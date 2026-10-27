Cô giáo thông báo con trai đánh bạn ở lớp và pha xử lý của người mẹ khiến hội phụ huynh thi nhau khen EQ cao

Con trai đánh bạn khiến bạn sợ đến lớp, mẹ chuẩn bị một món quà xin lỗi: Cách dạy con chịu trách nhiệm đáng suy ngẫm

“Hôm nay đi học, bị cô giáo phản ánh lại là ở lớp đánh bạn, làm bạn sợ đi học, không dám vào lớp. Mà bạn lại là con gái, rõ là xinh xắn đáng yêu nữa chứ. Không thể tin được là lại có ngày mẹ phải chuẩn bị gói quà nhỏ để con trai đi xin lỗi bạn. Bố đi làm về nghe tin thì cũng cho anh ta phạt đứng 15 phút” - lời kể của một người mẹ mở đầu câu chuyện khiến những gia đình có con nhỏ không khỏi suy nghĩ.

Theo chia sẻ, người mẹ bất ngờ khi biết con trai có hành vi đánh một bạn gái trong lớp. Chị viết với giọng vừa ngượng ngùng vừa bất lực rằng không nghĩ sẽ có ngày mình phải chuẩn bị một gói quà nhỏ để con đi xin lỗi bạn.

Người mẹ cũng kể, khi bố đi làm về và biết chuyện, anh đã phạt con đứng 15 phút. Còn chị chủ động nhắn vào nhóm lớp để trao đổi với gia đình bé gái.

Trong tin nhắn được chia sẻ, chị gửi lời chào đến bạn Hà và phụ huynh, thừa nhận việc con trai mình trêu bạn khiến bạn sợ, không dám đi học. Người mẹ bày tỏ sự xấu hổ, cho biết đã nhắc nhở con, đồng thời nhờ cô giáo hỗ trợ để hôm sau bé Huy xin lỗi bạn một cách nghiêm túc.

Chị cũng thay mặt con gửi lời xin lỗi đến bé gái và bố mẹ bé, thông báo con sẽ mang một túi kẹo nhỏ đến tặng bạn.

Bức ảnh đi kèm là hộp bánh kẹo được buộc nơ hồng, trên đó có lời nhắn: “Bạn Huy xin lỗi bạn Hà”.

Điểm đáng ghi nhận: Không tìm cách bênh con hay làm nhẹ sự việc

Khi nhận được phản ánh con đánh bạn, cha mẹ có thể bối rối, ngượng ngùng, thậm chí phản ứng bằng cách tìm lý do giải thích: Có phải con bị chọc trước không? Hai đứa chỉ đùa thôi chăng? Trẻ nhỏ đánh nhau một chút rồi lại chơi cùng nhau mà?

Những câu hỏi để tìm hiểu sự việc là cần thiết. Tuy nhiên, chúng không nên trở thành lý do để bỏ qua việc một đứa trẻ khác đã bị tổn thương, sợ hãi đến mức không muốn vào lớp.

Ở câu chuyện này, điều đáng ghi nhận trong cách ứng xử của người mẹ là chị không né tránh phản ánh của cô giáo, cũng không yêu cầu gia đình kia thông cảm chỉ vì “các con còn nhỏ”. Chị chủ động nhận trách nhiệm của người làm cha mẹ và mở lời xin lỗi.

Đó là điểm có thể nhìn nhận như một biểu hiện của sự khéo léo trong ứng xử, hay thường được gọi là “EQ cao”: Biết đặt sự an tâm của đứa trẻ bị đánh vào cuộc trao đổi, thay vì chỉ lo giữ thể diện cho con mình.

Dù người bị đánh là bé trai hay bé gái, ngoại hình ra sao, việc làm bạn đau và sợ đều cần được nhìn nhận nghiêm túc. Điều cần dạy con là tôn trọng sự an toàn của mọi người.

Món quà nhỏ có ý nghĩa khi đi cùng lời xin lỗi và sự thay đổi

Hộp bánh kẹo buộc nơ là chi tiết dễ khiến người xem chú ý. Nhưng giá trị của cách xử lý này không nằm ở món quà đẹp hay đắt tiền, mà ở việc người mẹ muốn con trực tiếp nói lời xin lỗi.

