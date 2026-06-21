Nhà Khánh Thi 3 đời là mỹ nhân: Bà ngoại từng là hoa khôi, các con đẹp đến mức dân tình giục sinh thêm kẻo phí gen

Nhắc đến Khánh Thi, công chúng lập tức nhớ tới hình ảnh "Nữ hoàng Dancesport" của Việt Nam - người đã góp phần đưa bộ môn khiêu vũ thể thao đến gần hơn với khán giả đại chúng. Thế nhưng ít ai biết rằng, nhan sắc và tài năng của Khánh Thi dường như là sự tiếp nối từ truyền thống gia đình. Nhiều khán giả vẫn ví von nhà Khánh Thi là gia đình có "3 đời mỹ nhân", khi từ mẹ cô đến các con đều sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thần thái cuốn hút.

Mẹ của Khánh Thi là bà Phạm Thị Đông, thời trẻ bà từng là Hoa khôi làng nghề tại Thường Tín và sau đó trở thành ca sĩ của Đoàn Văn công Quân đội. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, bà còn có năng khiếu nghệ thuật và niềm đam mê sân khấu. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Khánh Thi đã thừa hưởng từ mẹ cả vẻ đẹp lẫn tố chất nghệ thuật.

Đến thế hệ thứ hai, Khánh Thi không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn giữ được sức hút đặc biệt nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà theo thời gian. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất của làng dancesport Việt Nam. Cuộc hôn nhân hạnh phúc với kiện tướng Phan Hiển càng khiến gia đình cô nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Và có lẽ, minh chứng rõ nhất cho "gen đẹp" của gia đình chính là ba nhóc tỳ Kubi, Anna và Lisa. Mỗi lần xuất hiện, các bé đều nhận về hàng nghìn lời khen bởi ngoại hình nổi bật cùng thần thái tự tin trước ống kính.

Cậu cả Kubi (tên thật Minh Cường, sinh năm 2015) được xem là bản sao của bố Phan Hiển. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã gây chú ý với gương mặt sáng, vóc dáng cân đối và phong thái điềm đạm. Không chỉ có ngoại hình chuẩn "soái ca nhí", Kubi còn sớm bộc lộ năng khiếu dancesport, giành nhiều thành tích ở các giải đấu trong và ngoài nước.

Năm 2023 và 2024, hai năm liên tiếp Kubi cùng bạn nhảy giành Huy chương vàng giải Syllabus World Championship tại Italy, trở thành nhà vô địch thế giới ở hạng thiếu nhi 6-9 tuổi. Trước đó, Kubi cũng từng giành nhiều huy chương tại các giải khiêu vũ thể thao dành cho thiếu nhi trong nước, được khán giả ưu ái gọi là "thần đồng dancesport" của làng khiêu vũ Việt Nam.

Con gái thứ hai Anna (sinh năm 2018) lại mang vẻ đẹp ngọt ngào, sang chảnh như một "tiểu công chúa". Cô bé thường xuất hiện với những biểu cảm đáng yêu nhưng vẫn rất tự tin trước máy ảnh. Nhiều khán giả nhận xét Anna sở hữu những đường nét hài hòa và phong cách thời trang nổi bật không kém người mẫu nhí.

Cũng không thua kém anh hai Kubi, Anna cũng đạt huy chương Vàng khiêu vũ thể thao: Đạt HCV hạng mục F3 Children Latin tại KTA Championship, khẳng định năng khiếu thừa hưởng từ bố mẹ.

Trong khi đó, cô út Lisa (sinh năm 2023) dù mới 3 tuổi đã là "cây hút fan" của gia đình. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng biểu cảm lanh lợi khiến Lisa được ví như một thiên thần nhỏ. Nhiều bài viết còn ghi nhận khả năng cảm nhạc và sự dạn dĩ của bé khi xuất hiện trước đám đông.

Cũng như anh hai, chị ba, bé út Lisa được bố mẹ cho làm quen với nghệ thuật ngay từ nhỏ. Bé được tham gia lớp học múa với các anh các chị lớn, đôi chân "chũn chũn" của cô bé bắt chước động tác khiến ai xem cũng phải bật cười vì quá dễ thương. Nhiều người nhận xét, Lisa đích thị là "con nhà nòi", thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ kiện tướng.

Không chỉ đẹp, cả ba nhóc tỳ còn được nhận xét là những "con nhà nòi" chính hiệu khi sớm tiếp xúc với nghệ thuật và khiêu vũ thể thao. Mới đây, Kubi, Anna và Lisa đã cùng tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật lớn "Tổ Quốc Bình Yên", đánh dấu lần đầu tiên cả ba xuất hiện trên sân khấu quy mô lớn với vai trò vũ công.

Có thể nói, từ bà Phạm Thị Đông đến Khánh Thi rồi thế hệ Kubi, Anna, Lisa, gia đình này hội tụ cả nhan sắc lẫn tài năng nghệ thuật. Bởi vậy, không khó hiểu khi mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của các bé, cư dân mạng lại hào hứng bình luận: "Đề nghị gia đình tiếp tục đẻ thêm chứ gen đẹp thế này không thêm thì phí quá!".

Với nền tảng gia đình giàu truyền thống nghệ thuật cùng sự đồng hành của bố mẹ, ba nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai, dù theo đuổi con đường nghệ thuật hay bất kỳ lĩnh vực nào khác. Chỉ riêng ngoại hình nổi bật và sự tự tin hiện tại cũng đủ khiến công chúng tin rằng "gen đẹp" của gia đình này vẫn sẽ còn được nối dài trong nhiều năm tới.