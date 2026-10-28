Vừa mổ được vài tiếng, người mẹ đã xuất viện bế con khó thở đi khám: Tay ôm con, tay giữ vết mổ khiến bác sĩ cũng chạnh lòng

Trong chia sẻ mang tên “Nước mắt và nỗi đau của mẹ”, bác sĩ Nguyễn Thanh Sang kể lại cuộc gặp với một người mẹ và em bé 15 tháng tuổi tại phòng khám. Chị bước vào, vừa bế con vừa khóc, mồ hôi đổ rất nhiều. Trên tay chị, đứa trẻ đang thở rít.

Ban đầu, bác sĩ chưa hiểu vì sao người mẹ có biểu hiện như vậy. Khi được hỏi thăm, chị mới nói mình vừa mổ sỏi túi mật vào buổi sáng. Nhưng ở nhà, con xuất hiện tình trạng khó thở, nên chị lập tức xuất viện, về bế bé đi khám.

Lúc ấy, vết mổ của chị đang rất đau.

Nước mắt và nỗi đau của mẹ Một người phụ nữ vừa khóc vừa bế bé 15 tháng tuổi thở rít vào phòng khám. Mình không hiểu sao mẹ vừa bế bé vừa khóc mà mồ hôi mẹ đổ rất nhiều. Bác hỏi thăm thì mẹ nói rằng mẹ mới mổ sỏi túi mật sáng nay mà con ở nhà khó thở nên mẹ phải lập tức xuất viện về nhà để bế bé đi khám. Giờ vết mổ đau quá! Bạn thử nghĩ, trong cuộc đời này, người mà có thể vừa mới trải qua ca mổ vài tiếng, nghe bạn bệnh mà bỏ viện về bế bạn đi khám, không màng sức khỏe bản thân... thì chỉ có Mẹ. Em bé khò khè, thở mệt nhiều, phổi rale ngáy, spO2 giảm... nên mình đánh giá bé lên cơn hen cấp và cho phun khí dung cắt cơn. Đồng thời nhờ các bạn soạn cho mẹ uống 1 liều giảm đau, các cô điều dưỡng phụ mẹ bế bé phun khí dung còn mẹ ngồi 1 góc nghỉ ngơi vì vết mổ quá đau. Những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi cùng chảy mà mẹ cố giấu, nhưng bác sĩ không thể không thấy được. Bé phun khí dung 3 lần xong dễ thở hơn, vẻ tươi tỉnh nên cho toa về. Nhưng mẹ lại không có máy phun khí dung nên mình nói các cô điều dưỡng cứ cho mẹ mượn máy của phòng khám về phun cho con. Mẹ vừa 1 tay giữ vết mổ, vừa cúi chào cảm ơn mình... mà lòng mình thấy nhiều tâm tư quá. Đúng là khi con cái đau bệnh, những nỗi đau của người Mẹ dường như trở thành điều thứ yếu. Tình Mẫu - Tử vẫn là điều thiêng liêng nhất.

Theo lời bác sĩ Sang, em bé khò khè, thở mệt nhiều, khi khám phổi có ran ngáy, độ bão hòa oxy trong máu giảm. Bác sĩ đánh giá bé lên cơn hen cấp và cho phun khí dung để cắt cơn.

Trong lúc điều trị cho bé, bác sĩ cũng nhờ nhân viên chuẩn bị một liều thuốc giảm đau cho người mẹ. Các điều dưỡng phụ chị bế con phun khí dung, để chị được ngồi nghỉ ở một góc.

Đó có lẽ cũng là lúc cơn đau mà chị cố gắng chịu đựng trên đường đưa con đi khám được người khác nhìn thấy và san sẻ.

“Những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi cùng chảy mà mẹ cố giấu, nhưng bác sĩ không thể không thấy được”, bác sĩ Sang viết.

Sau ba lần phun khí dung, bé dễ thở hơn, vẻ mặt tươi tỉnh, được bác sĩ kê đơn cho về. Biết gia đình chưa có máy khí dung, bác sĩ nhờ các điều dưỡng cho chị mượn máy của phòng khám để tiếp tục điều trị cho con theo chỉ định.

Trước khi ra về, người mẹ vừa giữ vết mổ bằng một tay, vừa cúi chào cảm ơn bác sĩ. Hình ảnh ấy khiến anh không khỏi trăn trở.