Trẻ cần hiểu rằng sau khi làm sai, mình có việc phải làm: Thừa nhận hành động, lắng nghe người bị ảnh hưởng và tìm cách sửa chữa.

Thay vì chỉ nhắc “mai nhớ xin lỗi bạn”, cha mẹ có thể cùng con chuẩn bị một lời nói cụ thể, vừa sức với lứa tuổi: “Hôm qua mình đánh bạn, làm bạn đau và sợ. Mình xin lỗi. Lần sau mình sẽ không làm như vậy nữa”.

Người lớn cũng cần giúp con hiểu sẽ làm gì khi tức giận hoặc có mâu thuẫn: Dừng tay, nói điều mình không thích, nhờ cô giáo giúp đỡ, thay vì tiếp tục dùng hành động làm đau bạn.

Món quà có thể là một cử chỉ thiện chí. Nhưng tặng quà không đồng nghĩa với việc lỗi sai đã được xóa bỏ, càng không phải cứ có bánh kẹo là bạn phải hết buồn.

Bé gái có quyền chưa muốn nhận quà, chưa sẵn sàng chơi lại hoặc cần thêm thời gian để cảm thấy an toàn. Một lời xin lỗi nghiêm túc cũng bao gồm việc tôn trọng phản ứng ấy.

Được phép sai, nhưng cần học cách chịu trách nhiệm

Không cha mẹ nào mong nhận được thông báo con đánh bạn. Tuy nhiên, một hành vi sai cũng không nên trở thành cái nhãn gắn lên đứa trẻ: “Con hư”, “con chuyên bắt nạt”, “con làm bố mẹ mất mặt”.

Điều cần được chỉ rõ là hành vi: Đánh bạn là sai, làm bạn sợ đến lớp là chuyện phải sửa. Con vẫn được yêu thương, nhưng bố mẹ sẽ không bênh vực việc con làm đau người khác.

Được nuôi dạy trong tinh thần ấy, trẻ có cơ hội hiểu rằng mắc lỗi không khiến mình bị gia đình từ chối. Đồng thời, con cũng không thể trốn tránh hậu quả hay chờ bố mẹ giải quyết thay mọi chuyện.

Người lớn sẽ ở bên để con học cách sửa sai, từ lời xin lỗi đầu tiên đến cách cư xử trong những ngày tiếp theo. Sau buổi xin lỗi, cha mẹ vẫn cần phối hợp với giáo viên, theo dõi việc con tương tác với bạn và bảo đảm hành vi đánh bạn không tiếp diễn.

Khéo léo với gia đình bạn cũng cần đi cùng sự bình tĩnh khi dạy con

Trong chia sẻ có chi tiết người bố mang roi ra và phạt con đứng. Cần phân biệt điều này với phần đáng ghi nhận trong cách người mẹ chủ động xin lỗi, hướng dẫn con chịu trách nhiệm.

Dạy con không đánh người khác cần được thực hiện bằng cách nhất quán với chính bài học ấy. Sự nghiêm khắc nên thể hiện ở giới hạn rõ ràng, yêu cầu dừng hành vi và việc theo sát quá trình sửa sai; không nên dựa vào đòn roi, đe dọa hay làm con xấu hổ.

Tương tự, việc trao đổi trong nhóm lớp nên tập trung vào sự việc và hướng khắc phục, hạn chế chia sẻ hình ảnh con chịu phạt. Trẻ cần được nhắc nhở nghiêm túc nhưng vẫn được giữ gìn phẩm giá.

Từ câu chuyện này, điều đáng giữ lại là lựa chọn đối diện với lỗi sai của con thay vì lảng tránh. Người mẹ đã bước đầu cho con thấy cách một người lớn nhận trách nhiệm: Chủ động liên hệ, nói lời xin lỗi và tìm cách hàn gắn.

Bài học sẽ trọn vẹn hơn khi con hiểu rằng món quà chỉ là khởi đầu. Điều khiến bạn có thể yên tâm trở lại lớp học chính là cách con đối xử với bạn từ ngày hôm sau.