng để chăm sóc cả gia đình, livestream bán hàng kiếm tiền. Victoria, vợ ngôi sao bóng đá Beckham, cũng sinh mổ bốn lần, hiện vẫn có vóc dáng thon gọn, cơ thể dường như cũng rất khỏe mạnh.

Họ không biết rằng những người nổi tiếng này vẫn khỏe mạnh sau nhiều lần sinh mổ là vì được hưởng dịch vụ y tế hàng đầu, mỗi lần sinh con đều có bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Với người bình thường, sinh mổ nhiều lần tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

Chị Vương, 36 tuổi, mang thai lần thứ năm sau khi tái hôn. Trong bốn người con trước, chỉ có một bé được sinh thường, ba bé còn lại đều sinh mổ, nên đến lần sinh thứ năm chắc chắn chị cũng phải sinh mổ. Khi bước lên bàn phẫu thuật lần thứ tư, tâm trạng chị vẫn khá thoải mái. Dù sao, chị đã lên bàn mổ mấy lần, lần nào cũng an toàn trở xuống. Không ngờ lần sinh mổ thứ tư lại đầy rẫy nguy hiểm.

Khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ phát hiện nhau thai dính trong tử cung, chỉ có thể bóc tách. Nhưng sau khi bóc nhau, tử cung co bóp yếu, dẫn đến băng huyết sau sinh. Các bác sĩ giật mình, lập tức huy động những chuyên khoa liên quan trong toàn bệnh viện để cấp cứu. Cuối cùng, dù đã kiểm soát được tình trạng chảy máu, quá trình ấy vẫn vô cùng nguy hiểm.

Bác sĩ cũng nhắc rằng sinh mổ chưa bao giờ là chuyện muốn mổ thì cứ mổ. Sau nhiều lần sinh mổ, sản phụ dễ bị dính vùng chậu, ổ bụng, nhau cài răng lược và tăng nguy cơ băng huyết. Khi xảy ra băng huyết, nếu không được cấp cứu kịp thời, sản phụ thực sự có thể mất mạng trên bàn mổ.

Người mẹ 36 tuổi mang thai lần thứ năm sau khi tái hôn và tiếp tục sinh mổ vẫn được xem là may mắn, bởi cuối cùng chị còn có thể sống sót rời bàn phẫu thuật. Do sự cố xảy ra ngay trong bệnh viện, các bác sĩ đã khẩn trương cứu chữa. Trình độ y tế hiện nay đã được nâng cao nên dù bị băng huyết, cuối cùng cả mẹ và con đều bình an.

Một cư dân mạng vô cùng đau buồn vì người bạn thân qua đời do thai làm tổ tại sẹo mổ. Để tưởng nhớ bạn, đồng thời muốn cảnh tỉnh tất cả phụ nữ, người này đã kể câu chuyện của bạn mình trên mạng.

Khi mang thai con đầu lòng, vì nhiều nguyên nhân, người bạn ấy đã sinh mổ. Đến lần mang thai bé gái thứ hai, cô được phát hiện bị thai làm tổ tại sẹo mổ, tức là thai thứ hai làm tổ ngay trên vết sẹo.

Khi phát hiện vấn đề, cô gọi điện cho bạn. Người bạn tự tìm hiểu những thông tin liên quan và biết rằng thai làm tổ tại sẹo mổ rất nguy hiểm, trong thai kỳ có thể xảy ra vỡ tử cung, băng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng.

Vì vậy, người này khuyên bạn thân chấm dứt thai kỳ. Nhưng có lẽ vì không nỡ, cũng có thể vì nghĩ tình hình không nghiêm trọng đến thế, cô không nghe lời khuyên. Người bạn trước sau khuyên năm, sáu lần, cuối cùng khiến cô thấy phiền và không trò chuyện với người này nữa.

Rất may, bé gái thứ hai trong thai kỳ có thai làm tổ tại sẹo mổ ấy đã chào đời. Khi đến dự tiệc đầy tháng của con bạn, người kể chuyện còn có chút ân hận, nghĩ rằng may mà bạn không nghe mình, bởi giờ đứa trẻ cũng đã được sinh ra suôn sẻ.

Sau đó, hai người lại liên lạc. Không ngờ người bạn thân tiếp tục mang thai lần thứ ba. Lần này, kết quả kiểm tra lại cho thấy thai làm tổ tại sẹo mổ. Đương nhiên, bác sĩ cũng khuyên cô không nên giữ thai. Người kể chuyện cũng khuyên bạn đừng tiếp tục, bởi con người đâu thể lần nào cũng may mắn.

Thế nhưng, người bạn lại rất vô tư nói: “Con gái thứ hai của tôi chẳng phải vẫn lớn lên khỏe mạnh đến giờ sao, có chuyện gì đâu”.

Hơn nữa, cô nghĩ mình đã lớn tuổi, có lẽ chỉ còn cơ hội sinh thêm đứa con này. Hai đứa trước đều là con gái, biết đâu lần này lại là con trai.

Nghe bạn nói vậy, người kể chuyện không dám khuyên nữa. Nhưng sau khi lên mạng đọc thêm, thấy nhiều trường hợp thai làm tổ tại sẹo mổ có kết cục không tốt, người này vẫn khuyên bạn thêm một lần.

Lần khuyên ấy, hai người xảy ra tranh cãi. Sau đó, người bạn thân chặn liên lạc.

Kể từ khi bị chặn, hai người không còn trò chuyện. Không ngờ, về sau cha mẹ của người bạn gọi điện đến, báo rằng con gái họ đã xảy ra chuyện, mất mạng vì thai làm tổ tại sẹo mổ.

Khi mang thai bé gái thứ hai, cô quả thực đã may mắn. Nhưng đến đứa thứ ba, may mắn không thể tiếp tục mãi: Con không còn, mẹ cũng mất. Đáng thương nhất là hai cô con gái bị bỏ lại, không còn mẹ.

Chỉ cần từng sinh mổ một lần, tử cung của người phụ nữ sẽ có một vết sẹo, và vết sẹo ấy tồn tại mãi mãi. Mang thai trở lại khi tử cung có sẹo thực sự tiềm ẩn nguy cơ.

Bác sĩ khuyên những người mẹ có sẹo tử cung nhất định phải ghi nhớ 5 điều khi mang thai

Thứ nhất, khoảng cách giữa các lần mang thai phải đủ dài

Sau lần sinh mổ đầu tiên, cần đợi ít nhất một năm rưỡi đến hai năm; thực ra tốt nhất là ba năm. Nhiều bác sĩ đều khuyên chờ ba năm để sẹo tử cung có thể lành chắc hoàn toàn.

Thứ hai, nhất định phải được đánh giá trước khi mang thai

Khi chuẩn bị mang thai, hãy đến khoa sản phụ của bệnh viện uy tín để siêu âm, kiểm tra tình trạng lành của sẹo tử cung, xem có khuyết sẹo tử cung hay không. Thậm chí, còn được khuyên chụp cộng hưởng từ để đánh giá độ dày và độ đàn hồi của sẹo.

Thứ ba, kiểm tra vị trí túi thai ngay từ đầu thai kỳ

Khi thai được 6–8 tuần, cần siêu âm để xem túi thai làm tổ ở đâu. Nếu túi thai phát triển ngay trên sẹo của lần sinh mổ trước, nhiều bệnh viện khuyên chấm dứt thai kỳ, bởi đây là một tình trạng cấp cứu sản khoa; tiếp tục mang thai rất có thể dẫn đến vỡ tử cung và băng huyết.

Thứ tư, theo dõi sát vị trí nhau thai vào giữa và cuối thai kỳ

Sau tuần thai thứ 20, mỗi lần siêu âm đều phải kiểm tra xem nhau thai có che lấp lỗ trong cổ tử cung hay không, có bám vào sẹo mổ hay không. Nếu có nhau tiền đạo nguy cơ cao hoặc nhau cài răng lược, nhất định phải chuyển đến chuyên khoa sản chuyên tiếp nhận ca nặng, không nên sinh tại bệnh viện tuyến cơ sở.

Thứ năm, nhất định phải xác định trước phương pháp và thời điểm sinh

Nếu lần đầu đã sinh mổ, đến lần thứ hai đừng chờ chuyển dạ tự nhiên, thông thường cần nhập viện trước.

Nhiều người mẹ buộc phải lựa chọn sinh mổ, chẳng hạn vì điều kiện khung chậu không phù hợp, thai đã bị thiếu oxy hoặc thai ngôi mông. Nhưng chỉ cần từng sinh mổ một lần, khi mang thai lần thứ hai nhất định phải kiểm tra và chuẩn bị từ sớm.

Thai làm tổ tại sẹo mổ: Thắng cược một lần là may mắn, thua cược một lần là mất mạng.

Vết sẹo trên tử cung sẽ không biến mất, mỗi lần sinh mổ đều là một lần đem cơ thể ra đánh cược. Đừng lấy những trường hợp đặc biệt của người nổi tiếng làm chuẩn, cũng đừng bỏ ngoài tai lời cảnh báo của bác sĩ. Có trách nhiệm với bản thân mới là tình yêu lớn nhất dành cho con.

Nguồn: QQ; Sohu