Mới đây, Elly Trần thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới của con gái đầu lòng Cadie Mộc Trà. Ở tuổi 12, cô bé ngày nào từng khiến cộng đồng mạng "phát sốt" bởi vẻ ngoài như búp bê nay đã ra dáng thiếu nữ.

Bé Cadie sở hữu chiều cao nổi bật, đôi chân dài thẳng tắp cùng làn da trắng mịn khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Trong những khung hình đứng cạnh mẹ, Cadie thậm chí đã cao gần ngang Elly Trần, khiến nhiều khán giả nhận xét hai mẹ con trông chẳng khác gì hai chị em.

Cùng với những hình ảnh mới của con gái, Elly Trần cũng hé lộ câu chuyện thú vị đằng sau cái tên Mộc Trà. Nữ diễn viên chia sẻ: "Hồi đó mọi người rất hay hỏi tôi tại sao lại đặt tên con gái là Mộc Trà. Thì mọi người cũng biết rồi, hồi trước tôi học chuyên văn, dù đặt tên hay không khó cho lắm nhưng tôi kỹ tính đến mức tìm Google xem tên có tồn tại chưa, nếu có là tôi bỏ qua luôn. Và cái tên Mộc Trà là sự tinh khiết của lá trà. Hồi đó các mẹ cũng khoe là vì quá thích Cadie nên cũng đặt tên con gái là Mộc Trà. Tôi vui lắm".

Chia sẻ của Elly nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ huynh. Không chỉ là một cái tên đẹp và độc đáo, Mộc Trà còn gắn liền với hình ảnh trong trẻo, thuần khiết mà nữ diễn viên mong muốn dành cho con gái. Trước đây, Elly Trần cũng từng cho biết cô đặt tên Mộc Trà với mong muốn cuộc sống của con sau này sẽ nhẹ nhàng, giản dị và bình yên.

Cadie Mộc Trà sinh năm 2014 và từ khi mới chào đời đã là một trong những nhóc tỳ nổi tiếng nhất showbiz Việt. Với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, mái tóc nâu tự nhiên cùng những biểu cảm đáng yêu, Cadie được khán giả ưu ái gọi là "thiên thần nhí". Hình ảnh của cô bé từng phủ sóng khắp mạng xã hội, nhiều bà mẹ thậm chí còn dùng ảnh Cadie làm hình nền điện thoại bởi vẻ ngoài quá đỗi dễ thương.

Theo thời gian, cô bé bụ bẫm ngày nào ngày càng trưởng thành. Hiện Cadie đã sở hữu chiều cao hơn 1m6, vóc dáng thanh mảnh và thần thái nổi bật. Elly Trần từng tiết lộ con gái có thể mặc chung quần áo với mẹ vì kích cỡ cơ thể khá tương đồng. Nhiều người nhận xét Cadie thừa hưởng gần như trọn vẹn những đường nét nổi bật của mẹ, đặc biệt là gương mặt lai Tây với đôi mắt sâu và sống mũi cao, và cực kỳ tình cảm.

Đằng sau sự trưởng thành của Cadie là sự chăm sóc kỹ lưỡng của Elly Trần trong suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên luôn dành phần lớn thời gian cho các con, từ việc học tập, sinh hoạt đến các hoạt động thường ngày.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của Cadie và em trai Alfie Túc Mạch, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi được chứng kiến các con lớn lên từng ngày. Với Elly Trần, sự trưởng thành của Cadie không chỉ là niềm tự hào mà còn là món quà quý giá nhất sau hành trình làm mẹ.

Từ cô bé được mệnh danh là "thiên thần nhí" của showbiz Việt đến thiếu nữ tuổi 12 cao lớn, xinh đẹp và tự tin, Cadie Mộc Trà vẫn luôn nhận được sự yêu mến đặc biệt từ công chúng. Và có lẽ, điều khiến nhiều người ấn tượng nhất không chỉ là ngoại hình nổi bật của cô bé, mà còn là tình yêu, sự chăm chút mà Elly Trần đã dành cho con gái suốt những năm tháng trưởng thành.