Phụ nữ thuộc những con giáp này dễ "sinh long phụng", 1 lần vượt cạn đủ cả nếp lẫn tẻ

Trong văn hóa Á Đông, “long phụng” là biểu tượng của điều lành Rồng tượng trưng cho khí phách, Phượng đại diện cho ấm êm sự hài hòa giữa mạnh mẽ và dịu dàng. Vì thế, sinh được một cặp long phụng, một trai một gái luôn được xem là phúc phần tròn đầy mà nhiều mẹ "xin vía".

Người xưa tin rằng có những con giáp nữ mang mệnh “dịu mà vững”, “mềm mà mạnh”, được trời đất ưu ái ban cho duyên lành sinh đôi long phụng. Dù đó là quan niệm dân gian, nhưng cũng là lời chúc đẹp đẽ dành cho những người phụ nữ mạnh mẽ mà giàu yêu thương.

Dưới đây là những con giáp thường được nhắc đến nhất khi nói về “số sinh được long phụng”.

1. Tuổi Mão – Duyên lành, phúc hậu, dễ có lộc con cái

Phụ nữ tuổi Mão được xem là hiền lành, thấu cảm và giàu yêu thương.

Người xưa tin rằng tâm hiền thì trời thương, Mão lại là con giáp gắn với sự mềm mại, nên lộc con cái của tuổi này thường “đủ đầy”.

Nhiều quan niệm cho rằng phụ nữ tuổi Mão dễ sinh con “thuận bề đủ đôi”: Một bé trai khỏe khoắn và m ột bé gái lanh lợi. Như thể trời ban cho món quà cân bằng, hài hòa như chính tính cách của họ.

2. Tuổi Ngọ – Mạnh mẽ nhưng vô cùng giàu trực giác

Tuổi Ngọ mang mệnh Hỏa, sống bản lĩnh, quyết đoán nhưng trái tim lại rất mềm.

Dân gian cho rằng sự kết hợp giữa ý chí mạnh và tâm lành tạo nên “vượng khí sinh sản”, đặc biệt dễ có tin vui bất ngờ như sinh đôi long phụng.

Người tuổi Ngọ còn được xem là có vận “vẹn cả đôi đường”: sự nghiệp ổn, gia đình yên, con cái đủ trai đủ gái mà đôi khi đến rất tự nhiên, không tính trước.

3. Nữ tuổi Thân – Thông minh, lanh lợi, mang mệnh “song hỷ”

Tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, hoạt bát, tài trí.

Trong quan niệm tử vi, những người phụ nữ tuổi này thường có hai điều cùng đến: hai niềm vui, hai tài lộc, hoặc hai mừng rỡ – vì thế rất hay được “gọi tên” khi nói về việc sinh đôi long phụng.

Người xưa còn quan niệm rằng tuổi Thân có duyên với những “cặp đôi” trong đời: Hai chuyện vui cùng lúc; Hai may mắn song hành h oặc… hai thiên thần sinh đôi, đủ trai đủ gái

4. Nữ tuổi Hợi – Phúc khí dồi dào, con cái là lộc trời

Tuổi Hợi được mệnh danh là con giáp giàu phúc khí nhất.

Người tuổi này dịu dàng, biết chăm lo, lại có vận mệnh “thu hút điều may”, đặc biệt là vận con cái .

Dân gian thường nói: “Nhà nào có mẹ tuổi Hợi, sinh nở xuôi chèo mát mái, con cái dễ nếp tẻ đủ cả.”

Không ít gia đình có phụ nữ tuổi Hợi từng kể lại rằng họ có duyên sinh đôi, đặc biệt là sinh một trai một gái, như sự ban tặng tròn đầy của trời đất.

Lời kết:

Cho dù có đúng theo dân gian hay không, một cặp long phụng – một bé trai, một bé gái luôn là biểu tượng cho một gia đình trọn vẹn: có sức mạnh (Rồng), có dịu dàng (Phượng), có cân bằng và viên mãn.

Và phụ nữ thuộc bất kỳ con giáp nào, chỉ cần sống tử tế, yêu thương và kiên nhẫn… thì phúc lành rồi cũng tìm đến theo cách riêng.

Cầu chúc cho mọi người mẹ đều có được điều mình mong muốn dù là long phụng song sinh, hay chỉ đơn giản là một thiên thần khỏe mạnh, bình yên đến với mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm