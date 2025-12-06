Những ngày đầu sau sinh luôn là khoảng thời gian đầy bỡ ngỡ của bất kỳ gia đình trẻ nào, đặc biệt là với những ông bố lần đầu bế con trên tay. Thế nhưng với gia đình nhỏ của mẹ bỉm Đặng Tiểu Tô Sa - con gái của cô Văn Thùy Dương, cháu ngoại của cố PGS. Văn Như Cương, hành trình ấy lại đầy yêu thương và khiến ai nhìn vào cũng phải ngỡ ngàng vì cách chăm con cực khéo của bố trẻ Phùng Tiến Đạt - chồng của Tô Sa.

Mẹ bỉm Tô Sa chia sẻ: "Nhớ ngày về Việt nam chơi, bầu 5-6 tháng, mình đã quyết định học một khoá tắm và massage em bé chuyên nghiệp vì muốn con mình được tắm giống anh chị em ở Việt Nam". Dù bụng bầu ngày một lớn khiến việc di chuyển đôi lúc vất vả, cô vẫn kiên trì theo học đều đặn mỗi tuần vì mong muốn con gái tương lai - bé Coco, sẽ được tắm theo đúng kiểu Việt Nam truyền thống, vừa sạch sẽ, vừa được thư giãn toàn thân.

Và sau 3 ngày sinh con theo phương pháp đẻ thường, xuất viện về nhà mẹ bỉm Tô Sa đã tự tắm cho bé, vì sợ chồng còn vụng về mà run tay. Ấy vậy mà chỉ sau 1-2 hôm quan sát vợ, bố trẻ Đạt Phùng đã tự tin vào khả năng tắm bé của mình. Anh bắt đầu đỡ vợ trong mỗi lần tắm cho bé, dần dần thành thạo từng thao tác một: từ ôm bé, vỗ ợ, đến tắm gội nhẹ nhàng cho con.

"Chỉ 1-2 hôm bố Coco quan sát thôi là đã vào đỡ mẹ ngay rồi. Dù lúc bố đi làm mẹ vẫn tự tắm được, nhưng cảm giác bố em muốn tham gia nên thường hai mẹ con hay đợi bố đi làm về mới tắm. Đến hôm nay, mẹ chỉ đứng quan sát để bố em tha hồ bồng bế, nịnh nọt và tắm em thoả thích… nom em có vẻ thích hơn mẹ làm. Chắc vì tay bố to, nằm êm hơn nhiều" - mẹ bỉm Tô Sa chia sẻ.

Bé con dường như cũng thích được bố chăm hơn, có lẽ nhờ đôi bàn tay to, êm và đầy chắc chắn của bố. Mỗi lần nhìn Coco âu yếm dõi theo từng cử chỉ của bố, trái tim người mẹ trẻ lại mềm ra.

Rất nhiều người vào bình luận khen bố bỉm chăm con khéo quá.

Dù những ngày chồng đi làm, Tô Sa vẫn có thể tự tay chăm sóc Coco, nhưng cô luôn cảm nhận được mong muốn được tham gia của chồng. Vì thế, hai mẹ con thường cố đợi bố về rồi mới tắm cho em - như một thói quen nhỏ đầy yêu thương của gia đình.

Khoảnh khắc bố Đạt vỗ ợ cho bé Coco được bà ngoại Văn Thùy Dương ghi lại.



