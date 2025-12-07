Mẹ bỉm theo chủ nghĩa cho con "xê dịch" sớm: Những chuyến đi đến vùng trời mới đã mang về 1 em bé dạn dĩ như thế nào?

Tôi nhớ lần đầu bế con ra khỏi nhà, bé mới được... 15 ngày tuổi. Chuyến đi đầu tiên trong đời là từ Hà Nội đến Hải Phòng, quãng đường dài 100km, khi đó em bé mới được 2 tháng tuổi. Và chuyến du lịch đầu đời kéo dài 4 ngày 3 đêm của bạn nhỏ là lúc vừa tròn 6 tháng tuổi.

Nhiều người hỏi tôi có liều lĩnh quá không, sao không để con lớn rồi đi cho khỏe. Nhưng tôi lại tin rằng: thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với căn phòng quen thuộc và con xứng đáng được nhìn thấy nó từ sớm.

Tôi là một mẹ bỉm theo chủ nghĩa “cho con xê dịch sớm”. Tôi tin rằng hành trang tuổi thơ không chỉ là những món đồ chơi xếp đầy tủ, mà còn là những nơi con đã đi qua, những mùi con đã ngửi, những âm thanh con từng nghe, những con người con từng gặp. Và tôi đã chọn cho con lối sống ấy, dù có vất vả hơn một chút, lỉnh kỉnh hơn một chút, nhưng đổi lại, con đã trở thành một em bé khiến tôi vô cùng tự hào.

C on trở nên dạn dĩ và thích khám phá

Từ những chuyến đi đầu đời, con đã học cách làm quen với sự thay đổi như hôm nay ngủ ở nơi này, mai lại ở căn phòng khác. Lát nữa gặp thêm một người mới, tối về lại nghe tiếng sóng lạ tai.

Thế rồi con trở nên dạn hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Bạn nhỏ kông sợ đám đông, không ngại người lạ, không bối rối trước không gian mới. Mỗi lần đến một nơi khác, đôi mắt con sáng lên háo hức chứ không hề dáo dác đi tìm mẹ.

Con biết thích nghi, linh hoạt và biệt tự trấn an

Tôi từng lo con sẽ quấy, sẽ khó ngủ, sẽ khó ăn khi thay đổi môi trường nhưng ngạc nhiên thay, chính những chuyến đi đã dạy con cách thích nghi. Bạn nhỏ ấy sau 1 ngày xả hết năng lượng chạy nhảy khắp bờ biển thì c hỉ cần vòng tay mẹ là con có thể ngủ ở bất cứ đâu: trên vai, trong địu, trên xe, hay giữa tiếng nhạc xập xình của một quán cà phê ven biển.

Con không bị gò bó vào một lịch sinh hoạt cứng nhắc. Con hiểu rằng cuộc sống đôi khi không giống kế hoạch và điều duy nhất cần làm là bình tĩnh đi cùng dòng chảy ấy.

Con giàu cảm xúc và nhạy với thế giới hơn

Những đứa trẻ được đi nhiều thường quan sát tốt hơn. Con cũng vậy.

Con biết chỉ nghe tiếng sóng là biết phía bên kia là biên, dưới chân mình là cát trắng và trên đầu là nắng vàng rực rỡ.

Con biết tò mò mọi thứ, con hỏi vì sao không ngừng, con dễ dàng chơi với đám trẻ con cùng tầng khách sạn, con cũng chẳng ngại ngủ gật trong lòng anh chị họ có khi chỉ mới gặp vài lần.

Con trải nghiệm ẩm thực từ Bắc vào Nam, không kén ăn, chẳng khó ngủ. Mọi thứ cứ tự nhiên như cây cỏ.

Tôi nhận ra, xê dịch không chỉ mở rộng đôi mắt con, mà còn mở rộng trái tim con.

Con biết yêu thiên nhiên, yêu động vật, thích kết bạn, không ngại hỏi han. Con không chỉ đi để chơi con đang đi để cảm nhận từng thứ của cuộc sống.

Con tự tin hơn vào bản thân và vào thế giới

Ở mỗi nơi con đặt chân đến, con học được một chút gì đó về khả năng của chính mình. C on biết tự đứng dậy sau khi vấp ở lề đường, không khóc nhưng biết chạy đến tìm sự hỗ trợ từ anh trai. Con biết bơi nhờ chơi ở biển nhiều hơn. Con biết nói to hơn để gọi mẹ giữa khu chợ đông. Con biết tự đeo ba lô và giữ đồ của mình.

Đi nhiều giúp con hiểu rằng: Thế giới này không đáng sợ mà là một cuộc phiêu lưu xinh đẹp. Và tôi tin, sự tự tin ấy sẽ theo con đến mãi sau này.

Con học được cách gắn bó thay vì phụ thuộc

Người ta cứ nghĩ đi nhiều thì trẻ sẽ loạn nếp, nhưng thật ra, ngược lại: Đi nhiều khiến con gắn bó với gia đình hơn. Bởi ở mỗi nơi xa lạ, con luôn tìm về mẹ và mẹ trở thành điểm an toàn duy nhất.

Con không bám nơi chốn, con bám tình thương. Và nhờ đó, con biết chỉ cần có gia đình, mọi nơi trên đời đều có thể là nhà.

Làm mẹ bỉm theo chủ nghĩa cho con xê dịch sớm vất vả hơn một chút, nhưng đổi lại, tôi có một em bé tuyệt vời.

Đúng, xê dịch cùng con là vất vả thật. Nào là đồ đạc gấp đôi, rồi thì hành lý lỉnh kỉnh. Đương nhiên là lịch trình đảo lộn nhiều rồi và đôi khi mệt đến mức chỉ muốn nằm vật ra mà ngủ.

Nhưng mỗi lần nhìn con chạy tung tăng trên bãi cát, ríu rít nói với ba mẹ với bác và các anh, hay nằm ngủ ngon lành ở sân bay và cả ánh mắt long lanh khi nhìn thấy điều mới…

Tôi biết tất cả đều đáng. Tôi có một em bé mạnh mẽ, thích khám phá, tự tin, linh hoạt và giàu cảm xúc.

Cho con xê dịch sớm, không phải để "sống ảo" mà để gieo vào lòng con một tuổi thơ rộng lớn

Khi người ta hỏi: “Đi sớm thế con có nhớ gì đâu?” thì t ôi chỉ mỉm cười: “Không sao. Không nhớ cũng được. Nhưng mọi thứ con làm hôm nay, cách con nhìn, con hỏi, con cười... đều bắt đầu từ những chuyến đi đó.”

Tôi chọn xê dịch sớm cho con, bởi tôi muốn con lớn lên với niềm tin rằng thế giới này rất rộng, rất đẹp và con có quyền bước ra để nhìn, để yêu, để sống.