Ngọc Loan và Kiều Loan: 2 phú bà bí ẩn, nhiều hàng hiệu tới choáng ngợp trong showbiz Việt

Trong showbiz Việt vốn có không ít mỹ nhân có những sự trùng hợp bất ngờ. Điển hình như trường hợp của Ngọc Loan và Kiều Loan. Dù bước chân vào showbiz ở những thời điểm khác nhau, Ngọc Loan xuất thân từ chương trình The Face Vietnam 2016; Lona Kiều Loan là Á hậu Miss World 2019; nhưng 2 mỹ nhân tên Loan đều là những phú bà đình đám trong showbiz. Cả 2 đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, theo đúng chuẩn gu thẩm mỹ hiện tại; vóc dáng gợi cảm và cuộc sống xa hoa ngập tràn hàng hiệu và những món quà đắt đỏ tới từ người bạn trai bí ẩn.

Ngọc Loan: Bà chủ thẩm mỹ viện, phú bà tài sắc vẹn toàn

Tuy không giành ngôi vị cao nhất trong The Face 2016, nhưng sau chương trình, Ngọc Loan đã nhanh chóng được khán giả nhớ tên nhờ vẻ đẹp sắc sảo, thần thái chuẩn người mẫu và sự bứt phá ấn tượng. Tuy nhiên, sau chương trình, Ngọc Loan lại chọn "ở ẩn" khỏi showbiz.

Hiện tại cô hiếm khi tham dự các hoạt động showbiz, mà ghi dấu với hình ảnh sang trọng, kiêu sa trên mạng xã hội. Ngọc Loan hiện đang giữ vai trò quản lý tại một thẩm mỹ viện nổi tiếng. Gu thời trang của cô mang nét chỉn chu, hiện đại.

Bên cạnh đó, Ngọc Loan còn gây trầm trồ với những tài năng lẻ như nấu ăn, trang trí, vẽ trang cho thấy gu thẩm mỹ không phải dạng vừa. Trong những clip thường ngày, Ngọc Loan cũng ghi dấu với những bộ cánh sang trọng, hàng hiệu đắt đỏ tới từ những nhà mốt lớn.

Lona Kiều Loan: Nàng hậu đa tài, mỹ nhân kiêu sa trong Vbiz

Sau khi đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan còn thử sức ở nhiều lĩnh vực: MC, ca sĩ, rapper. Cô từng được kỳ vọng sẽ trở thành mỹ nhân đa tài thế hệ mới của Vbiz. Nhưng vào năm 2024, nàng Hậu bỗng rút lui khỏi các hoạt động giải trí, ít cập nhật hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, vướng tin đồn sinh con.

Bẵng đi 1 thời gian khá dài, Kiều Loan mới quay trở lại cập nhật hình ảnh cá nhân và tham dự các sự kiện giải trí. Cùng với đó, cô cũng gây choáng ngợp với cuộc sống giàu sang, túi xách và đồ hiệu xa hoa.

Hiện tại, cả 2 mỹ nhân tên Loan vẫn nhận được nhiều sự chú ý của dân tình. Cả 2 thường được đặt lên bàn cân so sánh do những trùng hợp thú vị từ tên tuổi tới phong cách