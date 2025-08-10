Mẹ bỉm sexy xứ Hàn giảm 10kg sau 1 tháng sinh con nhờ 4 cách: Số 2 vừa sướng vừa hiệu quả

Là một trong những nữ hoàng sexy của Kbiz, Son Dam Bi kết hôn năm 2022 ở tuổi 39. Sau 3 năm hôn nhân, cô vừa chào đón một thiên thần nhỏ vào tháng 4 năm nay. Bất ngờ rằng ngay sau đó, qua một bài đăng trên Instagram, ngoại hình của Son Dam Bi trở thành chủ đề khiến netizen Hàn "mắt tròn mắt dẹt" khi khoe vóc dáng thon gọn chỉ 3 tháng sau sinh.

Trong những bức ảnh được công bố ngày hôm đó, Son Dam Bi và chồng cô đang thư thái tận hưởng mùa hè bằng cách nằm dài trên ghế tắm nắng ở một thung lũng. Son Dam Bi mặc đồ bơi liền màu đen, khoe bờ vai vuông vức sắc sảo và đôi chân dài miên man. Trước đó, Son Dam Bi đã xuất hiện trên kênh YouTube của K.Will và tiết lộ rằng mình đã giảm 10kg (từ 64kg về 54kg) chỉ trong 1 tháng sau sinh mà không cần dùng thuốc giảm cân, cũng không ăn kiêng khắt khe.

Bí quyết của Son Dam Bi nằm ở sự kết hợp giữa chế độ ăn thông minh và loạt thói quen chăm sóc bản thân vừa đơn giản vừa hiệu quả.

1. Ăn uống khoa học là chìa khóa

Điểm đặc biệt trong chế độ ăn của Dam Bi là cô không theo các thực đơn detox hay low-carb khắt khe, thay vào đó là những lựa chọn thông minh:

Tăng cường protein nạc như: ức gà, trứng, đậu hũ, cá hấp. Đây là nguồn dinh dưỡng giúp tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy trao đổi chất và bảo vệ khối cơ một yếu tố quan trọng giúp cơ thể săn chắc sau sinh. Ngoài ra, cô còn có những thói quen ăn uống nhỏ mà hiệu quả không kém:

- Ăn nhiều rau củ đủ màu: Cô thường xuyên ăn rau xanh, củ dền, bí đỏ, cà rốt... để bổ sung chất xơ và vitamin cần thiết cho phục hồi.

- Ưu tiên tinh bột tốt: Thay vì cơm trắng, Dam Bi chọn khoai lang, yến mạch, gạo lứt - vừa đủ năng lượng lại không gây tích mỡ thừa.

- Chia nhỏ bữa ăn: Mỗi ngày cô chia thành 5-6 bữa thay vì chỉ 3 bữa lớn, giúp ổn định đường huyết và kiểm soát cơn thèm ăn tốt hơn.

Son Dam Bi lúc chuẩn bị sinh con (trái) và sau sinh 1 tháng (phải).

2. Ngủ bất cứ khi nào có thể

Là mẹ bỉm, việc ngủ xuyên đêm là điều xa xỉ. Vì vậy, Dam Bi tranh thủ chợp mắt ngắn bất cứ lúc nào có thể, đặc biệt là khi em bé ngủ. Giấc ngủ giúp giảm hormone kích thích thèm ăn (ghrelin), đồng thời hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn.

3. Tập luyện từ sớm dù chỉ là những chuyển động nhỏ

Ngay khi cảm thấy cơ thể đủ khỏe, Son Dam Bi đã bắt đầu vận động nhẹ nhàng với các bài pilates cơ bản hoặc động tác ballet đơn giản cho phụ nữ mới sinh. Cô không ép mình phải tập quá sức mà luôn lắng nghe cơ thể và tăng cường độ từ từ.

Không chỉ vậy, cô còn biến các hoạt động thường ngày như bế con, dọn dẹp, rửa bình sữa… thành "mini workout". Ví dụ: đứng thẳng người và siết bụng khi bế con, hay thở nhịp nhàng và giữ tư thế đúng khi cúi người. Mỗi động tác nhỏ đều giúp đốt calo và duy trì sự dẻo dai.

Pilates và ballet là những bài tập mà Son Dam Bi lựa chọn.

4. Giữ vững tinh thần tích cực

Tâm lý là yếu tố Son Dam Bi đặc biệt chú trọng sau sinh. Cô chủ động duy trì trạng thái tinh thần tích cực bằng cách thiền, đọc sách nhẹ nhàng, hoặc xem các bộ phim mình yêu thích. Theo cô, tinh thần thư giãn chính là nền tảng cho nội tiết ổn định - yếu tố then chốt hỗ trợ quá trình hồi phục và giảm cân sau sinh.