“Đúng là khi con cái đau bệnh, những nỗi đau của người mẹ dường như trở thành điều thứ yếu”, bác sĩ chia sẻ.

Những người mẹ có thế vì con làm những điều người ta không dám nghĩ tới, mà có khi chính họ - trước khi con đến - cũng không hề nghĩ tới

Trước khi làm mẹ, có lẽ ít người từng hình dung mình sẽ có ngày vừa trải qua một ca mổ đã bế con đi khám. Ngay cả người phụ nữ trong câu chuyện này, có lẽ chị cũng chưa từng nghĩ đến tình huống ấy cho đến khi nghe tin con khó thở.

Trong khoảnh khắc đó, mọi dự định nghỉ ngơi đều bị đẩy lùi. Điều khiến chị lo nhất là con đang thế nào, có được khám kịp thời không, làm sao để con dễ thở hơn.

Tình thương đôi khi thể hiện qua những phản ứng rất nhanh như vậy. Chưa kịp nghĩ mình có đủ sức hay không, người mẹ đã tìm cách đến bên con.

Nhưng điều khiến câu chuyện lay động không phải vì chị không biết đau. Chị đau đến bật khóc, mồ hôi đổ nhiều, đến lúc ra về vẫn phải đưa tay giữ vết mổ. Cơ thể ấy có giới hạn, cơn đau ấy hoàn toàn có thật. Chỉ là giữa lúc lo cho con, chị đã cố gắng bước tiếp.

Nhiều người mẹ có thể nhận ra một phần mình trong tâm trạng đó. Bản thân mệt vẫn ráng dậy khi nghe con gọi; đang đau cũng muốn đến xem con thế nào; chỉ khi con đã yên ổn mới bắt đầu để ý mình cần ăn, cần ngủ hay cần được chăm sóc.

Không phải ai cũng trải qua tình huống như người mẹ vừa mổ trong câu chuyện. Nhưng cảm giác chỉ mong con qua cơn mệt, rồi những việc khác tính sau, hẳn rất quen thuộc với nhiều gia đình.

Có những khả năng chịu đựng, chính người mẹ cũng chỉ nhận ra khi đứng trước một việc liên quan đến con. Khi ấy, họ không nghĩ đến việc mình đang làm điều lớn lao. Họ chỉ thấy con cần mình.

Càng xúc động trước tình thương ấy, càng mong người mẹ có thêm sự hỗ trợ để không phải tiếp tục cố gắng một mình trong lúc sức khỏe chưa hồi phục.

Việc một người vừa mổ phải rời viện, bế con đi khám không nên trở thành thước đo rằng yêu con thì phải quên hết bản thân. Một người mẹ nhờ người thân đưa con đi viện, hoặc ở lại điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, vẫn yêu và lo cho con bằng tất cả lòng mình.

Điều đáng quý trong câu chuyện còn nằm ở cách bác sĩ và các điều dưỡng chăm sóc cả hai mẹ con. Bé được điều trị, mẹ cũng được chú ý đến cơn đau. Có người phụ bế con, chị mới được ngồi xuống. Có chiếc máy cho mượn, chị bớt thêm một việc phải lo khi đưa con về.

Sự giúp đỡ ấy rất cụ thể, đến đúng lúc người mẹ đang cần. Nó nhắc rằng bên cạnh lời khen mẹ mạnh mẽ, gia đình và những người xung quanh có thể làm nhiều hơn: Bế con thay một lúc, đưa trẻ đi khám, thu xếp việc nhà, để mẹ được tiếp tục nghỉ ngơi và điều trị.

Bởi người mẹ có thể làm những điều chính mình chưa từng tưởng tượng vì con. Nhưng chị cũng cần một người nhìn thấy bàn tay đang giữ chặt vết mổ, hiểu những giọt nước mắt ấy và nói: “Để mọi người giúp, mẹ nghỉ một chút nhé”.

Câu chuyện khép lại khi em bé đã dễ thở, tươi tỉnh hơn. Còn hình ảnh người mẹ cúi chào, một tay vẫn giữ vết mổ, khiến người đọc thương mãi. Mong rằng sau khi lo cho con, chị cũng có được sự chăm sóc dịu dàng mà chính chị đã dành cho đứa trẻ trong lòng.